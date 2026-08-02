Varga Barnabásék háromgólos győzelmet arattak

Az AEK Athén magabiztos háromgólos győzelmet aratott a belga Sint-Truiden ellen. A görögök első két gólját a kétszeres albán válogatott Stavro Pilo (avagy valójában Sztavrosz Pilosz, aki Rhodoszon született) szerezte, míg a 3–0-s végeredményt Luka Jovics állította be a 41. percben. Varga Barnabás kezdőként 65 percet játszott.

Vargával ellentétben csereként kapott szerepet Schäfer András. A magyar válogatott középpályás beállásakor már 2–0-ra vezetett a Cagliari, az Union Berlin végül a szintén csereként beálló Ilyas Ansah hajrában szerzett duplájának köszönhetően 2–2-es döntetlent ért el.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

AEK Athén (görög)–Sint-Truiden (belga) 3–0

AEK Athén: Varga Barnabás kezdőként 65 percet játszott.

Union Berlin (német)–Cagliari (olasz) 2–2

Union Berlin: Schäfer András a 68. percben állt be csereként.

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18.00: Wrexham (walesi)–Sunderland (angol) (Tv: Arena4)

20.00: Galatasaray (török)–Rennes (francia)

22.00: Liverpool (angol)–Leeds United (angol) (Tv: Match4)