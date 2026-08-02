„Hatvan év óta az első angol vagyok, aki vb-aranyat fog” – Cucurella odaadta az érmét a postásnak

A The Sun bővebb cikkben számol be Marc Cucurella és postása, Gary kedves történetéről, ami a hétvégén bejárta a világhálót.

A nyáron a Chelsea-től a Real Madridba szerződő Cucurella a világbajnokság után hazatért angliai otthonába, Horshambe, ahol évek óta jó kapcsolatban van a kisváros egyik postásával, Garyvel, aki egy csomagot kézbesített, amikor hosszasan elbeszélgetett a spanyol védővel, majd egy fényképre kölcsönkérte a védő világbajnoki aranyérmét.