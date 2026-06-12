Ami Szon Hung Minnek nem ment, Hvang In Bomnak igen – Dél-Korea hátrányból felállva darálta be a cseheket

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

DÉL-KOREA–CSEHORSZÁG 2–1 (0–0)

Guadalajara, Guadalajara Stadion, 44 985 néző. Vezette: Amin Omar (egyiptomi)

DÉL-KOREA: Kim Szung Gju – I Han Bom, Kim Min Dzse, I Ki Hjuk – Szol Jung Vu, Hvang In Bom (Kim Dzsin Gju, 84.), Pek Szung Ho (Pak Dzsin Szop, 84.), I Te Szok (Om Dzsi Szung, 69.) – I Kang In, I Dzse Szung (Hvang Hi Csan, 62.) – Szon Hung Min (O Hjon Gju, 69.). Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo

CSEHORSZÁG: Kovár – Chaloupek, Hranác, Krejcí – Coufal, Soucek, Sojka (Chytil, 84.), Zeleny – Sulc (Hlozek, 64.), Provod (Sadílek, 64.) – Schick (Chory, 64.). Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek

Gólszerző: Hvang In Bom (67.), O Hjon Gju (80.), ill. Krejcí (59.)

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ÖSSZEFOGLALÓ

Bár nem volt telt ház, így is sok néző gyűlt össze a csaknem ötvenezer fő befogadására alkalmas Guadalajara Stadionban (a hivatalos adatok szerint kb. 95 százalékos volt az aréna kihasználtsága – a szerk.), amelyben az 1986 óta minden világbajnokságra kijutó Dél-Korea a viadalra húszéves szünet után visszatérő csehekkel csapott össze.

A két fél alapjátéka merőben más játékelemre helyezte a hangsúlyt (a dél-koreaiak a gyors átmenetekre, míg a csehek a fizikai fölényre és a pontrúgásokra építettek), de az közös volt a két csapatban, hogy előszeretettel adta át a kezdeményezést az ellenfélnek. Emiatt egy darabig csak keresték egymáson a fogást a felek, ám az első percek után az ázsiai együttes magához ragadta a kezdeményezést. A 14. percben I Kang In vette célba távolról a kaput, de ballábas, csavarodó lövését Kovár védeni tudta.

Krejcí váltotta gólra Coufal óriási bedobását (Fotó: Getty Images)

Ezt követően a csehek pillanatai következtek, de Miroslav Koubek fiai hiába kerültek többször is veszélyesen közel a kapuhoz, Kim Szung Gjunak nem kellett védenie. A félidő hajrájában Szon Hung Min előtt két helyzet is adódott, ám a veterán klasszis nem tudta bevenni a cseh kaput.

A fordulás után is Hong Mjung Bo gárdája volt veszélyesebb, a 49. percben Hvang In Bom lövése, majd I Dsze Szung ismétlése is elakadt a kapusban. Hat perccel később újfent Szon Hung Min lábában volt a vezető gól, de a Los Angelesben légióskodó egykori Tottenham-ikon ordító helyzetben Kovárba lőtt. A kihagyott ziccereket pedig – a futballközhelynek megfelelően – góllal büntették a csehek: Coufal hosszú bedobását Ladislav Krejcí bólintotta az ötösről a kapuba, így az európai csapat első kaput eltaláló lövéséből gól született.

Hvang In Bom volt a meccs embere (Fotó: Getty Images)

A dél-koreaiak válaszára nem kellett sokáig várni, a 67. percben I Kang In jó ütemben indította a védők által üresen hagyott Hvang In Bomot, aki egy csellel Hranácot és a kapujából kirontó Kovárt is elfektette, majd a bal alsó sarokba nyeste a labdát.

A mérkőzés utolsó negyedórájába lépve elsült a csehek kedvence fegyvere szabadrúgásból, de hiába váltotta gólra Sadílek beadását Soucek, a partjelző beintette a lest – jogosan. Röpke három perccel később pedig már a mexikói közönség támogatását is élvező dél-koreaiak ünnepeltek: a gólszerző Hvang In Bom robogott el a jobb oldalon, centerezésére O Hjon Gju érkezett, s bár a labdába beleért Kovár, a kapott gólt nem tudta megakadályozni.

Volt mit ünnepelni (Fotó: Getty Images)

Ezzel nem volt vége az izgalmaknak, a 82. percben ugyanis Hlozek lábában volt az egyenlítés, Kim Szung Gju azonban a gólvonalról kikanalazta a hat méterről megeresztett lövést. A cseheknek a ráadásban is volt esélyük a pontszerzésre, ám Sadílek távoli löketét Kim Szung Gju megfogta. A maradék néhány percben több gól nem esett – a meccs végére 1.84-es xG-t összeszorgoskodó Dél-Korea (dacára annak, hogy a helyzetkihasználásán még van mit csiszolni) teljesen megérdemelten nyert, s a társházigazda Mexikóval meccselhet a csoportelsőségért a következő fordulóban, míg Csehország Dél-Afrika ellen javíthat. 2–1

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A DÉL-KOREAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 21 Cso Hjon Vu (Ulszan), 1 Kim Szung Gju (FC Tokió – Japán), 12 Szong Bum Kun (Csonbuk Motors)

Védők: 23 Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach – Németország), 14 Cso Vi Dzse (Csonbuk Motors), 2 I Han Bom (FC Midtjylland – Dánia), 13 I Te Szok (Austria Wien – Ausztria), 4 Kim Min Dzse (Bayern München – Németország), 15 Kim Mun Hvan (Tedzson Citizen), 5 Kim Te Hjon (Kasima Antlers – Japán), 16 Pak Dzsin Szop (Csöcsiang FC – Kína), 22 Szol Jung Vu (Crvena zvezda – Szerbia)

Középpályások: 11 Hvang Hi Csan (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 6 Hvang In Bom (Feyenoord – Hollandia), 26 I Dong Gjong (Ulszan), 10 I Dzse Szung (Mainz – Németország), 19 I Kang In (Paris Saint-Germain – Franciaország), 3 I Ki Hjuk (Kangvon FC), 20 Jang Hjun Dzsun (Celtic FC – Skócia), 24 Kim Dzsin Gju (Csonbuk Motors), 25 Om Dzsi Szung (Swansea City – Wales), 17 Pe Dzsun Ho (Stoke City – Anglia), 8 Pek Szung Ho (Birmingham City – Anglia)

Támadók: 9 Cso Ku Szung (FC Midtylland – Dánia), 18 O Hjon Gju (Besiktas – Törökország), 7 Szon Hung Min (Los Angeles FC – Egyesült Államok)

Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo

A CSEH VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Lukás Hornícek (Sporting Braga – Portugália), 1 Matej Kovár (PSV – Hollandia), 16 Jindrich Stanek (Slavia Praha)

Védők: 6 Stepán Chaloupek (Slavia Praha), 5 Vladimír Coufal (Hoffenheim – Németország), 21 David Doudera (Slavia Praha), 3 Tomás Holes (Slavia Praha), 4 Robin Hranác (Hoffenheim – Németország), 14 David Jurásek (Slavia Praha), 7 Ladislav Krejcí (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 20 Jaroslav Zeleny (Sparta Praha), 2 David Zima (Slavia Praha)

Középpályások: 12 Lukás Cerv (Viktoria Plzen), 8 Vladimír Darida (Hradec Králové), 17 Lukás Provod (Slavia Praha), 18 Michal Sadílek (Slavia Praha), 25 Hugo Sochurek (Sparta Praha), 24 Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), 22 Tomás Soucek (West Ham United – Anglia), 15 Pavel Sulc (Olympique Lyonnais – Franciaország), 26 Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

Támadók: 19 Tomás Chory (Slavia Praha), 13 Mojmír Chytil (Slavia Praha), 9 Adam Hlozek (Hoffenheim – Németország), 11 Jan Kuchta (Sparta Praha), 10 Patrik Schick (Bayer Leverkusen – Németország)

Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek