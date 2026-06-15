Vb 2026: Szaúd-Arábia–Uruguay

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
H-CSOPORT
SZAÚD-ARÁBIA–URUGUAY – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Miami, Miami Stadion, 24 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Maurizio Mariani (olasz)
Szaúd-Arábia: Al-Ovaisz – Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi – Al-Samat, Kanno, Al-Haibari, Sz. Al-Davszari – Dzsuvajr, Al-Burajkan. Szövetségi kapitány: Jorgosz Donisz (görög)
A kispadon: Al-Kasszar, Al-Akidi (kapusok), Ladzsami, Takri, Kades, Madzsrasi, Busal, N. Al-Davszari, Al-Dzsohani, Jahja, Al-Hedzsi, Al-Sehri, Al-Gannam, Al-Hamdan, Mandas
Uruguay: Muslera – Varela, Cáceres, Olivera, Vina – Valverde, Ugarte, Bentancur, M. Araújo – Vinas, Núnez. Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa (argentin)
A kispadon: Mele, Rochet (kapusok), Giménez, Sanabria, Bueno, Piquerez, B. Rodríguez, Pellistri, Martínez, Canobbio, De la Cruz, Zalazar, Aguirre
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A SZAÚDI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 21 Mohammed al-Ovaisz (Al-Ula), 1 Navaf al-Akidi (Al-Naszr), 22 Ahmed al-Kasszar (Al-Kadszia)
Védők: 4 Abdulelah al-Amri (Al-Naszr), 5 Hasszan al-Tambakti (Al-Hilal), 25 Dzsehad Takri (Al-Kadszia), 3 Ali Ladzsami (Al-Hilal), 14 Hasszan Kades (Al-Ittihad), 12 Szaud Abdulhamid (Lens – Franciaország), 26 Mohammed Abu al-Samat (Al-Kadszia), 2 Ali Madzsrasi (Al-Ahli), 24 Moteb al-Harbi (Al-Hilal), 13 Navaf Busal (Al-Naszr)
Középpályások: 23 Mohamed Kanno (Al-Hilal), 15 Abdullah al-Haibari (Al-Naszr), 16 Zijad al-Dzsohani (Al-Ahli), 6 Nasszer al-Davszari (Al-Hilal), 7 Muszab al-Dzsuvajr (Al-Kadszia), 18 Ala al-Hedzsi (Neom SC), 10 Szalem al-Davszari (Al-Hilal), 8 Ajman Jahja (Al-Naszr), 20 Szultan Mandas (Al-Hilal)
Támadók: 9 Firasz al-Burajkan (Al-Ahli), 11 Szaleh al-Sehri (Al-Ittihad), 19 Abdullah al-Hamdan (Al-Naszr), 17 Halid al-Gannam (Al-Ettifak)
Szövetségi kapitány: Jorgosz Donisz (görög)
AZ URUGUAYI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 23 Fernando Muslera (Estudiantes – Argentína), 1 Sergio Rochet (Internacional –Brazília), 12 Santiago Mele (Monterrey – Mexikó)
Védők: 2 José María Giménez (Atlético Madrid – Spanyolország), 17 Matías Vina (River Plate – Argentína), 16 Mathías Olivera (Napoli – Olaszország), 13 Guillermo Varela (Flamengo – Brazília), 4 Ronald Araújo (FC Barcelona – Spanyolország), 3 Sebastián Cáceres (Club América – Mexikó), 22 Joaquín Piquerez (Palmeiras – Brazília), 24 Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers – Anglia)
Középpályások: 6 Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur – Anglia), 8 Federico Valverde (Real Madrid – Spanyolország), 10 Giorgian de Arrascaeta (Flamengo – Brazília), 11 Facundo Pellistri (Panathinaikosz – Görögország), 5 Manuel Ugarte (Manchester United – Anglia), 7 Nicolás de la Cruz (Flamengo – Brazília), 18 Brian Rodríguez (Club América – Mexikó), 20 Maximiliano Araújo (Sporting CP – Portugália), 14 Agustín Canobbio (Fluminense – Brazília), 15 Emiliano Martínez (Palmeiras – Brazília), 26 Rodrigo Zalazar (Sporting Braga – Portugália), 25 Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake – Egyesült Államok)
Támadók: 9 Darwin Núnez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 21 Federico Vinas (Real Oviedo – Spanyolország), 19 Rodrigo Aguirre (Tigres – Mexikó)
Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa (argentin)