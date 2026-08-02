Gulácsi Péter Spanyolországba utazott orvosi vizsgálatra – sajtóhír

A német Sport Bild azt írja, Gulácsi feleségével és két gyermekével együtt vasárnap délután fél öt után néhány perccel jelent meg a lipcsei nemzetközi reptéren, ahonnan magángépre szállt, amely Valenciába szállította az 58-szoros magyar válogatott kapust. Mindenesetre ha a Bildnek hinni lehet és Gulácsi és családja valóban rajta volt a vasárnap délután negyed hat előtt néhány perccel Valenciába induló kisgépen, akkor este háromnegyed nyolc után néhány perccel rendben landolt a spanyol tengerparti város repterén.

„Miközben a csapat megérkezik az ausztriai Saalfeldenbe az idény eleji edzőtáborába és először lép ki a Salzburg melletti falu edzőpályájára, ezzel szinte egyidejűleg egy másik lipcsei korszak lezárul” – kezdi a lap a 36 éves kapus utazásáról szóló írást, amelyben kiemelik, Gulácsi Péter a leszállás után hamar át is esik az orvosi vizsgálaton, és ha minden a terv szerint halad, akkor kettő plusz egy évre szóló szerződést ír alá a spanyol klubbal.

A lap úgy tudja, a Villarreal kétmillió eurót fizet Gulácsiért, amely összeg további szereplési bónuszokkal gyarapodhat.

Gulácsinak még egy évre szóló szerződése van a Lipcsével – ezért is a kétmilliós vételár –, amelynek színeiben 2015 óta 362 tétmérkőzésen védett, ebből 119-et hozott le kapott gól nélkül.

A német átigazolási ügyekre szakosodott újságíró, Florian Plettenberg arról számolt be, hogy az RB Leipzig már pontot is tett a Gulácsi pótlására kiszemelt, 35 éves Örjan Nylanddal folytatott tárgyalások végére, és hamarosan hivatalosan bejelentik a vb-n a norvégokkal nyolc közé jutó veterán visszatérését. Merthogy Nyland a 2022–2023-as idényben már szerepelt az RB Leipzigben, amikor Gulácsi sérült volt, de így is csak két bajnokin védett. Akkor elsősorban Janis Blaswich cseréje volt, most pedig a belga Maarten Vandevoordt mögé érkezhetne második számú kapusnak. Nyland az előző idényben a Sevillában szerepelt, ám csupán hét tétmeccsen, és szerződése lejártával elhagyta a klubot, így jelenleg szabadon igazolható.