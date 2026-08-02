Vizes Eb: olasz siker vegyes szinkronműugrásban

Az olasz Matteo Santoro, Chiara Pellacani duó nyerte a vegyes szinkronműugrást vasárnap a párizsi vizes Európa-bajnokságon.
Olasz páros nyakába került az aranyérem a vegyes szinkronműugrásban a párizsi vizes Európa-bajnokságon. A Matteo Santoro, Chiara Pellacani kettős magabiztos teljesítménnyel győzött a 3 méteren rendezett számban, közel 20 ponttal megelőzve az orosz Ilja Molcsanov, Jelizaveta Kuzina kettőst. A bronzérmet a német Luis Carlo Avila Sanchez, Lena Corona Hentschel pár szerezte meg.
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Műugrás
Vegyes szinkronműugrás
1. Matteo Santoro, Chiara Pellacani (Olaszország) 305.85 pont
2. Ilja Molcsanov, Jelizaveta Kuzina (Oroszország, semleges színekben) 286.17
3. Luis Carlo Avila Sanchez, Lena Corona Hentschel (Németország) 284.19
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