Az MU szélsője a hajrában döntött a kapufák meccsén, Elefántcsontpart legyőzte Ecuadort

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
ELEFÁNTCSONTPART–ECUADOR 1–0 (0–0)
Philadelphia, Philadelphia Stadion, 68 274 néző. Vezette: Francois Letexier (francia)
ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – G. Doué (Kossounou, 89.), Singo, Agbadou, G. Konan – Y. Diamondé, S. Fofana (Sangaré, 77.), Kessié, B. Touré (A. Diallo, 56.) – Pépé (Oulai, 77.), Wahi (Bonny, 56.). Szövetségi kapitány: Emerse Faé
ECUADOR: Galíndez – A. Franco (Porozo, 62.), Ordónez, Pacho, Hincapié – Yeboah (Preciado, 62.), M. Caicedo, Vite, Minda (Angulo, 56.) – Plata, E. Valencia (K. Rodríguez, 77.). Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece
Gólszerző: A. Diallo (90.)
ÖSSZEFOGLALÓ
Elefántcsontpart 2006 és 2014 között mindhárom világbajnokságon ott volt, ám sem előtte, sem utána nem tudott kvalifikálni. Egészen mostanáig, így ismét célba vehette a válogatott a továbbjutást, ami még sohasem sikerült neki. Ecuador négyszer (2002, 2006, 2014, 2022) szerepelt már vb-n, s eddig egyszer, 20 éve sikerült továbbjutnia a csoportból. Az viszont mindkét csapatról elmondható, hogy akármikor járt vb-n, legalább egy győzelmet mindig szerzett.
A két fél kiváló, a torna eddigi legjobb első félidejét produkálta: remek volt az iram, egymást követték a helyzetek, igaz ez még akkor is, ha csak egy kaput eltaláló lövés volt 45 perc alatt. Az első ziccer a 19 mérkőzés óta veretlen Ecuador előtt adódott, a 11. percben Enner Valencia a léc fölé lőtte a labdát. Nem kellett sokat várni az első nagy afrikai lehetőségre sem, Bazoumana Touré próbálkozása után a labda majdnem a bal alsóban kötött ki, de Hernán Galíndez ujjheggyel kitolta. Aztán a dél-amerikai csapatot kétszer is a léc akadályozta meg, hogy vezetést szerezzen. Előbb John Yeboah lőtt 17 méterről a lécre, majd Alan Minda hét méterről találta el. Pár percre rá újfent az elefántcsontpartiak veszélyeztettek, Nicolas Pépé lövésébe Alan Franco vetődött bele.
A szünet után ott folytatták a csapatok, ahol abbahagyták, és egy perc sem kellett, hogy Ecuador harmadszor is eltalálja a kapufát – Enner Valencia a jobb oldalira lőtt éles szögből. Az „elefántok” megelégelték, hogy csak az ellenfél zörgeti meg a kapufát, úgyhogy Elye Wahi közelről a lécre pörgetett – persze nyilván annak örült volna, ha lejjebb megy a lövése. Lendületben maradt Elefántcsontpart, melynek több kisebb helyzete volt, míg Yan Diomandé könnyen betalálhatott volna, de rossz volt a lövése. A játékrész közepéig az afrikaiak nagyon nyomtak (ebben közrejátszott, hogy időközben beállt a Manchester United és az Internazionale támadója is, Amad Diallo és Ange-Yoan Bonny), ám Ecuador túlélte kapott gól nélkül ezt a nehéz időszakot. Ezt többek között Gonzalo Plata bombája jelezte, akinek a sistergős lövése középre ment, így Yahia Fofana ki tudta ütni a labdát.
