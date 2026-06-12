Nemzeti Sportrádió

Ami Szon Hung Minnek nem ment, Hvang In Bomnak igen – Dél-Korea hátrányból felállva darálta be a cseheket

2026.06.12. 06:05
Kovár sem tudta elhinni, tizenhárom perc alatt fordított Dél-Korea (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 foci vb extra cseh válogatott élő közvetítés dél-koreai válogatott
A labdarúgó-világbajnokság A-csoportjában az 1. forduló második meccsén Dél-Korea és Csehország találkozott egymással. A szünet után az európai csapat szerezte meg a vezetést, de a távol-keleti válogatott fordított, és 2–1-re megnyerte a mérkőzést.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
DÉL-KOREA–CSEHORSZÁG 2–1 (0–0)
Guadalajara, Guadalajara Stadion, 44 985 néző. Vezette: Amin Omar (egyiptomi)
DÉL-KOREA: Kim Szung Gju – I Han Bom, Kim Min Dzse, I Ki Hjuk – Szol Jung Vu, Hvang In Bom (Kim Dzsin Gju, 84.), Pek Szung Ho (Pak Dzsin Szop, 84.), I Te Szok (Om Dzsi Szung, 69.) – I Kang In, I Dzse Szung (Hvang Hi Csan, 62.) – Szon Hung Min (O Hjon Gju, 69.). Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo
CSEHORSZÁG: Kovár – Chaloupek, Hranác, Krejcí – Coufal, Soucek, Sojka (Chytil, 84.), Zeleny – Sulc (Hlozek, 64.), Provod (Sadílek, 64.) – Schick (Chory, 64.). Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek
Gólszerző: Hvang In Bom (67.), O Hjon Gju (80.), ill. Krejcí (59.)

ONLINE SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!

ÖSSZEFOGLALÓ

Bár nem volt telt ház, így is sok néző gyűlt össze a csaknem ötvenezer fő befogadására alkalmas Guadalajara Stadionban (a hivatalos adatok szerint kb. 95 százalékos volt az aréna kihasználtsága – a szerk.), amelyben az 1986 óta minden világbajnokságra kijutó Dél-Korea a viadalra húszéves szünet után visszatérő csehekkel csapott össze. 

A két fél alapjátéka merőben más játékelemre helyezte a hangsúlyt (a dél-koreaiak a gyors átmenetekre, míg a csehek a fizikai fölényre és a pontrúgásokra építettek), de az közös volt a két csapatban, hogy előszeretettel adta át a kezdeményezést az ellenfélnek. Emiatt egy darabig csak keresték egymáson a fogást a felek, ám az első percek után az ázsiai együttes magához ragadta a kezdeményezést. A 14. percben I Kang In vette célba távolról a kaput, de ballábas, csavarodó lövését Kovár védeni tudta. 

Krejcí váltotta gólra Coufal óriási bedobását (Fotó: Getty Images)

Ezt követően a csehek pillanatai következtek, de Miroslav Koubek fiai hiába kerültek többször is veszélyesen közel a kapuhoz, Kim Szung Gjunak nem kellett védenie. A félidő hajrájában Szon Hung Min előtt két helyzet is adódott, ám a veterán klasszis nem tudta bevenni a cseh kaput. 

A fordulás után is Hong Mjung Bo gárdája volt veszélyesebb, a 49. percben Hvang In Bom lövése, majd I Dsze Szung ismétlése is elakadt a kapusban. Hat perccel később újfent Szon Hung Min lábában volt a vezető gól, de a Los Angelesben légióskodó egykori Tottenham-ikon ordító helyzetben Kovárba lőtt. A kihagyott ziccereket pedig – a futballközhelynek megfelelően – góllal büntették a csehek: Coufal hosszú bedobását Ladislav Krejcí bólintotta az ötösről a kapuba, így az európai csapat első kaput eltaláló lövéséből gól született.

Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026
Hvang In Bom volt a meccs embere (Fotó: Getty Images)

A dél-koreaiak válaszára nem kellett sokáig várni, a 67. percben I Kang In jó ütemben indította a védők által üresen hagyott Hvang In Bomot, aki egy csellel Hranácot és a kapujából kirontó Kovárt is elfektette, majd a bal alsó sarokba nyeste a labdát. 

A mérkőzés utolsó negyedórájába lépve elsült a csehek kedvence fegyvere szabadrúgásból, de hiába váltotta gólra Sadílek beadását Soucek, a partjelző beintette a lest – jogosan. Röpke három perccel később pedig már a mexikói közönség támogatását is élvező dél-koreaiak ünnepeltek: a gólszerző Hvang In Bom robogott el a jobb oldalon, centerezésére O Hjon Gju érkezett, s bár a labdába beleért Kovár, a kapott gólt nem tudta megakadályozni. 

Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026
Volt mit ünnepelni (Fotó: Getty Images)

Ezzel nem volt vége az izgalmaknak, a 82. percben ugyanis Hlozek lábában volt az egyenlítés, Kim Szung Gju azonban a gólvonalról kikanalazta a hat méterről megeresztett lövést. A cseheknek a ráadásban is volt esélyük a pontszerzésre, ám Sadílek távoli löketét Kim Szung Gju megfogta. A maradék néhány percben több gól nem esett – a meccs végére 1.84-es xG-t összeszorgoskodó Dél-Korea (dacára annak, hogy a helyzetkihasználásán még van mit csiszolni) teljesen megérdemelten nyert, s a társházigazda Mexikóval meccselhet a csoportelsőségért a következő fordulóban, míg Csehország Dél-Afrika ellen javíthat. 2–1

ONLINE SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!

A DÉL-KOREAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 21 Cso Hjon Vu (Ulszan), 1 Kim Szung Gju (FC Tokió – Japán), 12 Szong Bum Kun (Csonbuk Motors)
Védők: 23 Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach – Németország), 14 Cso Vi Dzse (Csonbuk Motors), 2 I Han Bom (FC Midtjylland – Dánia), 13 I Te Szok (Austria Wien – Ausztria), 4 Kim Min Dzse (Bayern München – Németország), 15 Kim Mun Hvan (Tedzson Citizen), 5 Kim Te Hjon (Kasima Antlers – Japán), 16 Pak Dzsin Szop (Csöcsiang FC – Kína), 22 Szol Jung Vu (Crvena zvezda – Szerbia)
Középpályások: 11 Hvang Hi Csan (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 6 Hvang In Bom (Feyenoord – Hollandia), 26 I Dong Gjong (Ulszan), 10 I Dzse Szung (Mainz – Németország), 19 I Kang In (Paris Saint-Germain – Franciaország), 3 I Ki Hjuk (Kangvon FC), 20 Jang Hjun Dzsun (Celtic FC – Skócia), 24 Kim Dzsin Gju (Csonbuk Motors), 25 Om Dzsi Szung (Swansea City – Wales), 17 Pe Dzsun Ho (Stoke City – Anglia), 8 Pek Szung Ho (Birmingham City – Anglia)
Támadók: 9 Cso Ku Szung (FC Midtylland – Dánia), 18 O Hjon Gju (Besiktas – Törökország), 7 Szon Hung Min (Los Angeles FC – Egyesült Államok)
Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo

A CSEH VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 23 Lukás Hornícek (Sporting Braga – Portugália), 1 Matej Kovár (PSV – Hollandia), 16 Jindrich Stanek (Slavia Praha)
Védők: 6 Stepán Chaloupek (Slavia Praha), 5 Vladimír Coufal (Hoffenheim – Németország), 21 David Doudera (Slavia Praha), 3 Tomás Holes (Slavia Praha), 4 Robin Hranác (Hoffenheim – Németország), 14 David Jurásek (Slavia Praha), 7 Ladislav Krejcí (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 20 Jaroslav Zeleny (Sparta Praha), 2 David Zima (Slavia Praha)
Középpályások: 12 Lukás Cerv (Viktoria Plzen), 8 Vladimír Darida (Hradec Králové), 17 Lukás Provod (Slavia Praha), 18 Michal Sadílek (Slavia Praha), 25 Hugo Sochurek (Sparta Praha), 24 Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), 22 Tomás Soucek (West Ham United – Anglia), 15 Pavel Sulc (Olympique Lyonnais – Franciaország), 26 Denis Visinsky (Viktoria Plzen)
Támadók: 19 Tomás Chory (Slavia Praha), 13 Mojmír Chytil (Slavia Praha), 9 Adam Hlozek (Hoffenheim – Németország), 11 Jan Kuchta (Sparta Praha), 10 Patrik Schick (Bayer Leverkusen – Németország)
Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek

Június 11., csütörtök, 21.00
Mexikóváros, Azték Stadion		Mexikó–Dél-Afrika 2–0
Június 12., péntek, 4.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion		Dél-Korea–Csehország 2–1
Június 18., csütörtök, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Csehország–Dél-Afrika
Június 19., péntek, 3.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion		Mexikó–Dél-Korea
Június 25., csütörtök, 3.00
Mexikóváros, Azték Stadion		Csehország–Mexikó
Június 25., csütörtök, 3.00
Monterrey, Monterrey Stadion		Dél-Afrika–Dél-Korea
a-csoport

 

foci vb 2026 vb 2026 foci vb extra cseh válogatott élő közvetítés dél-koreai válogatott
Legfrissebb hírek

Még az első világbajnoki meccs előtt meghosszabbították az ausztrál kapitány szerződését

Foci vb 2026
10 perce

Hogy mit mond?

Foci vb 2026
31 perce

Könnyek, düh és fieszta: Mexikóváros két arca a nyitó meccs alatt

Foci vb 2026
38 perce

„A vb-mezőny felét megvernénk” – Tóth Eduval néztük a nyitó meccset

Foci vb 2026
50 perce

Hősként ünneplik a lázas gólszerzőt Dél-Koreában

Foci vb 2026
55 perce

A dél-koreai szurkolók együtt tequiláztak a mexikóiakkal

Foci vb 2026
1 órája

A 2. játéknap programja

Foci vb 2026
1 órája

„Ilyen hibákat nem lehet megengedni”

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik