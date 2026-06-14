Nemzeti Sportrádió

McGinn gólja döntött Bostonban, 36 év után nyert világbajnoki meccset Skócia

2026.06.14. 05:04
McGinn találata döntött (Fotó: Getty Images)
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A 2026-os labdarúgó-világbajnokság C-csoportjában Haiti válogatottja a skótokkal csapott össze – a mérkőzés az európaiak szoros, 1–0-s győzelmével ért véget.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
C-CSOPORT
HAITI–SKÓCIA 0–1 (0–1)
Foxborough, Boston Stadion, 64 146 néző. Vezette: Musztafa Gorbal (algériai)
HAITI: Placide – Arcus, Adé, Delcroix, Expérience – Deedson (Casimir, 61.), Jean Jacques, Bellegarde, Providence (Fortuné, 86.) – Pierrot, Isidor (Joseph, 75.). Szövetségi kapitány: Sébastien Migné
SKÓCIA: Gunn – Hickey (Patterson, 75.), Hendry, Hanley, Robertson – Doak (Christie, 75.), McTominay, Ferguson, McGinn (Curtis, 82.) – Shankland (McLean, 82.), Ché Adams (Dykes, 75.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke
Gólszerző: McGinn (28.)

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ÖSSZEFOGLALÓ

Az elmúlt napokban valósággal ellepték Boston városát a skót drukkerek, a vb-re 28 éves szünet után visszatérő csapat kiltet viselő, skótdudán játszó híveiről készült videók bejárták az internetet, s nem túlzás azt mondani, hogy a helyiek megszerették az európai szurkolókat.

A baráti hangulat a mérkőzés napján is érezhető volt, így például a meccsnek otthont adó Boston Stadionba tartó skót drukkerek hamar megtalálták a közös hangot a szintén a mérkőzésre igyekvő haiti szurkolókkal, s volt olyan karibi drukker, aki rummal kínálgatta újdonsült cimboráit. 

A 65 ezer fős arénában (nem meglepő módon) kiváló hangulat uralkodott, s noha a skótok többen voltak, nagy számban jelentek meg a lelátón a haiti válogatott hívei is. 

Haiti vs Scotland - FIFA World Cup 2026 screening - OVO Hydro
Fotó: Getty Images

A mérkőzés elején az alapjáraton reaktív, inkább defenzív futballt játszó skótok komoly labdabirtoklási fölényre tettek szert, míg a haitiak a kontrákban bíztak. Az első komoly helyzetre a 17. percig kellett várni, amikor Scott McTominay 16 méterről vette célba a kaput – Johny Placide verve volt, de a bal oldali kapufa kisegítette a haiti kapust. 

A haiti védelemre nehezedő nyomás a félidő derekán érett góllá: Adams közeli lövését még védte Placide, de John McGinn ismétlése egy védőn gellert kapva már a kapuban kötött ki. Néhány perccel később közel járt a gólszerzéshez Haiti is: a kapus Gunn hibája után Arcus vette célba a kaput, de Hendry nagyot mentett. A folytatásban felpörgött Sébastien Migné együttese, de a szünet előtt nem tudott valódi veszélyt teremteni a skót kapu előtt. 

A fordulás után sem kímélték egymást a csapatok, nagy energiával mentek bele a párharcokba – más kérdés, hogy az ordító helyzetek elmaradtak. McGinn a 73. percben közel járt a második gólhoz, de lövése, ha kevéssel is, de elkerülte a kaput. 

Haiti v Scotland
Fotó: Getty Images

A mérkőzés hajrájában – melyre beállt az FTC támadója, Lenny Joseph is – a skótok ráültek az eredményre, míg Haiti felbátorodott, s nagy erőket mozgósított az egyenlítésért. A 85. percben Pierrot (nem összetévesztendő a magyar zenésszel) érkezett jó ütemben egy jobb oldalról beívelt labdára, de fejese centikkel a jobb kapufa mellett zúgott el. Mint később kiderült, ez volt a legveszélyesebb haiti próbálkozás a meccsen.

Skócia tehét győzelemmel tért vissza a vb-re, de a mai produkció várhatóan kevés lesz Brazília vagy akár Marokkó ellen. 0–1

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A HAITI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 23 Josue Duverger (Cosmos Koblenz – Németország), 12 Alexandre Pierre (Sochaux – Franciaország), 1 Johny Placide (Bastia – Franciaország)
Védők: 4 Ricardo Ade (LDU Quito – Ecuador), 2 Carlens Arcus (Angers – Franciaország), 5 Hannes Delcroix (Lugano – Svájc), 22 Jean-Kevin Duverne (Gent – Belgium), 8 Martin Experience (Nancy – Franciaország), 13 Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks FC – Egyesült Államok), 24 Wilguens Paugain (Zulte Waregem – Belgium), 3 Keeto Thermoncy (Young Boys – Svájc)
Középpályások: 10 Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 17 Danley Jean Jacques (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 14 Garven Metusala (Colorado Springs Switchbacks FC – Egyesült Államok), 26 Woodensky Pierre (Violette), 6 Carl Sainte (El Paso Locomotive FC – Egyesült Államok), 25 Dominique Simon (Tatran Presov – Szlovákia)
Támadók: 21 Josue Casimir (Auxerre – Franciaország), 11 Louicius Deedson (FC Dallas – Egyesült Államok), 7 Derrick Etienne Jr. (Toronto FC – Kanada), 19 Yassin Fortune (Vizela – Portugália), 18 Wilson Isidor (Sunderland – Anglia), 16 Lenny Joseph (Ferencvárosi TC), 9 Duckens Nazon (Eszteglal – Irán), 20 Frantzdy Pierrot (Rizespor – Törökország), 15 Ruben Providence (Almere City – Hollandia)
Szövetségi kapitány: Sébastien Migné (francia)

A SKÓT VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 21 Craig Gordon (Hearts), 1 Angus Gunn (Nottingham Forest – Anglia), 12 Liam Kelly (Rangers FC)
Védők: 5 Grant Hanley (Hibernian), 13 Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), 2 Aaron Hickey (Brentford – Anglia), 16 Dom Hyam (Wrexham – Wales), 26 Scott McKenna (Dinamo Zagreb – Horvátország), 22 Nathan Patterson (Everton – Anglia), 24 Anthony Ralston (Celtic FC), 3 Andy Robertson (Liverpool FC – Anglia), 15 John Souttar (Rangers FC), 6 Kieran Tierney (Celtic FC)
Középpályások: 11 Ryan Christie (AFC Bournemouth – Anglia), 25 Findlay Curtis (Kilmarnock), 19 Lewis Ferguson (Bologna – Olaszország), 8 Tyler Fletcher (Manchester United – Anglia), 7 John McGinn (Aston Villa – Anglia), 23 Kenny McLean (Norwich City – Anglia), 4 Scott McTominay (Napoli – Olaszország)
Támadók: 10 Ché Adams (Torino – Olaszország), 9 Lyndon Dykes (Charlton – Anglia), 17 Ben Gannon-Doak (AFC Bournemouth – Anglia), 18 George Hirst (Ipswich Town – Anglia), 20 Lawrence Shankland (Hearts), 14 Ross Stewart (Southampton – Anglia)
Szövetségi kapitány: Steve Clarke

Június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Brazília–Marokkó1–1
Június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion		Haiti–Skócia0–1
Június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion		Skócia–MarokkóX–X
Június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Brazília–HaitiX–X
Június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion		Skócia–BrazíliaX–X
Június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Marokkó–HaitiX–X
c-csoport

 

 

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