Nemzeti Sportrádió

Itt egy újabb meglepetés, Ausztrália két góllal verte a törököket

2026.06.14. 07:58
Ausztrália ünnepelhetett a végén (Fotó: Getty Images)
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A labdarúgó-világbajnokság D-csoportjának második mérkőzésén Ausztrália Törökországgal csatázott a kanadai Vancouverben, s 2–0-ra nyert.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT 
AUSZTRÁLIA–TÖRÖKORSZÁG 2–0 (1–0)
Vancouver, BC Place, 52 497 néző. Vezette: Jesús Valenzuela (venezuelai)
AUSZTRÁLIA: Beach – Circati, Souttar, Burgess – Italiano (Geria, 74.), O' Neill, Okon-Engstler (Irvine, 84.), Bos (Behich, 84.) – Irankunda (Velupillay, 61.), Metcalfe – M. Touré (Yengi, 74.). Szövetségi kapitány: Tony Popovic
A kispadon: Izzo, Ryan (kapusok), Behich, Degenek, Devlin, Geria, Herrington, Irvine, Leckie, Mabil, Trewin, Vellupilay, Volpato, Yengi
TÖRÖKORSZÁG: Cakir – Celik (Müldür, 81.), Demiral, Bardakci, Kadioglu – Calhanoglu, Yüksek (Özcan, 81.) – Güler, Kökcü (Akgün, 62.), Baris Yilmaz (Yildiz, a szünetben) – Aktürkoglu (Gül, 85.). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella
A kispadon: Bayindir, Günok (kapusok), Akaydin, Akgün, Ayhan, Elmali, Gül, Günok, Kabak, Kahveci, Müldür, Özcan, Söyöncü, Uzun, Yildiz
Gólszerzők: Irankunda (27.), Metcalfe (75.)

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ÖSSZEFOGLALÓ

Előzetesen a törökök voltak az Ausztrália ellen ütközet esélyesei, s ennek szellemében ők játszottak mezőnyfölényben, de a Tony Popovic gárdája szervezetten védekezett, jól zárta a passzsávokat, így sokáig nem tudott gólhelyzetet kidolgozni a Hakan Calhanoglu vezette török csapat. 

A félidő derekán Güler adott munkát az ausztrál kaput védő Patrick Beachnek, majd azonnal kontráztak az ausztrálok. Paul Okon-Engstler jó ütemben indította Nestory Irankundát, aki lendületből megkerülte Demiralt, majd a kilépő Cakir mellett a rövid sarokba helyezett, megszerezve a vezetést. 

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Semmi nem jött össze a törököknek (Fotó: Getty Images)

Néhány perccel később Bardakci lábában volt az egyenlítés, de a török védő 18 méteres bombáját Beach komoly bravúrral tolta a jobb oldali kapufára. A folytatásban még inkább visszahúzódtak az ausztrálok, de csak Güler átlövésében volt veszély, majd a 45. percben ismét Irankunda villant meg, de ezúttal védeni tudott Cakir, így ausztrál előnnyel fordultak a felek. 

A szünetben Vincenzo Montella Kenan Yildiz becserélésével próbált életet lehelni csapata támadójátékába, de a játék képe nem változott: maradt a meddő mezőnyfölény, míg a török csatársor nem tudott mit kezdeni a mély blokkban tömörülő ausztrál védőkkel. A legközelebb Güler járt a gólhoz, de 23 méteres szabadrúgását Beach kiütötte a jobb alsó elől. 

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Metcalfe távoli lövése zárta le a meccset (Fotó: Getty Images)

Az utolsó 20 percre ráfordulva Celik lőhetett kapura éles szögből, de Beach védte. Nem sokkal ezután, a 75. percben gyakorlatilag a semmiből jött a második ausztrál gól: Conor Metcalfe a kaputól jó 40-45 méterre indult meg, s miután senki nem támadta meg, 21 méterről megeresztett egy lapos lövést, a labda pedig két védő között vágódott a bal alsó sarokba. 

