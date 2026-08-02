Hétfői sportműsor: ZTE–Paks; rajtol az öttusa Eb

AUGUSZTUS 3., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB I

2. FORDULÓ

17.30: Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ

12.00: a rájátszás sorsolása, Nyon

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ

13.00: a rájátszás sorsolása, Nyon

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ

14.00: a rájátszás sorsolása, Nyon

SKÓT BAJNOKSÁG

20.30: Celtic–Dundee FC (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB

Kedd, 0.45: Philadephia Phillies–Washington Nationals (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

Országúti kerékpár

15.45: Tour de France, nők, 3. szakasz (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

KÉZILABDA

U18-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZERBIA

Alsóház

12.00: Norvégia–Ausztria (Tv: Sport1)

14.30: Izrael–Svájc (Tv: Sport1)

Középdöntő

17.00: Horvátország–Izland (Tv: Sport1)

19.30: Portugália–Magyarország (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1114 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL

8.00: női váltó

13.00: férfi váltó

PÓKER

Kedd, 3.00: World Series, döntő, 1. nap, Las Vegas (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 1000-es torna, Montréal

16.00: 1. forduló. Benne: Marozsán Fábián–Mocsizuki (japán)

WTA 1000-es torna, Toronto

16.00: 1. forduló. Benne: Bondár Anna–Kalinina (ukrán) és Udvardy Panna–Lys (német)

VIZES EB, PÁRIZS

9.00: szinkronúszás, női egyéni szabadprogram, döntő (Tv: M4 Sport)

10.15: szinkronúszás, női egyéni szabadprogram, döntő (Tv: M4 Sport)

13.00: műugrás, női toronyugrás, selejtező

16.00: szinkronúszás, csapat szabadprogram, döntő

19.00: műugrás, férfi szinkronműugrás, döntő

21.00: műugrás, női toronyugrás, döntő (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A labdarúgó NB I hétvégi mérkőzéseinek összefoglalója

8.00: Régi Csibészek Bánki Józseffel

9.00: Somogyi Zsolt a vonalban; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval. Ők meséltek… az ezredfordulón: Géczi Erika, Martinek János, Güttler Károly, Lékó Péter

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás. Műsorvezető: Szabó Szilvia. Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendég: Vismeg Zsombor vb- és Eb-ezüstérmes vízilabdázó

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: L. Pap István, Szűcs Miklós, Tóth Béla

17.00: Gulácsi Péter, Markgráf Ákos, Vitális Milán – magyar szereplők az átigazolási piacon

Körkapcsolás. Műsorvezető: Tóth Béla. Szerkesztő: Szabó Szilvia

17.30: Közvetítés a ZTE–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Bene Ferenc

20.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

21.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel