Az MU szélsője a hajrában döntött a kapufák meccsén, Elefántcsontpart legyőzte Ecuadort

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

E-CSOPORT

ELEFÁNTCSONTPART–ECUADOR 1–0 (0–0)

Philadelphia, Philadelphia Stadion, 68 274 néző. Vezette: Francois Letexier (francia)

ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – G. Doué (Kossounou, 89.), Singo, Agbadou, G. Konan – Y. Diamondé, S. Fofana (Sangaré, 77.), Kessié, B. Touré (A. Diallo, 56.) – Pépé (Oulai, 77.), Wahi (Bonny, 56.). Szövetségi kapitány: Emerse Faé

ECUADOR: Galíndez – A. Franco (Porozo, 62.), Ordónez, Pacho, Hincapié – Yeboah (Preciado, 62.), M. Caicedo, Vite, Minda (Angulo, 56.) – Plata, E. Valencia (K. Rodríguez, 77.). Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece

Gólszerző: A. Diallo (90.)

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Wilfried Singo (5) próbálkozott ollózással (Fotó: Getty Images)

ÖSSZEFOGLALÓ

Elefántcsontpart 2006 és 2014 között mindhárom világbajnokságon ott volt, ám sem előtte, sem utána nem tudott kvalifikálni. Egészen mostanáig, így ismét célba vehette a válogatott a továbbjutást, ami még sohasem sikerült neki. Ecuador négyszer (2002, 2006, 2014, 2022) szerepelt már vb-n, s eddig egyszer, 20 éve sikerült továbbjutnia a csoportból. Az viszont mindkét csapatról elmondható, hogy akármikor járt vb-n, legalább egy győzelmet mindig szerzett.

A két fél kiváló, a torna eddigi legjobb első félidejét produkálta: remek volt az iram, egymást követték a helyzetek, igaz ez még akkor is, ha csak egy kaput eltaláló lövés volt 45 perc alatt. Az első ziccer a 19 mérkőzés óta veretlen Ecuador előtt adódott, a 11. percben Enner Valencia a léc fölé lőtte a labdát. Nem kellett sokat várni az első nagy afrikai lehetőségre sem, Bazoumana Touré próbálkozása után a labda majdnem a bal alsóban kötött ki, de Hernán Galíndez ujjheggyel kitolta. Aztán a dél-amerikai csapatot kétszer is a léc akadályozta meg, hogy vezetést szerezzen. Előbb John Yeboah lőtt 17 méterről a lécre, majd Alan Minda hét méterről találta el. Pár percre rá újfent az elefántcsontpartiak veszélyeztettek, Nicolas Pépé lövésébe Alan Franco vetődött bele.

Alan Minda (sötétkékben) volt az egyik ecuadori játékos, aki eltalálta a lécet (Fotó: Getty Images)

A szünet után ott folytatták a csapatok, ahol abbahagyták, és egy perc sem kellett, hogy Ecuador harmadszor is eltalálja a kapufát – Enner Valencia a jobb oldalira lőtt éles szögből. Az „elefántok” megelégelték, hogy csak az ellenfél zörgeti meg a kapufát, úgyhogy Elye Wahi közelről a lécre pörgetett – persze nyilván annak örült volna, ha lejjebb megy a lövése. Lendületben maradt Elefántcsontpart, melynek több kisebb helyzete volt, míg Yan Diomandé könnyen betalálhatott volna, de rossz volt a lövése. A játékrész közepéig az afrikaiak nagyon nyomtak (ebben közrejátszott, hogy időközben beállt a Manchester United és az Internazionale támadója is, Amad Diallo és Ange-Yoan Bonny), ám Ecuador túlélte kapott gól nélkül ezt a nehéz időszakot. Ezt többek között Gonzalo Plata bombája jelezte, akinek a sistergős lövése középre ment, így Yahia Fofana ki tudta ütni a labdát.

