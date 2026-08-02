Nemzeti Sportrádió

„Hatvan év óta az első angol vagyok, aki vb-aranyat fog” – Cucurella odaadta az érmét a postásnak

P. K.P. K.
2026.08.02. 13:31
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Az új frizurát is villantó Marc Cucurella és postása, Gary (Fotó: facebook.com)
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foci vb 2026 Horsham Spanyolország Marc Cucurella
Mint arról a Nemzeti Sport Online Facebook-posztjában beszámoltunk, a spanyol válogatottal világbajnok Marc Cucurella kölcsönadta egy fotóra a világbajnoki aranyérmét egy angol postásnak.

 

A The Sun bővebb cikkben számol be Marc Cucurella és postása, Gary kedves történetéről, ami a hétvégén bejárta a világhálót.

A nyáron a Chelsea-től a Real Madridba szerződő Cucurella a világbajnokság után hazatért angliai otthonába, Horshambe, ahol évek óta jó kapcsolatban van a kisváros egyik postásával, Garyvel, aki egy csomagot kézbesített, amikor hosszasan elbeszélgetett a spanyol védővel, majd egy fényképre kölcsönkérte a védő világbajnoki aranyérmét.

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A világbajnok spanyol labdarúgó göndör helyett fonott frizurára váltott.

 

„Nagyon kedves fickó. Megkértem, hadd fogjam meg az érmét. Azt hiszem, én vagyok az első angol hatvan év óta, aki világbajnoki aranyérmet tarthat a kezében” – idézi a The Sun a vicces kedvű postást.  

 

 

 

foci vb 2026 Horsham Spanyolország Marc Cucurella
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