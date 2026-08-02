Randal Kolo Muani visszatért a Juventusba – hivatalos

Randal Kolo Muani a Nantes utánpótláscsapataiban kezdte a pályafutását, majd bemutatkozhatott a felnőttek között is. Franciaországból a német Frankfurthoz igazolt 2022-ben, aztán egy évvel később 95 millió euróért szerezte meg a PSG.

Párizsból 2025 januárjában fél évre kölcsönbe került a Juventushoz, amelynek színeiben 22 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 10 gólt és három gólpasszt jegyzett. A legutóbbi idényt a Tottenhamnél töltötte kölcsönben, a londoniaknál 41 meccsen öt gólig és négy gólpasszig jutott.

A Juventus a Transfermarkt szerint 38 millió eurót fizet a PSG-nek a 27 éves támadó játékjogáért. Kolo Muani a 9-es mezszámot kapta.