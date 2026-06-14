A második félidőre indult be a buli Dallasban, Hollandia nem bírt Japánnal

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

F-CSOPORT

HOLLANDIA–JAPÁN 2–2 (0–0)

Dallas, AT&T Stadion, 69 285 néző. Vezette: Elfath (amerikai)

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch (Aké, 81.), F. de Jong – Summerville (Koopmeiners, 70.), Reijnders (Q. Timber, 70.), Gakpo (Brobbey, 85.) – Malen (Depay, 70.). Szövetségi kapitány: Ronaldo Koeman

JAPÁN: Szuzuki Z. – Vatanabe (Tomijaszu, 75.), Tanigucsi, Ito H. – Doan (Szugavara, 75.), Maeda (Ito Dzs., 66.), Nakamura, Kamada, Szano K. – Kubo (Ogava, 75.) – Ueda (Siogai, 84.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime​

Gólszerző: Van Dijk (51.), Summerville (64.), ill. Nakamura (57.), Kamada (89.)

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Lüktető tempóban indult a két válogatott összecsapása – ahogyan arra előzetesen is számítani lehetett, Hollandia futballozott mezőnyfölényben, és az első komolyabb helyzetet is a narancsmezesek alakították ki, a nagyszerű formában futballozó Donyell Malen lehetősége azonban kimaradt a 3. percben. Ezt leszámítva még kisebb helyzetek adódtak a hollandok előtt, Japán a félidő végéhez érve kezdett el veszélyesebben játszani, ekkor azonban egy percen belül kétszer is eljutott az európaiak kapujához, és mindkétszer közel is állt a vezetés megszerzéséhez.

Gólt azonban nem láthatott a közönség az első 45 percben, ám a hangulatra így sem lehetett panasz. A holland szurkolók voltak többen a dallasi stadionban, de hangosabbak inkább a japánok voltak, akik nem túl változatos dallamokkal, de rendületlenül buzdították övéiket a majdnem százezres arénában.

A második félidőben hamar megtört a jég, Hollandia az 51. percben megszerezte a vezetést: Ryan Gravenberch jobb oldali beadásából az előrehúzódó Virgil van Dijk fejelt a hosszúba úgy, hogy a labda a kapufát is érintette.

Úgy tűnt, ezzel nyeregbe kerülnek a hollandok, másképp gondolkodott azonban Japán, amely az 57. percben máris egyenlített, Nakamura Keito lapos lövésével szemben volt tehetetlen az előtte álló embertömeg miatt a kapujából nem sokat látó Bart Verbruggen.

De ahogy Hollandia, úgy Japán sem örülhetett sokáig a góljának, merthogy a 64. percben ismét hátrányba kerültek a távol-keletiek, miután Crysencio Summerville okos tekerése – immáron másodszor – a kapufa segítségével talált utat a jobb alsó sarokba.

Hollandia megint közel került a győzelemhez, de a folytatás nem úgy alakult, ahogyan azt Ronald Koeman eltervezte, a hajrában ugyanis Japán teljesen kapuja elé szorította a fizikailag is fáradni látszó oranjét, és egy szöglet után másodszor is egyenlített. A 89. percben Ogava Koki fejese megpattant saját csapattársán, Kamada Daicsin, róla pedig védhetetlenül került a labda a holland kapuba. Az ezúttal is nagyon rokonszenvesen küzdő japánok teljesen megérdemelten szereztek egy pontot az előzetesen esélyesebb Hollandia ellen. 2–2

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Június 14., vasárnap, 22.00

Dallas, Dallas Stadion Hollandia–Japán 2–2 Június 15., hétfő, 4.00

Monterrey, Monterrey Stadion Svédország–Tunézia X–X Június 20., szombat, 19.00

Houston, Houston Stadion Hollandia–Svédország X–X Június 21., vasárnap, 6.00

Monterrey, Monterrey Stadion Tunézia–Japán X–X Június 26., péntek, 1.00

Dallas, Dallas Stadion Japán–Svédország X–X Június 26., péntek, 1.00

Kansas City, Kansas City Stadion Tunézia–Hollandia X–X F-CSOPORT

A HOLLAND VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Mark Flekken (Bayer Leverkusen – Németország), 13 Robin Roefs (Sunderland – Anglia), 1 Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion – Anglia)

Védők: 5 Nathan Aké (Manchester City – Anglia), 4 Virgil van Dijk (Liverpool FC – Anglia), 22 Denzel Dumfries (Internazionale – Olaszország), 2 Lutsharel Geertruida (RB Leipzig – Németország), 25 Jorrel Hato (Chelsea FC – Anglia), 6 Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion – Anglia), 15 Micky van de Ven (Tottenham Hotspur – Anglia), 12 Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion – Anglia)

Középpályások: 8 Ryan Gravenberch (Liverpool FC – Anglia), 21 Frenkie de Jong (FC Barcelona – Spanyolország), 20 Teun Koopmeiners (Juventus – Olaszország), 7 Justin Kluivert (AFC Bournemouth – Anglia), 14 Tijjani Reijnders (Manchester City – Anglia), 3 Marten de Roon (Atalanta – Olaszország), 24 Crysencio Summerville (West Ham United – Anglia), 16 Guus Til (PSV), 26 Quinten Timber (Olympique Marseille – Franciaország)

Támadók: 19 Brian Brobbey (Sunderland – Anglia), 10 Memphis Depay (Corinthians – Brazília), 11 Cody Gakpo (Liverpool FC – Anglia), 17 Noa Lang (Galatasaray – Törökország), 18 Donyell Malen (AS Roma – Olaszország), 9 Wout Weghorst (Ajax)

Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

A JAPÁN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Hajakava Tomoki (Kasima Antlers), 12 Oszako Keiszuke (Sanfrecce Hirosima), 1 Szuzuki ​Zion (Parma – Olaszország)

Védők: 4 Itakura Ko (Ajax – Hollandia), 21 Ito Hiroki (Bayern München – Németország), 5 Nagatomo Juto (FC Tokio), 20 Szeko Ajumu (Le Havre – Franciaország), 2 Szugavara Jukinari (Werder Bremen – Németország), 25 Szuzuki Dzsunnoszuke (FC Köbenhavn – Dánia), 3 Tanigucsi Sogo (Sint-Truiden – Belgium), 22 Tomijaszu Takehiro (Ajax – Hollandia), 16 Vatanabe Cujosi (Feyenoord – Hollandia)

Középpályások: ⁠10 Doan Ricu (Eintracht Frankfurt – Németország), ​14 Ito Dzsunja (KRC Genk – Belgium), 15 Kamada Daicsi (Crystal Palace – Anglia), 8 Kubo Takefusza (Real Sociedad – Spanyolország), 11 Maeda Daizen (Celtic – Skócia), 13 Nakamura Keito (Reims – Franciaország), 24 Szano Kaisu (Mainz – Németország), 17 Szuzuki Juito (Freiburg – Németország), 7 Tanaka Ao (Leeds United – Anglia)

Támadók: 9 Goto Keiszuke (Sint-Truiden – Belgium), 6 Macsino Suto (Borussia Mönchengladbach – Németország), 19 ​Ogava Koki (NEC Nijmegen – Hollandia), 26 Siogai Kento (Wolfsburg – Németország), 18 Ueda Ajasze (Feyenoord – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime