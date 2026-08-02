Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Ferencváros–Vasas 0–0

VÉGE

NB I: ETO FC–Nyíregyháza 4–0

Gyorskorcsolya: Claudia Pechstein maradt a német szövetségi kapitány

2026.08.02. 19:14
null
Claudia Pechstein (Fotó: Getty Images)
Címkék
német gyorskorcsolya-válogatott gyorskorcsolya Claudia Pechstein
A Német Korcsolyaszövetség (DESG) véglegesítette pozíciójában Claudia Pechstein szövetségi kapitányt a gyorskorcsolya-válogatott élén.

A szervezet vasárnapi közleményében kiemelte: az 54 éves szakember kapcsolata a gyorskorcsolyával „kivételesen hosszú múltra tekint vissza”, továbbá abban „kiemelkedő nemzetközi tapasztalattal bír”. Hozzátették: az edző évek óta topszinten dolgozik, és eddig ideiglenes megbízatással tevékenykedett a válogatott élén.

Claudia Pechstein 1992 és 2022 között nyolc téli olimpián vett részt, ezeken kilenc (öt arany-, két ezüst- és két bronz-) érmet nyert. A klasszisnak a világbajnokságokról 42 érme van, közöttük hat arany.

A rövidpályások szövetségi kapitányának a lengyel Pawel Abratkiewiczet nevezték ki.

 

német gyorskorcsolya-válogatott gyorskorcsolya Claudia Pechstein
Legfrissebb hírek

Pekingben rendezik a korcsolyasportok első közös világbajnokságát

Téli sportok
2026.06.11. 10:59

Liu Shaolin: Legyen az bárhol, a jégpálya az otthonom

Téli sportok
2026.05.18. 09:25

Francia Alpok 2030: Hollandiában lehet a gyorskorcsolya

Téli sportok
2026.05.14. 14:17

Moon Wonjun megsérült

Téli sportok
2026.03.13. 22:50

Norvég győzteseket avattak a gyorskorcsolyázók összetett vb-jén

Téli sportok
2026.03.08. 18:45

Gyorskorcsolya: Stolz vezet az első nap után az összetett-vb-n

Téli sportok
2026.03.07. 18:13

Gyorskorcsolya sprint-vb: két holland aranyérem, Bejczi Botond a 24.

Téli sportok
2026.03.06. 22:45

„Édesanyámtól hozom a derűmet” – hatvanéves lett Hunyady Emese

Téli sportok
2026.03.04. 07:18