Az utolsó 20 percre kissé visszaesett a tempó, kevésbé akarták a csapatok megkockáztatni az esetleges vereséget, s azt lehetett hinni, gól nélkül maradunk. A hajrában a dél-amerikaiak voltak kicsit aktívabbak, mégis az ellenfél talált be – ekkor már – a semmiből. A rendes játékidő utolsó percében Wilfried Singo centerezéséből az MU szélsője, Amad Diallo lőtte ki a jobb alsót. A ráadásban már hiába ment előre Ecuador, kikapott, ezzel megszakadt veretlenségi sorozata, Elefántcsontpart viszont 12 év után újra vb-meccset nyert (akkor Japánt múlta felül 2–1-re). 1–0
AZ ELEFÁNTCSONTPARTI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Yahia Fofana (Rizespor – Törökország), 16 Mohamed Koné (Charleroi – Belgium), 23 Alban Lafont (Panathinaikosz – Görögország)
Védők: 20 Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 2 Ousmane Diomandé (Sporting CP – Portugália), 17 Guéla Doué (Strasbourg – Franciaország), 3 Ghislain Konan (Gil Vicente – Portugália), 7 Odilon Kossounou (Atalanta – Olaszország), 21 Evan Ndicka (AS Roma – Olaszország), 13 Christopher Opéri (Istanbul Basaksehir – Törökország), 5 Wilfried Singo (Galatasaray – Törökország)
Középpályások: 6 Seko Fofana (Rennes – Franciaország), 25 Parfait Guiagon (Charleroi – Belgium), 8 Franck Kessié (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 26 Christ Oulai (Trabzonspor – Törökország), 18 Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest – Anglia), 4 Jean-Michaël Seri (NK Maribor – Szlovénia)
Támadók: 10 Simon Adingra (AS Monaco – Franciaország), 9 Ange-Yoan Bonny (Internazionale – Olaszország), 15 Amad Diallo (Manchester United – Anglia), 14 Oumar Diakité (Cercle Bruges – Belgium), 11 Yan Diomandé (RB Leipzig – Németország), 22 Evann Guessand (Aston Villa – Anglia), 19 Nicolas Pépé (Villarreal – Spanyolország), 24 Bazoumana Touré (Hoffenheim – Németország), 12 Elye Wahi (Nice – Franciaország)
Szövetségi kapitány: Emerse Faé
AZ ECUADORI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Hernán Galíndez (Huracán – Argentína), 12 Moisés Ramírez (Kifiszia – Görögország), 22 Gonzalo Valle (LDU Quito)
Védők: 7 Pervis Estupinán (AC Milan – Olaszország), 3 Piero Hincapié (Arsenal – Anglia), 26 Yaimar Medina (Genk – Belgium), 4 Joel Ordónez (FC Bruges – Belgium), 6 Willian Pacho (Paris Saint-Germain – Franciaország), 25 Jackson Porozo (Tijuana – Mexikó), 17 Ángelo Preciado (Atlético Mineiro – Brazília), 2 Félix Torres (Internacional – Brazília)
Középpályások: 5 Jordy Alcívar (Independiente del Valle), 23 Moisés Caicedo (Chelsea FC – Anglia), 18 Denil Castillo (Midtjylland – Dánia), 21 Alan Franco (Atlético Mineiro – Brazília), 14 Alan Minda (Atlético Mineiro – Brazília), 10 Kendry Páez (River Plate – Argentína), 19 Gonzalo Plata (Flamengo – Brazília), 8 Anthony Valencia (Antwerp – Belgium), 15 Pedro Vite (UNAM – Mexikó)
Támadók: 20 Nilson Angulo (Sunderland – Anglia), 24 Jeremy Arévalo (VfB Stuttgart – Németország), 16 Jordy Caicedo (Huracán – Argentína), 11 Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise – Belgium), 13 Enner Valencia (Pachuca – Mexikó), 9 John Yeboah (Venezia – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece (argentin)
|Június 14., vasárnap, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Németország–Curacao
|7–1
|Június 15., hétfő, 1.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Elefántcsontpart–Ecuador
|1–0
|Június 20., szombat, 22.00
Toronto, Toronto Stadion
|Németország–Elefántcsontpart
|Június 21., vasárnap, 2.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Ecuador–Curacao
|Június 25., csütörtök, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Ecuador–Németország
|Június 25., csütörtök, 22.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Curacao–Elefántcsontpart