„Hatvan év óta az első angol vagyok, aki vb-aranyat fog” – Cucurella odaadta az érmét a postásnak
Mint arról a Nemzeti Sport Online Facebook-posztjában beszámoltunk, a spanyol válogatottal világbajnok Marc Cucurella kölcsönadta egy fotóra a világbajnoki aranyérmét egy angol postásnak.
A The Sun bővebb cikkben számol be Marc Cucurella és postása, Gary kedves történetéről, ami a hétvégén bejárta a világhálót.
A nyáron a Chelsea-től a Real Madridba szerződő Cucurella a világbajnokság után hazatért angliai otthonába, Horshambe, ahol évek óta jó kapcsolatban van a kisváros egyik postásával, Garyvel, aki egy csomagot kézbesített, amikor hosszasan elbeszélgetett a spanyol védővel, majd egy fényképre kölcsönkérte a védő világbajnoki aranyérmét.
„Nagyon kedves fickó. Megkértem, hadd fogjam meg az érmét. Azt hiszem, én vagyok az első angol hatvan év óta, aki világbajnoki aranyérmet tarthat a kezében” – idézi a The Sun a vicces kedvű postást.
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