A törökök a végjátékban is kétségbeesetten próbálkoztak, de Beach Calhanoglu szabadrúgását is védte – maradt a kétgólos ausztrál siker. 2–0

Tony Popovic csapta leckét adott a törököknek a pragmatikus játékból: a Montella-féle gárda hiába birtokolta 70 százalékban a labdát és hiába vette célba 30-szor (!) a kaput, a gólokat  a helyzeteikkel remekül gazdálkodó ausztrálok szerezték, s végső soron megérdemelten nyertek. 

AZ AUSZTRÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 18 Patrick Beach (Melbourne City), 12 Paul Izzo (Randers – Dánia), 1 Mathew Ryan (Levante – Spanyolország)
Védők: 16 Aziz Behich (Melbourne City), 5 Jordan Bos (Feyenoord – Hollandia), 21 Cameron Burgess (Swansea City – Wales), 3 Alessandro Circati (Parma – Olaszország), 2 Milos Degenek (APOEL – Ciprus), 6 Jason Geria (Albirex Niigata – Japán), 25 Lucas Herrington (Colorado Rapids – Egyesült Államok), 4 Jacob Italiano (Grazer AK – Ausztria), 19 Harry Souttar (Leicester City – Anglia), 15 Kai Trewin (New York City FC – Egyesült Államok)
Középpályások: 14 Cameron Devlin (Hearts – Skócia), 22 Jackson Irvine (St. Pauli – Németország), 7 Mathew Leckie (Melbourne City), 8 Connor Metcalfe (St. Pauli – Németország), 13 Aiden O’Neill (New York City FC – Egyesült Államok), 24 Paul Okon-Engstler (Sydney FC)
Támadók: 10 Ajdin Hrustic (Heracles Almelo – Hollandia), 17 Nestory Irankunda (Watford – Anglia), 11 Awer Mabil (Castellón – Spanyolország), 9 Mohamed Touré (Norwich City – Anglia), 23 Nishan Velupillay (Melbourne Victory), 20 Cristian Volpato (Sassuolo – Olaszország), 26 Tete Yengi (Macsida Zelvia – Japán)
Szövetségi kapitány: Tony Popovic

A TÖRÖK VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Altay Bayindir (Manchester United – Anglia), 23 Ugurcan Cakir (Galatasaray), 1 Mert Günok (Fenerbahce)
Védők: 25 Samet Akaydin (Rizespor), 14 Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), 2 Zeki Celik (AS Roma – Olaszország), 3 Merih Demiral (Al-Ahli  – Szaúd-Arábia), 13 Eren Elmali (Galatasaray), 15 Ozan Kabak (Hoffenheim – Németország), 20 Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion – Anglia), 18 Mert Müldür (Fenerbahce), 4 Caglar Söyüncü (Fenerbahce)
Középpályások: 22 Kaan Ayhan (Galatasaray), 10 Hakan Calhanoglu (Internazionale – Olaszország), 6 Orkun Kökcü (Besiktas), 5 Salih Özcan (Borussia Dortmund – Németország), 16 Ismail Yüksek (Fenerbahce)
Támadók: 19 Yunus Akgün (Galatasaray), 7 Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce), 21 Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), 24 Oguz Aydin (Fenerbahce), 17 Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), 9 Deniz Gül (Porto – Portugália), 8 Arda Güler (Real Madrid – Spanyolország), 26 Can Uzun (Eintracht Frankfurt – Némertország), 11 Kenan Yildiz (Juventus – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella (olasz)

Június 13., szombat, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Egyesült Államok–Paraguay4–1
Június 14., vasárnap, 6.00
Vancouver, BC Place		Ausztrália–Törökország2–0
Június 20., szombat, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Törökország–ParaguayX–X
Június 19., péntek, 21.00
Seattle, Seattle Stadion		Egyesült Államok–AusztráliaX–X
Június 26., péntek, 4.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Törökország–Egyesült ÁllamokX–X
Június 26., péntek, 4.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Paraguay–AusztráliaX–X
D-csoport

 

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