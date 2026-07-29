Nemzeti Sportrádió

A FIFA fegyelmi eljárást indított az argentin szövetség ellen

B. A. P.B. A. P.
2026.07.29. 21:45
null
Paredes és Gavi összetűzése kapcsán fegyelmi eljárást indította FIFA (Fotó: Getty Images)
Címkék
FIFA foci vb 2026 Anglia vb-döntő Argentína Spanyolország
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) Fegyelmi Bizottsága eljárást indított az argentin szövetség ellen a világbajnokság elődöntőjében történt incidensek miatt. Ezenkívül a döntő után kialakult összetűzés miatt négy argentin és egy spanyol játékos ellen is eljárás indult.

Mint ismert, az Argentína–Anglia elődöntő után több argentin futballista egy „Las Malvinas son Argentinas” („A Falkland-szigetek Argentínához tartozik”) feliratú molinóval ünnepelt. A Falkland-szigetek az Egyesült Királyság saját kormányzású tengerentúli területének számít, hovatartozása régóta vita tárgyát képezi a britek és Argentína között.

A FIFA Fegyelmi Bizottsága eljárást indított az Argentin Labdarúgó-szövetség ellen. Az indoklás: „a Fegyelmi Szabályzat 13. cikke 2. bekezdésének c) pontja (sportesemény sporttal nem kapcsolatos célokra való felhasználása), 14. cikke 5. bekezdése (csapat által elkövetett szabályszegés), 15. cikke (diszkrimináció és rasszista sértések) és 17. cikke (Rend és biztonság a mérkőzéseken) cikkelyének megsértése miatt, tekintettel a diszkriminatív rigmusokra és gesztusokra, a késői kezdésekre, a mérkőzési és biztonsági protokollok be nem tartására, a csapat és a nézők által megjelenített nem megfelelő üzenetekre, valamint a nézők által eldobott tárgyakra az argentin válogatott több mérkőzése miatt a 2026-os világbajnokságon.”

Nem ez egyébként az első ilyen eset az argentin válogatott történetében: mint arról írtunk, 2014-ben az argentin szövetséget már megbüntette a FIFA ugyanezen üzenet használata miatt, akkor 20 ezer fontot kellett befizetnie a közösbe.

A FIFA továbbá fegyelmi eljárást indított a világbajnoki finálé lefújása után kialakult összetűzés miatt is. Mint ismert, a lefújás után Leandro Paredes nekiment a spanyolok két játékosának, Eric Garcíának és Gavinak, Nahuel Molina pedig Rodrinak húzott be egyet. Ugyancsak beszállt a dulakodásba az argentinok pályaedzője, Roberto Ayala, aki Dani Olmót kezdte el lökdösni. A FIFA négy argentin – az említetteken kívül még Thiago Almada – ellen, míg a spanyolok részéről Gavi ellen indított fegyelmi eljárást. Közülük Molinát két, Paredest pedig három vádpont miatt vizsgálják.

 

FIFA foci vb 2026 Anglia vb-döntő Argentína Spanyolország
Legfrissebb hírek

„A FIFA nem folytathatja tovább sportágunk felhasználását a saját és barátai meggazdagodása érdekében” – újabb közleményt adott ki az UEFA

Foci vb 2026
5 órája

A Real Madrid 1.22 milliárd eurós bevétellel rekordot döntött

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 20:37

A FIFA milliárdokért értékesítené befektetőknek a tornák jogait, az UEFA máris reagált

Foci vb 2026
Tegnap, 18:46

Cucurella tartotta a szavát: Luis de la Fuente arcképét tetováltatta magára

Foci vb 2026
Tegnap, 17:12

Téves szabályértelmezés – Embolót nem lett volna szabad kiállítani Argentína ellen

Minden más foci
Tegnap, 11:07

Már a 2028-as Eb-győzelem lebeg a világ legjobbjainak szeme előtt

Foci vb 2026
Tegnap, 10:25

Nálunk Xavi adja a labdát Lamine Yamalnak

Foci vb 2026
Tegnap, 7:04

Üdvözlégy, Amerika? – N. Pál József publicisztikája

Minden más foci
2026.07.27. 23:06