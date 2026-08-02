Gyorskorcsolya: Claudia Pechstein maradt a német szövetségi kapitány

A Német Korcsolyaszövetség (DESG) véglegesítette pozíciójában Claudia Pechstein szövetségi kapitányt a gyorskorcsolya-válogatott élén.
A szervezet vasárnapi közleményében kiemelte: az 54 éves szakember kapcsolata a gyorskorcsolyával „kivételesen hosszú múltra tekint vissza”, továbbá abban „kiemelkedő nemzetközi tapasztalattal bír”. Hozzátették: az edző évek óta topszinten dolgozik, és eddig ideiglenes megbízatással tevékenykedett a válogatott élén.
Claudia Pechstein 1992 és 2022 között nyolc téli olimpián vett részt, ezeken kilenc (öt arany-, két ezüst- és két bronz-) érmet nyert. A klasszisnak a világbajnokságokról 42 érme van, közöttük hat arany.
A rövidpályások szövetségi kapitányának a lengyel Pawel Abratkiewiczet nevezték ki.
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