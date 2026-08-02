Hétfői sportműsor: ZTE–Paks; rajtol az öttusa Eb
AUGUSZTUS 3., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB I
2. FORDULÓ
17.30: Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ
12.00: a rájátszás sorsolása, Nyon
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ
13.00: a rájátszás sorsolása, Nyon
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ
14.00: a rájátszás sorsolása, Nyon
SKÓT BAJNOKSÁG
20.30: Celtic–Dundee FC (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB
Kedd, 0.45: Philadephia Phillies–Washington Nationals (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
Országúti kerékpár
15.45: Tour de France, nők, 3. szakasz (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
KÉZILABDA
U18-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZERBIA
Alsóház
12.00: Norvégia–Ausztria (Tv: Sport1)
14.30: Izrael–Svájc (Tv: Sport1)
Középdöntő
17.00: Horvátország–Izland (Tv: Sport1)
19.30: Portugália–Magyarország (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1114 (Tv: Sport2)
ÖTTUSA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL
8.00: női váltó
13.00: férfi váltó
PÓKER
Kedd, 3.00: World Series, döntő, 1. nap, Las Vegas (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 1000-es torna, Montréal
16.00: 1. forduló. Benne: Marozsán Fábián–Mocsizuki (japán)
WTA 1000-es torna, Toronto
16.00: 1. forduló. Benne: Bondár Anna–Kalinina (ukrán) és Udvardy Panna–Lys (német)
VIZES EB, PÁRIZS
9.00: szinkronúszás, női egyéni szabadprogram, döntő (Tv: M4 Sport)
10.15: szinkronúszás, női egyéni szabadprogram, döntő (Tv: M4 Sport)
13.00: műugrás, női toronyugrás, selejtező
16.00: szinkronúszás, csapat szabadprogram, döntő
19.00: műugrás, férfi szinkronműugrás, döntő
21.00: műugrás, női toronyugrás, döntő (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A labdarúgó NB I hétvégi mérkőzéseinek összefoglalója
8.00: Régi Csibészek Bánki Józseffel
9.00: Somogyi Zsolt a vonalban; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval. Ők meséltek… az ezredfordulón: Géczi Erika, Martinek János, Güttler Károly, Lékó Péter
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás. Műsorvezető: Szabó Szilvia. Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Vismeg Zsombor vb- és Eb-ezüstérmes vízilabdázó
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: L. Pap István, Szűcs Miklós, Tóth Béla
17.00: Gulácsi Péter, Markgráf Ákos, Vitális Milán – magyar szereplők az átigazolási piacon
Körkapcsolás. Műsorvezető: Tóth Béla. Szerkesztő: Szabó Szilvia
17.30: Közvetítés a ZTE–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Bene Ferenc
20.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
21.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel