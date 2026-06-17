Haaland-dupla után iraki szépítés, végül norvég kiütés

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

I-CSOPORT

IRAK–NORVÉGIA 1–4 (1–2)

Boston, Boston Stadion, 63 106 néző. Vezette: Pierre Atcho (gaboni)

IRAK: D. Hasszan – H. Ali (Szadun, 74.), Tahszin, Hasim, Doszki – Bajes (M. Ali 78.), A. Al-Ammari, Iszmail (Ikbal, 59.), Dzsaszim (Kaszem, 74.) – A. Husszein, Al-Hamadi (Fardzsi, 59.). Szövetségi kapitány: Graham Arnold (ausztrál)

NORVÉGIA: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Möller Wolfe (Östigard, 74.) – Ödegaard (Berg, 81.), Berge, Aursnes (Thorstvedt, 74.) – Sörloth (Bobb, 74.), Haaland, Nusa (Schjelderup, 74.). Szövetségi kapitány: Stale Solbakken

Gólszerző: A. Husszein (39.), ill. Haaland (29., 43.), Östigard (76.), A. Husszein (90+6. – öngól)

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ÖSSZEFOGLALÓ

Irak 40, Norvégia 28 éve várt arra, hogy újra világbajnoki mérkőzést játszhasson és a két egyaránt hosszú böjt után az első percekben egyenlő erők feszültek egymásnak a mezőnyben.

Ez két iraki helyzet után aztán gyorsan véget is ért, a norvégok hamar fölénybe kerültek labdabirtoklást és helyzeteket tekintve egyaránt. Ennek aztán a félidő közepe után lett meg az eredménye, amikor egy balról belőtt labdát Erling Haaland vetődve terelt az irakiak kapujába, megszerezve ezzel az északiaknak a vezetést.

Némileg váratlanul aztán 10 perc múlva egyenlített Irak: Ajmen Husszein fejelt pontosan a norvég kapu jobb oldalába a félidő vége előtt öt perccel. Mindez azonban kevésnek bizonyult ahhoz, hogy egállal menjenek a csapatok pihenni, merthogy Haaland egy kissé röviden hazagurított labdára rástartolt és ugyan Dzsalal Hasszan kapus megpróbálta, de nem tudta elrúgni a labdát mellette, a csatár lábáról vágódott a kapuba a második norvég találat.

A második félidőre annyiban változott a meccs képe, hogy továbbra is a norvégok voltak fölényben, viszont az irakiak már nem jutottak el kaput eltaláló lövésig. Nemúgy a norvégok, akik a hajrára fordulva a csereként két perccel korábban beszálló Leo Östigaard révén növelték előnyüket. A rendes játékidő hat perces hosszabbításának végén aztán Kristian Thorstvedt fejese is utat talált a kapuba – az iraki gólt szerző Husszeinről került be a hálóba.

Ezzel a norvégok magabiztos győzelmet arattak, s a csoport élére ugrottak. 1–4

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AZ IRAKI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Fahad Talib (al-Talaba), 12 Dzsalal Hasszan (al-Zavra), 22 Ahmed Baszil (al-Sorta)

Védők: 3 Husszein Ali (Pogon Szczecin – Lengyelország), 6 Manaf Junisz (al-Sorta), 4 Zaid Tahszin (Pahtakor – Üzbegisztán), 2 Rebin Szulaka (Port – Thaiföld), 5 Akam Hasim (al-Zavra), 23 Merhasz Doszki (Viktoria Plzen – Csehország), 15 Ahmed Maknzi (al-Karma), 24 Zaid al-Ammari (al-Talaba), 26 Fransz Putrosz (Persib Bandung – Indonézia), 25 Musztafa Szadun (al-Sorta)

Középpályások: 16 Amir al-Ammari (Cracovia – Lengyelország), 19 Kevin Jakob (AGF – Dánia), 14 Zidan Ikbal (Utrecht – Hollandia), 20 Aimar Ser (Sarpsborg – Norvégia), 8 Ibrahim Bajes (al-Dafra – Egyesült Arab Emírségek), 11 Ahmed Kaszem (Nashville FC – Egyesült Államok), 7 Jusszef Amin (AEK Larnaca – Ciprus), 21 Marko Fardzsi (Venezia – Olaszország)

Támadók: 17 Ali Dzsaszim (al-Nadzsma – Szaúd-Arábia), 9 Ali al-Hamadi (Luton Town – Anglia), 13 Ali Juszif (al-Talaba), 18 Ajmen Husszein (al-Karma), 10 Mohanad Ali (Dibba – Egyesült Arab Emírségek)

Szövetségi kapitány: Graham Arnold (ausztrál)

A NORVÉG VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Örjan Nyland (Sevilla – Spanyolország), 13 Egil Selvik (Watford – Anglia), 12 Sander Tangvik (Hamburger SV – Németország)

Védők: 3 Kristoffer Ajer (Brentford – Anglia), 15 Fredrik Björkan (Bodö/Glimt), 25 Henrik Falchener (Viking), 24 Sondre Langas (Derby County – Anglia), 17 Torbjörn Heggem (Bologna – Olaszország), 16 Marcus Pedersen (Torino – Olaszország), 26 Julian Ryerson (Borussia Dortmund – Németország), 5 David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 4 Leo Östigard (Genoa – Olaszország)

Középpályások: 14 Fredrik Aursnes (Benfica – Portugália), 6 Patrick Berg (Bodö/Glimt), 8 Sander Berge (Fulham – Anglia), 2 Morten Thorsby (Cremonese – Olaszország), 18 Kristian Thorstvedt (Sassuolo – Olaszország), 10 Martin Ödegaard (Arsenal – Anglia), 19 Thelo Aasgaard (Rangers FC – Skócia)

Támadók: 22 Oscar Bobb (Fulham – Anglia), 23 Jens Petter Hauge (Bodö/Glimt), 20 Antonio Nusa (Leipzig – Németország), 21 Andreas Schjelderup (Benfica – Portugália), 9 Erling Haaland (Manchester City – Anglia), 11 Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace – Anglia), 7 Alexander Sörloth (Atlético Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Stale Solbakken