Gonzalo Plata (jobbra) eresztett el egy bombát, de Ecuadornak a gól nem akart összejönni (Fotó: Getty Images)

Az utolsó 20 percre kissé visszaesett a tempó, kevésbé akarták a csapatok megkockáztatni az esetleges vereséget, s azt lehetett hinni, gól nélkül maradunk. A hajrában a dél-amerikaiak voltak kicsit aktívabbak, mégis az ellenfél talált be – ekkor már – a semmiből. A rendes játékidő utolsó percében Wilfried Singo centerezéséből az MU szélsője, Amad Diallo lőtte ki a jobb alsót. A ráadásban már hiába ment előre Ecuador, kikapott, ezzel megszakadt veretlenségi sorozata, Elefántcsontpart viszont 12 év után újra vb-meccset nyert (akkor Japánt múlta felül 2–1-re). 1–0

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AZ ELEFÁNTCSONTPARTI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Yahia Fofana (Rizespor – Törökország), 16 Mohamed Koné (Charleroi – Belgium), 23 Alban Lafont (Panathinaikosz – Görögország)

Védők: 20 Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 2 Ousmane Diomandé (Sporting CP – Portugália), 17 Guéla Doué (Strasbourg – Franciaország), 3 Ghislain Konan (Gil Vicente – Portugália), 7 Odilon Kossounou (Atalanta – Olaszország), 21 Evan Ndicka (AS Roma – Olaszország), 13 Christopher Opéri (Istanbul Basaksehir – Törökország), 5 Wilfried Singo (Galatasaray – Törökország)

Középpályások: 6 Seko Fofana (Rennes – Franciaország), 25 Parfait Guiagon (Charleroi – Belgium), 8 Franck Kessié (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 26 Christ Oulai (Trabzonspor – Törökország), 18 Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest – Anglia), 4 Jean-Michaël Seri (NK Maribor – Szlovénia)

Támadók: 10 Simon Adingra (AS Monaco – Franciaország), 9 Ange-Yoan Bonny (Internazionale – Olaszország), 15 Amad Diallo (Manchester United – Anglia), 14 Oumar Diakité (Cercle Bruges – Belgium), 11 Yan Diomandé (RB Leipzig – Németország), 22 Evann Guessand (Aston Villa – Anglia), 19 Nicolas Pépé (Villarreal – Spanyolország), 24 Bazoumana Touré (Hoffenheim – Németország), 12 Elye Wahi (Nice – Franciaország)

Szövetségi kapitány: Emerse Faé

AZ ECUADORI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Hernán Galíndez (Huracán – Argentína), 12 Moisés Ramírez (Kifiszia – Görögország), 22 Gonzalo Valle (LDU Quito)

Védők: 7 Pervis Estupinán (AC Milan – Olaszország), 3 Piero Hincapié (Arsenal – Anglia), 26 Yaimar Medina (Genk – Belgium), 4 Joel Ordónez (FC Bruges – Belgium), 6 Willian Pacho (Paris Saint-Germain – Franciaország), 25 Jackson Porozo (Tijuana – Mexikó), 17 Ángelo Preciado (Atlético Mineiro – Brazília), 2 Félix Torres (Internacional – Brazília)

Középpályások: 5 Jordy Alcívar (Independiente del Valle), 23 Moisés Caicedo (Chelsea FC – Anglia), 18 Denil Castillo (Midtjylland – Dánia), 21 Alan Franco (Atlético Mineiro – Brazília), 14 Alan Minda (Atlético Mineiro – Brazília), 10 Kendry Páez (River Plate – Argentína), 19 Gonzalo Plata (Flamengo – Brazília), 8 Anthony Valencia (Antwerp – Belgium), 15 Pedro Vite (UNAM – Mexikó)

Támadók: 20 Nilson Angulo (Sunderland – Anglia), 24 Jeremy Arévalo (VfB Stuttgart – Németország), 16 Jordy Caicedo (Huracán – Argentína), 11 Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise – Belgium), 13 Enner Valencia (Pachuca – Mexikó), 9 John Yeboah (Venezia – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece (argentin)