Mbappé duplázott, Franciaország Szenegál legyőzésével kezdte a vb-t

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

I-CSOPORT

FRANCIAORSZÁG–SZENEGÁL 3–1 (0–0)

East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 80 545 néző. Vezette: Faghani (ausztrál)

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Olise, O. Dembélé (Barcola, 80.), D. Doué (Cherki, 87.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

SZENEGÁL: E. Mendy – K. Diatta, K. Koulibaly, Niakhaté, E. M. Diouf – L. Camara (H. Diarra, 75.), I. Gueye (Ciss, 88.), P. Gueye (I. Ndiaye, 83.) – I. Sarr (I. Mbaye, 75.), N. Jackson (Dieng, 83.), Mané. Szövetségi kapitány: Pape Thiaw

Gólszerző: K. Mbappé (66., 90+6.), Barcola (82.), ill. I. Mbaye (90+5.)

ÉLŐ SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

Szenegál előtt adódott az első lehetőség a New York Giants és a Jets közös stadionjában, ahol az előző két világbajnokságon döntős (2018-ban győztes, 2022-ben ezüstérmes) Franciaország lépett pályára. Néhány perccel a veszélyes afrikai beadás után Kylian Mbappé kapott váratlanul jó passzt, de a Real Madrid csillagát is meglepte az átadás, rosszul vette át a labdát, odalett a lehetőség. Ousmane Dembélé lövése elakadt a védőkben, és le is pergett az első tizenöt perc: a játék a szenegáli térfélen zajlott, de nagyon zártan, fegyelmezetten védekezett az afrikai együttes, nem tudott felgyorsulni a francia csapat, a labdajáratással pedig nem tudott számottevő helyzetet kialakítani a mérkőzés első szakaszában.

Fotó: Getty Images

Mi több, a valódi lehetőség Szenegál előtt adódott: a megszerzett labdával Nicolas Jacksont ugratták ki, a támadó éles szögből, ballal nagy erővel lőtt, a labda a jobb kapufáról a vetődő Mike Maignan lábára, onnan szögletre pattant – ezt megúszták a franciák, könnyen gólt lehetett volna belőle. Ez a jelenet meghozta Szenegál kedvét, feljebb tolta a védővonalt, és a kétszeres világbajnok kicsit bizonytalannak tűnt ebben az időszakban: mintha megérezte volna, hogy a céltalan és pontatlan passzolgatás sokba kerülhet. Az afrikai gárda a sebességére épített, és sokkal több területe volt sprintelni, mint ellenfelének. Hiába a nem jelentős labdabirtoklási fölény (57–43), ötször annyi kapura lövési kísérlete volt Szenegálnak a szünetig (5–1), a sípszó előtt Ismaila Sarr szerezhetett volna gólt, de ígéretes helyzetben a kapu fölé lőtt.

Fotó: Getty Images

Nem volt kérdés: sokkal jobb teljesítmény kellett a franciáktól, és a szünetben nyilván ők is megbeszélték ezt, a második félidő elején mégsem tűnt sokkal gyorsabbnak a játékuk. Majd főszerepbe került a VAR: Kylian Mbappé esett el, és bár úgy tűnt, Sadio Mané hozzáért a támadóhoz, a játékvezető a lassítás után sem adott büntetőt. De ez nagyon felpaprikázta a franciákat: ritmust váltottak, lendületessé vált a futballjuk, jöttek a helyzetek. Michael Olise próbálta kiugratni Mbappét, az a lehetőség még kimaradt, de a Bayern München–Real Madrid összjáték egyre veszélyesebb lett, és Olise következő zseniális átadását Mbappé jobbal egyből a jobb alsó sarokba lőtte.

Szenegál nyilvánvaló lesgóllal válaszolt, de felpörgött (végre) a mérkőzés, és már senki sem foglalkozott a gyengébbre sikerült első félidővel – legfeljebb Szenegál bánhatta, hogy nem szerzett előnyt akkor. Nicolas Jackson a 79. percben közelről fölé lőtt szorongatott helyzetben, de egyenlítési lehetőség volt… És jött a büntetés: Adrien Rabiot a saját térfeléről szöktette ragyogóan a két perccel korábban beálló Bradley Barcolát, aki lefutotta a védelmet, és elegánsan átemelte a labdát a kilépő kapus felett: 2–0.

A nyolcperces hosszabbítás hozta a legtöbb izgalmat: a szenegáli Ibrahim Mbaye szépített.

Kicsivel később Kylian Mbappé bődületesen nagy távoli góllal zárta le a mérkőzést. Franciaország győzelemmel rajtolt, de Szenegál is bizakodhat, ilyen teljesítménnyel simán továbbjuthat. 3–1

ÉLŐ SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

A FRANCIA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), 23 Robin Risser (Lens), 1 Brice Samba (Rennes)

Védők: 3 Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), 2 Malo Gusto (Chelsea FC – Anglia), 21 Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), 19 Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 15 Ibrahima Konaté (Liverpool FC – Anglia), 5 Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), 17 William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Középpályások: 13 N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), 6 Manu Koné (AS Roma – Olaszország), 14 Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), 8 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Támadók: 25 Maghnes Akliouche (AS Monaco), 12 Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), 24 Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), 7 Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 20 Désiré Doué (Paris Saint-Germain), 22 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), 10 Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), 11 Michael Olise (Bayern München – Németország), 9 Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

A SZENEGÁLI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Yehvann Diouf (Nice – Franciaország), 16 Édouard Mendy (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 23 Mory Diaw (Le Havre – Franciaország)

Védők: 2 Mamadou Sarr (Chelsea FC – Anglia), 4 Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa – Izrael), 14 Ismail Jakobs (Galatasaray – Törökország), 15 Krépin Diatta (AS Monaco – Franciaország), 19 Moussa Niakhaté (Olympique Lyon – Franciaország), 24 Antoine Mendy (Nice – Franciaország), 25 El Hadji Malick Diouf (West Ham United – Anglia), 3 Kalidou Koulibaly (Al-Hilal – Szaúd-Arábia)

Középpályássok: 5 Idrissa Gueye (Everton – Anglia), 6 Pathé Ciss (Rayo Vallecano – Spanyolország), 8 Lamine Camara (AS Monaco – Franciaország), 17 Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur – Anglia), 21 Habib Diarra (Sunderland – Anglia), 26 Pape Gueye (Villarreal – Spanyolország), 22 Bara Ndiaye (Bayern München – Németország)

Támadók: 10 Sadio Mané (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 7 Assane Diao (Como – Olaszország), 11 Nicolas Jackson (Bayern München – Németország), 12 Cherif Ndiaye (Samsunspor – Törökország), 18 Ismaila Sarr (Crystal Palace – Anglia), 9 Bamba Dieng (Lorient – Franciaország), 20 Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain – Franciaország), 13 Iliman Ndiaye (Everton – Anglia)

Szövetségi kapitány: Pape Thiaw