A FIFA fegyelmi eljárást indított az argentin szövetség ellen

Mint ismert, az Argentína–Anglia elődöntő után több argentin futballista egy „Las Malvinas son Argentinas” („A Falkland-szigetek Argentínához tartozik”) feliratú molinóval ünnepelt. A Falkland-szigetek az Egyesült Királyság saját kormányzású tengerentúli területének számít, hovatartozása régóta vita tárgyát képezi a britek és Argentína között.

A FIFA Fegyelmi Bizottsága eljárást indított az Argentin Labdarúgó-szövetség ellen. Az indoklás: „a Fegyelmi Szabályzat 13. cikke 2. bekezdésének c) pontja (sportesemény sporttal nem kapcsolatos célokra való felhasználása), 14. cikke 5. bekezdése (csapat által elkövetett szabályszegés), 15. cikke (diszkrimináció és rasszista sértések) és 17. cikke (Rend és biztonság a mérkőzéseken) cikkelyének megsértése miatt, tekintettel a diszkriminatív rigmusokra és gesztusokra, a késői kezdésekre, a mérkőzési és biztonsági protokollok be nem tartására, a csapat és a nézők által megjelenített nem megfelelő üzenetekre, valamint a nézők által eldobott tárgyakra az argentin válogatott több mérkőzése miatt a 2026-os világbajnokságon.”

Nem ez egyébként az első ilyen eset az argentin válogatott történetében: mint arról írtunk, 2014-ben az argentin szövetséget már megbüntette a FIFA ugyanezen üzenet használata miatt, akkor 20 ezer fontot kellett befizetnie a közösbe.

A FIFA továbbá fegyelmi eljárást indított a világbajnoki finálé lefújása után kialakult összetűzés miatt is. Mint ismert, a lefújás után Leandro Paredes nekiment a spanyolok két játékosának, Eric Garcíának és Gavinak, Nahuel Molina pedig Rodrinak húzott be egyet. Ugyancsak beszállt a dulakodásba az argentinok pályaedzője, Roberto Ayala, aki Dani Olmót kezdte el lökdösni. A FIFA négy argentin – az említetteken kívül még Thiago Almada – ellen, míg a spanyolok részéről Gavi ellen indított fegyelmi eljárást. Közülük Molinát két, Paredest pedig három vádpont miatt vizsgálják.