Stadion a dombon és az F1-es pálya közepén – itt játsszák a 2026-os vb meccseit

A szervezők három régióra osztották a 16 helyszínt, keleten és a középső régióban egyaránt 6, nyugaton 4 stadionban rendeznek mérkőzéseket. A 12 csoportból öt mérkőzéseit egy körzetben rendezik meg, hétben viszont lesz átjárás. Az egyetlen példa, hogy egy csoport mérkőzéseit a keleti és a nyugati régióban osztják el, a B-csoport lesz, Kanada a két vancouveri összecsapása mellett játszik egyet Torontóban is.

Nézzük a stadionokat régiónként!

KELETI RÉGIÓ

ATLANTA: Mercedes-Benz Stadium, a FIFA égisze alatt Atlanta Stadion

Férőhely: 71 000

Mérkőzések: 8 (5 csoportmecccs: 2xH, A, C, K; 1 32-es tábla; 1 nyolcaddöntő; 1 elődöntő)

Az MLS-hez 2017-ben csatlakozott Atlanta United büszkélkedhet a legmagasabb átélagnézőszámmal az észak-amerikai profi ligában, 2024-ben átlagosan csaknem 47 ezren jártak ki a mérkőzéseire. Az MLS történetének tíz legmagasabb nézőszámú mérkőzéséből hetet itt jegyeztek. Ebben a stadionban rendezték meg a 2019-es Super Bowlt. A helyi NFL-csapatot Falconsnak hívják, a stadion előtt álló fém sólyom szobrot a budapesti Groupama Aréna előtti sast is megalkotó Szőke Gábor Miklós tervezte.

Az atlantai stadion előtt álló sólyom szobrát magyar kéz alkotta (Fotó: Getty Images)

BOSTON: Gillette Stadium, a FIFA égisze alatt Boston Stadion

Férőhely: 65 878

Mérkőzések: 7 (5 csoportmecccs: 2xC, 2xI, L; 1 32-es tábla; 1 negyeddöntő)

Bostonnak mind az öt nagy csapatsportág ligájában van csapata, de amíg a Red Sox (MLB), a Celtics (NBA) és a Bruins (NHL) a város nevét kapta, a Patriots (NFL) és a Revolution (MLS) az északkeleti régió hat kis államát (Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont) összefogó New England térséget képviseli.

Fotó: Getty Images

MIAMI: Hard Rock Stadium, a FIFA égisze alatt Miami Stadion

Férőhely: 64 767

Mérkőzések: 7 (4 csoportmecccs: 2xH, C, K; 1 32-es tábla; 1 negyeddöntő, bronzmérkőzés)

A David Beckham által irányított Inter Miami 2020-ban mutatkozott be az MLS-ben, majd 2023-ban szerződtette Lionel Messit. A csapat nem ebben a stadionban játssza a mérkőzéseit. Ugyanakkor az NFL mellett a Formula–1-ben is jelentős szerepe van, e köré építették ugyanis Miami versenypályáját, a stadion belseje a májusi F1-es hétvégén a paddock funkcióját tölti be.

Az F1-es pályával körülvett vb-stadion (Fotó: Getty Images)

NEW YORK: MetLife Stadium, a FIFA égisze alatt New York/New Jersey Stadion

Férőhely: 82 500

Mérkőzések: 8 (5 csoportmecccs: 2xI, C, E, L; 1 32-es tábla; 1 nyolcaddöntő, döntő)

Az 1994-es világbajnokság Olaszország–Bulgária elődöntőjének (2–1) a mostani stadion elődje, a Giants Stadium adott otthont, annak a helyén ma már a MetLife parkolója terül el. A 2016-os Copa América döntőjét itt rendezték meg, Chile tizenegyesekkel győzte le Argentínát. New York az összes nagy liga központja, s mind az öt major sorozatban legalább két csapata van New Yorknak és New Jerseynek.

2014-ben Super Bowlt rendeztek ebben a stadionban (Fotó: Getty Images)

PHILADELPHIA: Lincoln Financial Field, a FIFA égisze alatt Philadelphia Stadion

Férőhely: 69 796

Mérkőzések: 6 (5 csoportmecccs: 2xE, C, I, L; 1 nyolcaddöntő)

A stadiont 2003-ban a Manchester United–FC Barcelona gálamérkőzéssel (3–1) nyitották meg, a helyi MLS-csapat, a Gazdag Dánielt is a soraiban tudó Union csak két bajnokit játszott itt, mind a kettőt az első idényében, 2010 tavaszán.

Fotó: Getty Images

TORONTO: BMO Field, a FIFA égisze alatt Toronto Stadion

Férőhely: 45 736

Mérkőzések: 6 (5 csoportmecccs: 2xL, B, E, I; 1 32-es tábla)

A 2007-es U20-as vb-re megépített stadion jelenleg 28 ezer nézőt tud fogadni, de a világbajnokság idejére kibővítik 45 ezresre. A kanadai válogatott itt biztosította be kijutását a 2022-es vb-re, amelyen 36 év után tért vissza a nagy tornára. Az első csoportmeccsét itt játssza a társházigazda június 12-én.

Így néz ki most a BMO Field, a vb-re a két kapu mögé is kerül egy-egy nagy lelátó (Fotó: Getty Images)

KÖZÉPSŐ RÉGIÓ

DALLAS: AT&T Stadium, a FIFA égisze alatt Dallas Stadion

Férőhely: 94 000

Mérkőzések: 9 (5 csoportmecccs: 2xF, 2xJ, L; 2 32-es tábla, 1 nyolcaddöntő, 1 elődöntő)

A vb legtöbb meccsének, kilenc összecsapásnak ad otthont a dallasi stadion, amelyet úgy alakítanak át a vb-re, hogy a mostani 80 ezer férőhelyet kibővítik 94 ezerre. Az 1994-es vb-n Dallasban volt a FIFA főhadiszállása, a mostanin Miamiban lesz.

Fotó: Getty Images

GUADALAJARA: Estadio Akron, a FIFA égisze alatt Guadalaraja Stadion

Férőhely: 49 850

Mérkőzések: 4 (4 csoportmecccs: 2xA, H, K)

A világhírű Chivas 2010-ben átadott otthona, Guadalajara mindössze négy csoportmeccs helyszíne lesz, a város 1970 és 1986 után harmadszor lesz vb-helyszín. A társrendező Mexikó a második csoportmeccsét játssza itt.

Különleges a guadalajarai stadion kialakítása, mintha egy domb tetején lenne (Fotó: Getty Images)

HOUSTON: NRG Stadium, a FIFA égisze alatt Houston Stadion

Férőhely: 72 200

Mérkőzések: 7 (5 csoportmecccs: 2xK, E, F, H; 1 32-es tábla, 1 nyolcaddöntő)

Az olajban gazdag területéből meggazdagodó Houston Dallas mellett a torna másik texasi helyszíne, 2002-es átadásakor az NFL első nyitható fedelű, klimatizált arénája lett, a vb arénái közül ilyen lesz a dallasi, az atlantai és a vancouveri is.

Fotó: Getty Images

KANSAS CITY: GEHA Field at Arrowhead Stadium, a FIFA égisze alatt Kansas City Stadion

Férőhely: 76 416

Mérkőzések: 6 (4 csoportmecccs: 2xJ, E, F; 1 32-es tábla, 1 negyeddöntő)

Az Amerika Szívének becézett városban működik az 1996-ban életre hívott MLS egyik alapító tagja, a Sporting Kansas City, amelynek magyar játékosa is van: Sallói Dániel. A Missouri és Kansas államok határán fekvő városban a Sporting stadionja 2008 óta a kansasi oldalon található külvárosban fekszik, a világbajnoki meccseket az 1972-ben átadott NFL-arénában játsszák majd (ez volt 2007-ig az MLS-csapat otthona is), amely viszont Missouri területére esik.

