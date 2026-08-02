Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: ZTE–Paks; rajtol az öttusa Eb

I. SZ.I. SZ.
2026.08.02. 22:38
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sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
A labdarúgó NB I-ben a Paks lehet az egyetlen csapat, amely két forduló után százszázalékos, ehhez hétfőn Zalaegerszegen kellene nyernie. Kora délután az európai kupasorozatok selejtezőinek utolsó körére sorsolnak. Marozsán Fábián, Bondár Anna és Udvardy Panna is elkezdi szereplését a kanadai, kiemelt tenisztornán, míg az U18-as kézilabda-válogatott Portugáliával játszik az Eb középdöntőjében. Rajtol az öttusa-vb Isztambulban.

AUGUSZTUS 3., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
2. FORDULÓ
17.30: Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ
12.00: a rájátszás sorsolása, Nyon

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ
13.00: a rájátszás sorsolása, Nyon

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ
14.00: a rájátszás sorsolása, Nyon

SKÓT BAJNOKSÁG
20.30: Celtic–Dundee FC (Tv: Match4)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL
MLB
Kedd, 0.45: Philadephia Phillies–Washington Nationals (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR
Országúti kerékpár
15.45: Tour de France, nők, 3. szakasz (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

KÉZILABDA
U18-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZERBIA
Alsóház
12.00: Norvégia–Ausztria (Tv: Sport1)
14.30: Izrael–Svájc (Tv: Sport1)
Középdöntő
17.00: Horvátország–Izland (Tv: Sport1)
19.30: Portugália–Magyarország (Tv: Sport1)

LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1114 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL
8.00: női váltó
13.00: férfi váltó

PÓKER
Kedd, 3.00: World Series, döntő, 1. nap, Las Vegas (Tv: Eurosport1)

TENISZ
ATP 1000-es torna, Montréal
16.00: 1. forduló. Benne: Marozsán Fábián–Mocsizuki (japán)
WTA 1000-es torna, Toronto
16.00: 1. forduló. Benne: Bondár Anna–Kalinina (ukrán) és Udvardy Panna–Lys (német)

VIZES EB, PÁRIZS
9.00: szinkronúszás, női egyéni szabadprogram, döntő (Tv: M4 Sport)
10.15: szinkronúszás, női egyéni szabadprogram, döntő (Tv: M4 Sport)
13.00: műugrás, női toronyugrás, selejtező
16.00: szinkronúszás, csapat szabadprogram, döntő
19.00: műugrás, férfi szinkronműugrás, döntő
21.00: műugrás, női toronyugrás, döntő (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A labdarúgó NB I hétvégi mérkőzéseinek összefoglalója
8.00: Régi Csibészek Bánki Józseffel
9.00: Somogyi Zsolt a vonalban; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval. Ők meséltek… az ezredfordulón: Géczi Erika, Martinek János, Güttler Károly, Lékó Péter
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem

Hazafutás. Műsorvezető: Szabó Szilvia. Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Vismeg Zsombor vb- és Eb-ezüstérmes vízilabdázó
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: L. Pap István, Szűcs Miklós, Tóth Béla
17.00: Gulácsi Péter, Markgráf Ákos, Vitális Milán – magyar szereplők az átigazolási piacon

Körkapcsolás. Műsorvezető: Tóth Béla. Szerkesztő: Szabó Szilvia
17.30: Közvetítés a ZTE–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Bene Ferenc
20.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
21.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel

 

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