Fél óráig lefutballozták Brazíliát, de Vinícius villanása elegendő volt a Marokkó elleni vb-döntetlenhez

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

C-CSOPORT

BRAZÍLIA–MAROKKÓ 1–1 (1–1)

New York/New Jersey, 80 663 néző. Vezette: Slavko Vincic (szlovén)

BRAZÍLIA: Alisson – Ibanez (Danilo, a szünetben), Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Casemiro (Fabinho, a szünetben), Bruno Guimaraes (Danilo Santos, 80.) – Raphinha, Lucas Paquetá (Cunha, 61.), Vinícius Jr. – Igor Thiago (Luiz Henrique, 62.). Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti

MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad, Mazraui (Szalah-Eddin, 80.)– Buaddi, El-Ajnaui – Brahim Díaz (Talbi, 65.), Unahi (El-Murabet, 65.), El-Hanusz (Amaimuni, 80.) – Szaibari (Rahimi, 89.). Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi

Gólszerzők: Vinícius Jr. (32.), ill. Szaibari (21.)

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ÖSSZEFOGLALÓ

Amikor Brazília pályára lép egy világbajnokságon, a futball egy kicsit mindig jobban pezseg. Ez még manapság is igaz – látszott a New Yorkban tapasztalt hangulaton, a lelátókon, a mérkőzés előtti szurkolói közbeszéden –, de a varázs már múlik. Utóbbira pedig tökéletes bizonyíték ez a mérkőzés.

Fotó: Getty Images

Carlo Ancelotti szövetségi kapitány már a meccs előtt is tudta, hogy Neymart nem küldheti a pályára, de az igazi kérdés az volt, ki lesz a center, s a két szélső védő. Az olasz edzőlegenda sérült klasszisa helyén tízesben Lucas Paquetá, centerposzton a Brentfordban a mögöttünk hagyott idény során 22 PL-gólt szerző Igor Thiago, a védelem két szélén Douglas Santos (Zenit) és Ibanez (Al-Ahli) mellett döntött. Ami a marokkóiakat illeti, ők biztosan a legerősebb kezdő tizenegyüket küldték pályára, még ha ez pár nappal ezelőttre nem is lett volna igaz – sérülés miatt az utolsó pillanatokban került ki a keretből a Betis klasszisa, Abde Ezzalzuli és a Marseille rutinos védője, Najef Agerd.

Fotó: Getty Images

Ha már Brazília, az első félidőben egyértelműen Marokkó járt közelebb a joga bonitóhoz: az első fél órában Ancelotti csapatának kis túlzással „köze sem volt” a meccshez, az észak-afrikaiak sokkal jobban játszottak, ennek pedig a 21. percben látványos eredménye lett: Brahim Díaz pazar labdát adott Iszmael Szaibarinak, aki kihasználta, hogy Marquinhos és Gabriel nem értette meg egymást, majd átemelte a labdát Alissonon (0–1).

MAROKKÓ VEZETŐ GÓLJA

A brailok ezután sem lettek látványosan jobbak, de az egyéni villanás viszonylag hamar megérkezett: a 32. percben Vinícius Júnior verte meg védőjét, majd pazar megoldással lőtte ki a hosszú felsőt, ezzel lett 1–1. Érezte is Ancelotti, hogy váltania kell, a szünetben kettőt is cserélt.

VINÍCIUS JR. EGYENLÍTÉSE

A második félidőben – a nézők számára sajnálatos módon – mindkét csapat úgy döntött, hogy megelégszik az egy ponttal. Marokkó a hosszabításig szó szerint egyetlen lehetőséget sem dolgozott ki, de a 99. percben volt egy lehetősége, amelynél Alisson védett. A brazilok ennél aktívabbak voltak, hétszer lőttek kapura, háromszor el is találták azt, de gólig nem, sőt, nagy lehetőségig sem jutottak.

Iksz a C-csoport első meccsén: Brazília–Marokkó 1–1!

80 633 néző látogatott ki a mérkőzésre (Fotó: Getty Images)

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A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)

Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország),

Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 2 Éderson (Atalanta – Olaszország), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo)

Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Olympique Lyonnais – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)

A MAROKKÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Jasszin Bunu (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 12 Munir Mohamedi (RS Berkane), 22 Ahmed Reda Tagnauti (AS FAR)

Védők: 19 Juszef Belammari (Al-Ahli SC – Egyiptom), 14 Issza Diop (Fulham – Anglia), 2 Asraf Hakimi (PSG – Franciaország), 25 Reduan Halhal (Mechelen – Belgium), 3 Nusszair Mazraui (Manchester United – Anglia), 18 Sadi Riad (Crystal Palace – Anglia), 5 Marvan Szadan (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), 26 Anassz Szalah-Eddin (PSV – Hollandia), 13 Zakaria el-Uahbi (Genk – Belgium)

Középpályások: 24 Neil el-Ajnaui (AS Roma – Olaszország), 4 Szofjan Amrabat (Real Betis – Spanyolország), 6 Ajjub Buaddi (Lille – Franciaország), 23 Bilal el-Hanusz (VfB Stuttgart – Németország), 15 Szamir el-Murabet (Strasbourg – Franciaország), 11 Iszmael Szaibari (PSV – Hollandia), 8 Azzedin Unahi (Girona – Spanyolország)

Támadók: 21 Ajub Amaimuni (Eintracht Frankfurt – Németország), 10 Brahim Díaz (Real Madrid – Spanyolország), 16 Zsesszim Jasszin (Strasbourg – Franciaország), 20 Ajub el-Kabi (Olympiakosz – Görögország), 9 Szufian Rahimi (Al-Ain – Arab Emírségek), 17 Amin Szbai (Angers – Franciaország), 7 Semszdin Talbi (Sunderland – Anglia)

Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi