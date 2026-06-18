A vb eddigi legjobb meccsén az angolok a duplázó Kane vezérletével győzték le a horvátokat

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

L-CSOPORT

ANGLIA–HORVÁTORSZÁG 4–2 (2–2)

Arlington, Dallas Stadion, 70 389 néző. Vezette: Turpin (francia)

ANGLIA: Pickford – R. James, Stones (Guéhi, 87.), Konsa, O'Reilly – Rice (Rogers, 72.), E. Anderson – Gordon (Rashford, 72.), Jude Bellingham (Spence, 80.), Madueke (Saka, 72.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel

HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Sutalo, Vuskovic (Pasalic, 66.), Gvardiol – Stanisic, Modric (Kovacic, 58.), P. Sucic, Perisic – Pasalic (Kramaric, 79.), Baturina (Vlasic, 79.) – Musa (Matanovic, 66.). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

Gólszerző: Kane (12., 42. – az elsőt 11-esből), Jude Bellingham (47.), Rashford (85.), ill. Baturina (36.), Musa (45+5.)

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Mire képes Anglia, illetve Horvátország a világbajnokságon? Thomas Tuchel 2025 januárjában vette át az angol válogatott irányítását, s azóta egyetlen jelentős erőpróbája sem volt a csapatnak. A vb-selejtezőcsoportban játszi könnyedséggel, nyolc győzelemmel és 22–0-s gólkülönbséggel végzett az élen, megelőzve Albániát, Szerbiát, Lettországot és Andorrát. Ez jól hangzik, csakhogy korábban Wayne Rooney rávilágított, hogy ezek kis túlzással csak edzőmérkőzéseknek feleltek meg, és lehetetlen reálisan felmérni, valójában mire képes ez az együttes. A keret persze rendkívül erős, olyannyira, hogy Cole Palmer vagy Phil Foden be sem került. Az optimistább drukkerek joggal bíznak abban, hogy megtörik az 1966 óta tartó átok, és újra vb-t nyer Anglia.

Ami a horvátokat illeti, kiöregedett az előző két világbajnokságon egyaránt érmet szerző aranygeneráció, és kevesen hisznek abban, hogy a negyvenéves Luka Modric vagy a 37 esztendős Ivan Perisic messzire juttatja a csapatot. Ezért is volt mindkettejük számára remek erőfelmérő a szerdai összecsapás, amely a csoportkör első fordulójának legjobban várt rangadója volt.

A horvát legenda, Luka Modric számára kedvezőtlenül indult a vb: nem játszott kiemelkedően és még egy tizenegyest is összehozott az angoloknak (Fotó: Getty Images)

Jól kezdtek a horvátok, ezért bosszankodhattak, amikor Luka Modric szabálytalansága után már a tizedik percben büntetőt kaptak az angolok. A rutinos horvát középpályás a szöglet után belerúgott Noni Maduekébe, nem is volt kérdés, hogy jogos az ítélet. Harry Kane lövését védte Dominik Livakovic, a játékvezető azonban újrarúgatta a büntetőt, és ezt már nem hibázta el a Bayern München csatára. Magabiztosan lőtt a bal alsó sarokba, megszerezve pályafutása kilencedik vb-gólját. Sokan esélyesnek tartják a gólkirályi címre, és érdemes megjegyezni, ez volt a harmincadik fellépése nagy tornán: Európa-bajnokságon 18, világbajnokságon 12 mérkőzés.

Az angolok jól és motiváltan futballoztak az őket a 2018-as tornán az elődöntőben elbúcsúztató horvátok ellen, akik aztán a 36. percben az első, kaput eltaláló lövésükből egyenlítettek: Petar Sucic higgadt csel után visszapasszolta a labdát Martin Baturinának, a Como középpályása pedig 17 méterről a jobb felső sarokba lőtt. Nem sokkal a félidő vége előtt Declan Rice szöglete után Harry Kane fejelt a kapuba, majd a túloldalon Petar Musa talált be, 2–2! Nem unatkoztak a szurkolók Dallasban, nagyszerű és színvonalas mérkőzés zajlott.

A szünet után Jude Bellingham révén gyorsan jött az angol gól (Fotó: Getty Images)

A második félidő ugyanúgy folytatódott, ahogyan az első véget ért. Öt perc sem telt el, és Jude Bellingham megszerezte az angolok harmadik gólját, majd szinte rögtön utána majdnem duplázott, ám Dominik Livakovic hárított, akárcsak később Declan Rice tekerésénél. Bár minden mérkőzés ilyen jó és eseményekben gazdag lett volna eddig ezen a vb-n!

A horvátok kapusa több nagy védést is bemutatott, az angolokon pedig nagyon érződött, hogy szeretnék minél hamarabb eldönteni az összecsapást. Közben a rossz formában futballozó Luka Modricot már az 58. percben lecserélték: Zlatko Dalic Mateo Kovacic beállításával igyekezett rendet rakni a középpályán.

A szálakat végül a csereként bevetett Marcus Rashford varrta el: Spence kivédett ziccere után a Barcelona támadójának lövésénél már tehetetlen volt a horvát kapus. A legvégén még adódott egy horvát szépítési lehetőség, ám a bevetődő Kane megmentette ettől az angolokat. Thomas Tuchel szövetségi kapitány alakulata teljesen megérdemelten nyert 4–2-re, de a mutatott teljesítménye alapján Horvátország is bizakodva készülhet a folytatásra.

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AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)

Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea FC), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Trevoh Chalobah (Chelsea FC), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)

Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)

Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (FC Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)

Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)

A HORVÁT VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), 23 Dominik Kotarski (Köbenhavn – Dánia), 12 Ivor Pandur (Hull City – Anglia)

Védők: 4 Josko Gvardiol (Manchester City – Anglia), 5 Duje Caleta-Car (Real Sociedad – Spanyolország), 6 Josip Sutalo (Ajax – Hollandia), 2 Josip Stanisic (Bayern München – Németország), 3 Marin Pongracic (Fiorentina – Olaszország), 25 Martin Erlic (Midtjylland – Dánia), 22 Luka Vuskovic (Hamburger SV – Németország)

Középpályások: 10 Luka Modric (AC Milan – Olaszország), 8 Mateo Kovacic (Manchester City – Anglia), 15 Mario Pasalic (Atalanta – Olaszország), 13 Nikola Vlasic (Torino – Olaszország), 21 Luka Sucic (Real Sociedad – Spanyolország), 16 Martin Baturina (Como – Olaszország), 18 Kristijan Jakic (Augsburg – Németország), 17 Petar Sucic (Inter – Olaszország), 7 Nikola Moro (Bologna – Olaszország), 19 Toni Fruk (Rijeka)

Támadók: 14 Ivan Perisic (PSV – Hollandia), 9 Andrej Kramaric (Hoffenheim – Németország), 11 Ante Budimir (Osasuna – Spanyolország), 24 Marco Pasalic (Orlando City – Egyesült Államok), 26 Petar Musa (Dallas – Egyesült Államok), 20 Igor Matanovic (Freiburg – Németország)

Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic