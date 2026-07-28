Nemzeti Sportrádió

Téves szabályértelmezés – Embolót nem lett volna szabad kiállítani Argentína ellen

K. Zs.K. Zs.
2026.07.28. 11:07
Joao Pinheiro szabályt értelmez, Breel Embolo nem ért egyet (Fotó: Getty Images)
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VAR vb 2026 Svájc Argentína IFAB Breel Embolo
A labdarúgás szabályalkotó testülete (IFAB) friss körlevélben összegezte a világbajnokságon már alkalmazott új szabályokkal, a VAR kiterjesztett használatával kapcsolatos eddigi tapasztalatokat. A leírtak alapján a nemzetközi sajtó két „tévesen azonosított” játékos esetére hívja fel a figyelmet.

Mint emlékezetes, a világbajnokságon előfordultak olyan esetek, amikor a mezőnyben történt szabálytalanság visszanézése után a sárga lap „gazdát cserélt”.

Az Egyesült Államok–Paraguay csoportmérkőzés (4–1) második félidejében Tim Ream sárga lapot kapott Miguel Almirón vélelmezett buktatásáért, ám a VAR-szoba jelzésére Danny Makkelie visszanézte az esetet: kiderült, Almirón feldobta magát, így Ream sárga lapját a holland játékvezető visszavonta, és a figyelmeztetést a paraguayi kapta.

Nagyobb visszhangot váltott ki az Argentína–Svájc negyeddöntő hasonló esete. A második játékrész derekán Leandro Paredes sárga lapot kapott, de a VAR leleplezte Breel Embolót: Joao Pinheiro játékvezető ezért törölte Paredes figyelmeztetését, és felmutatta a sárga lapot a műesést produkáló svájcinak. Mivel Embolónak már volt egy, megkapta a pirosat is, Svájc emberhátrányba került, és az akkor 1–1-re álló mérkőzést hosszabbításban elvesztette (1–3), kiesett.

Az IFAB – konkrét eseteket és neveket nem említve – hétfőn kelt körlevelének 3. pontjában megállapítja, hogy első sárga lap felmutatásakor a „téves azonosítás” („mistaken identity”) esetére vonatkozó szabályt csak a pályán lefújt szabálytalanság elkövetőjének azonosítására szabad alkalmazni, nem pedig magára a szabálytalanságra. Ebből viszont az következik – állapítja meg például a The Athletic és a témára az érintettség miatt ugró svájci Blick –, hogy bár az eredetileg sárga lapot kapó játékos büntetésének eltörlése jogos, Embolót, hiába szimulált, a jelenlegi szabály helyes értelmezése esetén nem lehetett volna kiállítani.

Az IFAB ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy a „téves azonosítás” klauzulája a szimulálások kiszűrésére összességében kedvező fogadtatásban részesült a világbajnokságon, a jövőben – a tanulságok összesítése után – is alkalmazni fogják.

 

VAR vb 2026 Svájc Argentína IFAB Breel Embolo
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