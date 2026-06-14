McGinn gólja döntött Bostonban, 36 év után nyert világbajnoki meccset Skócia

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

C-CSOPORT

HAITI–SKÓCIA 0–1 (0–1)

Foxborough, Boston Stadion, 64 146 néző. Vezette: Musztafa Gorbal (algériai)

HAITI: Placide – Arcus, Adé, Delcroix, Expérience – Deedson (Casimir, 61.), Jean Jacques, Bellegarde, Providence (Fortuné, 86.) – Pierrot, Isidor (Joseph, 75.). Szövetségi kapitány: Sébastien Migné

SKÓCIA: Gunn – Hickey (Patterson, 75.), Hendry, Hanley, Robertson – Doak (Christie, 75.), McTominay, Ferguson, McGinn (Curtis, 82.) – Shankland (McLean, 82.), Ché Adams (Dykes, 75.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke

Gólszerző: McGinn (28.)

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ÖSSZEFOGLALÓ

Az elmúlt napokban valósággal ellepték Boston városát a skót drukkerek, a vb-re 28 éves szünet után visszatérő csapat kiltet viselő, skótdudán játszó híveiről készült videók bejárták az internetet, s nem túlzás azt mondani, hogy a helyiek megszerették az európai szurkolókat.

A baráti hangulat a mérkőzés napján is érezhető volt, így például a meccsnek otthont adó Boston Stadionba tartó skót drukkerek hamar megtalálták a közös hangot a szintén a mérkőzésre igyekvő haiti szurkolókkal, s volt olyan karibi drukker, aki rummal kínálgatta újdonsült cimboráit.

A 65 ezer fős arénában (nem meglepő módon) kiváló hangulat uralkodott, s noha a skótok többen voltak, nagy számban jelentek meg a lelátón a haiti válogatott hívei is.

Fotó: Getty Images

A mérkőzés elején az alapjáraton reaktív, inkább defenzív futballt játszó skótok komoly labdabirtoklási fölényre tettek szert, míg a haitiak a kontrákban bíztak. Az első komoly helyzetre a 17. percig kellett várni, amikor Scott McTominay 16 méterről vette célba a kaput – Johny Placide verve volt, de a bal oldali kapufa kisegítette a haiti kapust.

A haiti védelemre nehezedő nyomás a félidő derekán érett góllá: Adams közeli lövését még védte Placide, de John McGinn ismétlése egy védőn gellert kapva már a kapuban kötött ki. Néhány perccel később közel járt a gólszerzéshez Haiti is: a kapus Gunn hibája után Arcus vette célba a kaput, de Hendry nagyot mentett. A folytatásban felpörgött Sébastien Migné együttese, de a szünet előtt nem tudott valódi veszélyt teremteni a skót kapu előtt.

A fordulás után sem kímélték egymást a csapatok, nagy energiával mentek bele a párharcokba – más kérdés, hogy az ordító helyzetek elmaradtak. McGinn a 73. percben közel járt a második gólhoz, de lövése, ha kevéssel is, de elkerülte a kaput.

Fotó: Getty Images

A mérkőzés hajrájában – melyre beállt az FTC támadója, Lenny Joseph is – a skótok ráültek az eredményre, míg Haiti felbátorodott, s nagy erőket mozgósított az egyenlítésért. A 85. percben Pierrot (nem összetévesztendő a magyar zenésszel) érkezett jó ütemben egy jobb oldalról beívelt labdára, de fejese centikkel a jobb kapufa mellett zúgott el. Mint később kiderült, ez volt a legveszélyesebb haiti próbálkozás a meccsen.

Skócia tehét győzelemmel tért vissza a vb-re, de a mai produkció várhatóan kevés lesz Brazília vagy akár Marokkó ellen. 0–1

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A HAITI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Josue Duverger (Cosmos Koblenz – Németország), 12 Alexandre Pierre (Sochaux – Franciaország), 1 Johny Placide (Bastia – Franciaország)

Védők: 4 Ricardo Ade (LDU Quito – Ecuador), 2 Carlens Arcus (Angers – Franciaország), 5 Hannes Delcroix (Lugano – Svájc), 22 Jean-Kevin Duverne (Gent – Belgium), 8 Martin Experience (Nancy – Franciaország), 13 Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks FC – Egyesült Államok), 24 Wilguens Paugain (Zulte Waregem – Belgium), 3 Keeto Thermoncy (Young Boys – Svájc)

Középpályások: 10 Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 17 Danley Jean Jacques (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 14 Garven Metusala (Colorado Springs Switchbacks FC – Egyesült Államok), 26 Woodensky Pierre (Violette), 6 Carl Sainte (El Paso Locomotive FC – Egyesült Államok), 25 Dominique Simon (Tatran Presov – Szlovákia)

Támadók: 21 Josue Casimir (Auxerre – Franciaország), 11 Louicius Deedson (FC Dallas – Egyesült Államok), 7 Derrick Etienne Jr. (Toronto FC – Kanada), 19 Yassin Fortune (Vizela – Portugália), 18 Wilson Isidor (Sunderland – Anglia), 16 Lenny Joseph (Ferencvárosi TC), 9 Duckens Nazon (Eszteglal – Irán), 20 Frantzdy Pierrot (Rizespor – Törökország), 15 Ruben Providence (Almere City – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Sébastien Migné (francia)

A SKÓT VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 21 Craig Gordon (Hearts), 1 Angus Gunn (Nottingham Forest – Anglia), 12 Liam Kelly (Rangers FC)

Védők: 5 Grant Hanley (Hibernian), 13 Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), 2 Aaron Hickey (Brentford – Anglia), 16 Dom Hyam (Wrexham – Wales), 26 Scott McKenna (Dinamo Zagreb – Horvátország), 22 Nathan Patterson (Everton – Anglia), 24 Anthony Ralston (Celtic FC), 3 Andy Robertson (Liverpool FC – Anglia), 15 John Souttar (Rangers FC), 6 Kieran Tierney (Celtic FC)

Középpályások: 11 Ryan Christie (AFC Bournemouth – Anglia), 25 Findlay Curtis (Kilmarnock), 19 Lewis Ferguson (Bologna – Olaszország), 8 Tyler Fletcher (Manchester United – Anglia), 7 John McGinn (Aston Villa – Anglia), 23 Kenny McLean (Norwich City – Anglia), 4 Scott McTominay (Napoli – Olaszország)

Támadók: 10 Ché Adams (Torino – Olaszország), 9 Lyndon Dykes (Charlton – Anglia), 17 Ben Gannon-Doak (AFC Bournemouth – Anglia), 18 George Hirst (Ipswich Town – Anglia), 20 Lawrence Shankland (Hearts), 14 Ross Stewart (Southampton – Anglia)

Szövetségi kapitány: Steve Clarke