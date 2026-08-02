Vizes Eb: olasz siker vegyes szinkronműugrásban

Olasz páros nyakába került az aranyérem a vegyes szinkronműugrásban a párizsi vizes Európa-bajnokságon. A Matteo Santoro, Chiara Pellacani kettős magabiztos teljesítménnyel győzött a 3 méteren rendezett számban, közel 20 ponttal megelőzve az orosz Ilja Molcsanov, Jelizaveta Kuzina kettőst. A bronzérmet a német Luis Carlo Avila Sanchez, Lena Corona Hentschel pár szerezte meg.

No close call this time! Santoro and Pellacani show their class with 305.85 score in the Mixed Synchronised 3m Springboard Final 🙏🇮🇹



NAB take silver, with last year’s winners, Germany in third place.#EuropeanAquatics #Diving #Paris2026 pic.twitter.com/Ys48xCMAYg — European Aquatics (@EuroAquatics) August 2, 2026

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

Műugrás

Vegyes szinkronműugrás

1. Matteo Santoro, Chiara Pellacani (Olaszország) 305.85 pont

2. Ilja Molcsanov, Jelizaveta Kuzina (Oroszország, semleges színekben) 286.17

3. Luis Carlo Avila Sanchez, Lena Corona Hentschel (Németország) 284.19