Itt az újabb meglepetés, a Kongói DK pontot rabolt Portugáliától

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

K-CSOPORT

PORTUGÁLIA–KONGÓI DK 1–1 (1–1)

Houston, NRG Stadion, 68 777 néző. Vezette: A. al-Jasszim (katari)

PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo, T. Araújo, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 72.) – B. Fernandes, Joao Neves, Vitinha (Goncalo Ramos, 83.) – B. Silva (F. Conceicao, a szünetben), C. Ronaldo, Pedro Neto (R. Leao, 72.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka (Kalulu, 85.), Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku (J. Kayembe, 74.) – Mukau (Sadiki, 57.), Moutoussamy, E. Kayembe (Pickel, 74.) – Wissa, Bakambu (Banza, 85.). Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre

Gólszerző: Joao Neves (6.), ill. Wissa (45+5.)

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Szerdán Portugália is megkezdte világbajnoki szereplését, Cristiano Ronaldo természetesen a kezdőben kapott helyet, így Lionel Messi után ő lett a második, aki hat világbajnokságon is pályára lépett.

A portugálok jól kezdtek, a hatodik percben Pedro Neto beadása után Joao Neves tízméteres fejesével meg is szerezték a vezetést.

A folytatásban is hatalmas labdabirtoklási és mezőnyfölényben volt az európai csapat, ám az első félidő ráadásában szinte a semmiből egyenlített a története második világbajnokságán szereplő Kongói Demokratikus Köztársaság: Arthur Masuaku beadásánál a portugál védők bántóan szabadon hagyták Yoane Wissát, a Franciaországban született Newcastle-támadó pedig remek fejest küldött a kapuba.

Roberto Martínez bele is nyúlt a csapatba, a rutinos Bernardo Silva helyett a fiatal Francisco Conceicao érkezett ki a második félidőre.

A portugálok az 55. percben érvénytelenített gólig jutottak el, Joao Cancelo lesről talált be a kongóiak kapujába. A 68. percben Cristiano Ronaldo közel állt a gólhoz, ám Conceicao passza után a bal sarok mellé lőtt.

Bár továbbra is az európai csapat játszott fölényben, egy gyors kontrából vezetést szerezhetett volna az afrikai alakulat, de Cédric Bakambu nagy helyzetben a kapu fölé lőtt.

A 90. percben Bruno Fernandes a kapu mellé lőtt, ezzel Portugália el is lőtte a puskaporát. A Kongói DK hatalmas meglepetésre döntetlent harcolt ki Cristiano Ronaldóék ellen. 1–1

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A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Diogo Costa (FC Porto), 12 José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 22 Rui Silva (Sporting CP)

Védők: 5 Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 6 Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 2 Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), 20 Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/FC Barcelona – Spanyolország), 25 Nuno Mendes (PSG – Franciaország), 14 Goncalo Inácio (Sporting CP), 13 Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), 3 Rúben Dias (Manchester City – Anglia), 4 Tomás Araújo (Benfica)

Középpályások: 21 Rúben Neves (Al Hilal – Szaúd-Arábia), 24 Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), 15 Joao Neves (PSG – Franciaország), 23 Vitinha (PSG – Franciaország), 8 Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 10 Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Támadók: 11 Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 16 Francisco Trincao (Sporting CP), 26 Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), 18 Pedro Neto (Chelsea FC – Anglia), 17 Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), 19 Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), 9 Goncalo Ramos (PSG – Franciaország), 7 Cristiano Ronaldo (Al-Naszr –Szaúd-Arábia)

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)

A KONGÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Timothy Fayulu (Noa – Örményország), 1 Lionel Mpasi (Le Havre – Franciaország), 21 Matthieu Epolo (Standard Liege – Belgium)

Védők: 2 Aaron Wan-Bissaka (West Ham United – Anglia), 24 Gédéon Kalulu (Arisz Limassol – Ciprus), 12 Joris Kayembe (Genk – Belgium), 26 Arthur Masuaku (Lens – Franciaország), 3 Steve Kapuadi (Widzew Lódz – Lengyelország), 4 Axel Tuanzebe (Burnley – Anglia), 22 Chancel Mbemba (Lille – Franciaország), 5 Dylan Batubinsika (AE Lárisza – Görögország)

Középpályások: 14 Noah Sadiki (Sunderland – Anglia), 8 Samuel Moutoussamy (Atromitosz – Görögország), 25 Edo Kayembe (Watford – Anglia), 7 Nathan Mbuku (Montpellier – Franciaország), 18 Charles Pickel (Espanyol – Spanyolország), 6 Ngal’ayel Mukau (Lille – Franciaország), 9 Brian Cipenga (Castellón – Spanyolország), 10 Théo Bongonda (Szpartak Moszkva – Oroszország), 11 Gaël Kakuta (AE Lárisza – Görögország), 15 Aaron Tshibola (Kilmarnock – Skócia)

Támadók: 13 Meschack Elia (Alanyaspor – Törökország), 19 Fiston Mayele (Pyramids FC – Egyiptom), 17 Cédric Bakambu (Real Betis – Spanyolország), 23 Simon Banza (Al-Dzsazira – Arab Emírségek), 20 Yoane Wissa (Newcastle United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre (francia)