A Kansas City Chiefs otthona (Fotó: Getty Images)

MEXIKÓVÁROS: Estadio Banorte, a FIFA égisze alatt Azteca Stadion

Férőhely: 87 523

Mérkőzések: 5 (3 csoportmecccs: 2xA, K; 1 32-es tábla, 1 nyolcaddöntő)

Az egyetlen 2026-os vb-stadion, amelyben volt már korábban is világbajnoki mérkőzés, és az első, amelyben két világbajnoki döntőt is rendeztek, 1970-ben Brazília, 1986-ban Argentína ünnepelt, de itt játszották az 1970-es olasz–nyugatnémet 4–3-as hosszabbításos elődöntőt, vagy 1986-ban az argentin–angol klasszikust, amelyen Diego Maradona két emlékezetes gólt is szerzett. Ezúttal a vb nyitó meccsét rendezik itt, amely egyike lesz Mexikó két itteni csoportmérkőzésének.

Mexikó legnagyobb stadionja korábbi formájában már két vb-döntőnek is otthont adott (Fotó: Getty Images)

MONTERREY: Estadio BBVA, a FIFA égisze alatt Monterrey Stadion

Férőhely: 53 500

Mérkőzések: 4 (3 csoportmecccs: 2xF, A; 1 32-es tábla)

A Mexikó ipari központjának számító városban 2015-ben adták át a több mint 50 ezer férőhelyes stadiont, amely a helyi CF Monterrey otthona, és amelynek lelátójáról is pompás látványt nyújt a Cerro de la Silla hegycsúcs.

A Cerro de la Silla hegycsúcs a monterreyi stadionból is látszik (Fotó: Getty Images)

NYUGATI RÉGIÓ

LOS ANGELES: SoFi Stadium, a FIFA égisze alatt Los Angeles Stadion

Férőhely: 70 240

Mérkőzések: 8 (5 csoportmecccs: 2xD, 2xG, B; 2 32-es tábla, 1 negyeddöntő)

Az 1994-es vb döntőjének otthont adó Rose Bowl Stadion helyett a 2020-ban átadott ultramodern aréna lesz a vb Los Angeles-i helyszíne, az Egyesült Államok válogatottja két csoportmérkőzését is itt játssza majd. A két NFL-csapat otthonául is szolgáló komplexum a koronavírus-járvány idején készült el, így bő fél évig zárt kapus mérkőzéseket rendeztek benne, mielőtt a nagyközönség is megcsodálhatta belülről.

A stadion ad otthont a 2028-as Los Angeles-i olimpia nyitóünnepségének is (Fotó: Getty Images)

SAN FRANCISCO: Levi's Stadium, a FIFA égisze alatt San Francisco Bay Area Stadion

Férőhely: 68 500

Mérkőzések: 6 (5 csoportmecccs: 2xD, 2xJ, B; 1 32-es tábla)

A San Francisco 49ers NFL-csapatának stadionja, a 2026-os Super Bowl otthona valójában Santa Clarában, a névadó várostól több mint 60 kilométerre fekszik, de nem véletlenül veszik bele a teljes San Franciso-öböl térség nevét a rendező városéba, mert így többek között Oakland és San Jose is magáénak érezheti az eseményt.

Jövő februárban Super Bowl, nyáron futball-vb lesz a kaliforniai stadionban (Fotó: Getty Images)

SEATTLE: Lumen Field, a FIFA égisze alatt Seattle Stadion

Férőhely: 69 000

Mérkőzések: 6 (4 csoportmecccs: 2xG, B, D; 1 32-es tábla, 1 nyolcaddöntő)

Az Amerika északnyugati csücskén fekvő város híres a lelkes sportrajongóiról, a Seahawks NFL-csapat mellett a Sounders MLS-együttes is ebben a stadionban játssza hazai mérkőzéseit. A társrendező amerikai válogatott egy csoportmérkőzést játszik itt.

Fotó: Getty Images

VANCOUVER: BC Place

Férőhely: 54 500

Mérkőzések: 7 (5 csoportmecccs: 2xB, 2xG, D; 1 32-es tábla, 1 nyolcaddöntő)

A 2015-ös női vb-döntő otthona a vb egyetlen helyszíne, amelynek eredeti nevét a torna idejére is megtartja a FIFA, hiszen a BC nem szponzor, hanem Kanada délnyugati államára, Brit Kolumbiára utal. A 2010-es téli olimpia központi stadionja zárható fedelű, klimatizált, a kanadai válogatott két csoportmérkőzését is itt játssza majd.