A második félidőre indult be a buli Dallasban, Hollandia nem bírt Japánnal

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
F-CSOPORT
HOLLANDIA–JAPÁN 2–2 (0–0)
Dallas, AT&T Stadion, 69 285 néző. Vezette: Elfath (amerikai)
HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch (Aké, 81.), F. de Jong – Summerville (Koopmeiners, 70.), Reijnders (Q. Timber, 70.), Gakpo (Brobbey, 85.) – Malen (Depay, 70.). Szövetségi kapitány: Ronaldo Koeman
JAPÁN: Szuzuki Z. – Vatanabe (Tomijaszu, 75.), Tanigucsi, Ito H. – Doan (Szugavara, 75.), Maeda (Ito Dzs., 66.), Nakamura, Kamada, Szano K. – Kubo (Ogava, 75.) – Ueda (Siogai, 84.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime
Gólszerző: Van Dijk (51.), Summerville (64.), ill. Nakamura (57.), Kamada (89.)
Lüktető tempóban indult a két válogatott összecsapása – ahogyan arra előzetesen is számítani lehetett, Hollandia futballozott mezőnyfölényben, és az első komolyabb helyzetet is a narancsmezesek alakították ki, a nagyszerű formában futballozó Donyell Malen lehetősége azonban kimaradt a 3. percben. Ezt leszámítva még kisebb helyzetek adódtak a hollandok előtt, Japán a félidő végéhez érve kezdett el veszélyesebben játszani, ekkor azonban egy percen belül kétszer is eljutott az európaiak kapujához, és mindkétszer közel is állt a vezetés megszerzéséhez.
Gólt azonban nem láthatott a közönség az első 45 percben, ám a hangulatra így sem lehetett panasz. A holland szurkolók voltak többen a dallasi stadionban, de hangosabbak inkább a japánok voltak, akik nem túl változatos dallamokkal, de rendületlenül buzdították övéiket a majdnem százezres arénában.
A második félidőben hamar megtört a jég, Hollandia az 51. percben megszerezte a vezetést: Ryan Gravenberch jobb oldali beadásából az előrehúzódó Virgil van Dijk fejelt a hosszúba úgy, hogy a labda a kapufát is érintette.
Úgy tűnt, ezzel nyeregbe kerülnek a hollandok, másképp gondolkodott azonban Japán, amely az 57. percben máris egyenlített, Nakamura Keito lapos lövésével szemben volt tehetetlen az előtte álló embertömeg miatt a kapujából nem sokat látó Bart Verbruggen.
De ahogy Hollandia, úgy Japán sem örülhetett sokáig a góljának, merthogy a 64. percben ismét hátrányba kerültek a távol-keletiek, miután Crysencio Summerville okos tekerése – immáron másodszor – a kapufa segítségével talált utat a jobb alsó sarokba.
Hollandia megint közel került a győzelemhez, de a folytatás nem úgy alakult, ahogyan azt Ronald Koeman eltervezte, a hajrában ugyanis Japán teljesen kapuja elé szorította a fizikailag is fáradni látszó oranjét, és egy szöglet után másodszor is egyenlített. A 89. percben Ogava Koki fejese megpattant saját csapattársán, Kamada Daicsin, róla pedig védhetetlenül került a labda a holland kapuba. Az ezúttal is nagyon rokonszenvesen küzdő japánok teljesen megérdemelten szereztek egy pontot az előzetesen esélyesebb Hollandia ellen. 2–2
|Június 14., vasárnap, 22.00
Dallas, Dallas Stadion
|Hollandia–Japán
|2–2
|Június 15., hétfő, 4.00
Monterrey, Monterrey Stadion
|Svédország–Tunézia
|X–X
|Június 20., szombat, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Hollandia–Svédország
|X–X
|Június 21., vasárnap, 6.00
Monterrey, Monterrey Stadion
|Tunézia–Japán
|X–X
|Június 26., péntek, 1.00
Dallas, Dallas Stadion
|Japán–Svédország
|X–X
|Június 26., péntek, 1.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Tunézia–Hollandia
|X–X
A HOLLAND VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 23 Mark Flekken (Bayer Leverkusen – Németország), 13 Robin Roefs (Sunderland – Anglia), 1 Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion – Anglia)
Védők: 5 Nathan Aké (Manchester City – Anglia), 4 Virgil van Dijk (Liverpool FC – Anglia), 22 Denzel Dumfries (Internazionale – Olaszország), 2 Lutsharel Geertruida (RB Leipzig – Németország), 25 Jorrel Hato (Chelsea FC – Anglia), 6 Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion – Anglia), 15 Micky van de Ven (Tottenham Hotspur – Anglia), 12 Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion – Anglia)
Középpályások: 8 Ryan Gravenberch (Liverpool FC – Anglia), 21 Frenkie de Jong (FC Barcelona – Spanyolország), 20 Teun Koopmeiners (Juventus – Olaszország), 7 Justin Kluivert (AFC Bournemouth – Anglia), 14 Tijjani Reijnders (Manchester City – Anglia), 3 Marten de Roon (Atalanta – Olaszország), 24 Crysencio Summerville (West Ham United – Anglia), 16 Guus Til (PSV), 26 Quinten Timber (Olympique Marseille – Franciaország)
Támadók: 19 Brian Brobbey (Sunderland – Anglia), 10 Memphis Depay (Corinthians – Brazília), 11 Cody Gakpo (Liverpool FC – Anglia), 17 Noa Lang (Galatasaray – Törökország), 18 Donyell Malen (AS Roma – Olaszország), 9 Wout Weghorst (Ajax)
Szövetségi kapitány: Ronald Koeman
A JAPÁN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 23 Hajakava Tomoki (Kasima Antlers), 12 Oszako Keiszuke (Sanfrecce Hirosima), 1 Szuzuki Zion (Parma – Olaszország)
Védők: 4 Itakura Ko (Ajax – Hollandia), 21 Ito Hiroki (Bayern München – Németország), 5 Nagatomo Juto (FC Tokio), 20 Szeko Ajumu (Le Havre – Franciaország), 2 Szugavara Jukinari (Werder Bremen – Németország), 25 Szuzuki Dzsunnoszuke (FC Köbenhavn – Dánia), 3 Tanigucsi Sogo (Sint-Truiden – Belgium), 22 Tomijaszu Takehiro (Ajax – Hollandia), 16 Vatanabe Cujosi (Feyenoord – Hollandia)
Középpályások: 10 Doan Ricu (Eintracht Frankfurt – Németország), 14 Ito Dzsunja (KRC Genk – Belgium), 15 Kamada Daicsi (Crystal Palace – Anglia), 8 Kubo Takefusza (Real Sociedad – Spanyolország), 11 Maeda Daizen (Celtic – Skócia), 13 Nakamura Keito (Reims – Franciaország), 24 Szano Kaisu (Mainz – Németország), 17 Szuzuki Juito (Freiburg – Németország), 7 Tanaka Ao (Leeds United – Anglia)
Támadók: 9 Goto Keiszuke (Sint-Truiden – Belgium), 6 Macsino Suto (Borussia Mönchengladbach – Németország), 19 Ogava Koki (NEC Nijmegen – Hollandia), 26 Siogai Kento (Wolfsburg – Németország), 18 Ueda Ajasze (Feyenoord – Hollandia)
Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime