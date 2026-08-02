Vizes Eb: alig fél pont döntött a szinkronúszók vegyes páros számában

A brit Isabelle Thorpe, Ranjuo Tomblin kettős szoros csatában, az olasz Lucrezia Ruggiero, Filippo Pelati párost alig több mint fél ponttal megelőzve nyerte meg a szinkronúszók vegyes páros technikai döntőjét vasárnap, a párizsi vizes Európa-bajnokságon.

A két duó kiemelkedett a nyolccsapatos mezőnyből, s ugyan az olaszok programjuk kivitelezésében valamivel jobbak voltak a briteknél, utóbbiak anyagerősebb produkciót mutattak be, s végül 0.6691 ponttal megelőzték riválisukat.

Just 0.6691 in it! 😱



Izzy Thorpe and Ranjuo Tomblin do it again. Another European gold for this very special duet duo 🙏🇬🇧#EuropeanAquatics #ArtisticSwimming #Paris2026 pic.twitter.com/B3KzN3pZkX — European Aquatics (@EuroAquatics) August 2, 2026

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

Szinkronúszás

Vegyes páros technikai döntő

1. Isabelle Thorpe, Ranjuo Tomblin (Nagy-Britannia) 229.6783 pont

2. Lucrezia Ruggiero, Filippo Pelati (Olaszország) 229.0092

3. Alina Rumjanceva, Zahar Trofimov (Oroszország, semleges színekben) 215.9201

