Balogun duplázott, az Egyesült Államok egy félidő alatt lerendezte Paraguayt Los Angelesben

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

D-CSOPORT

EGYESÜLT ÁLLAMOK–PARAGUAY 4–1 (3–0)

Los Angeles, Los Angeles Stadion, 70 492 néző, Vezette: Danny Makkelie (holland)

EGYESÜLT ÁLLAMOK: Matt Freese – Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson – Malik Tillman (Reyna, 82.), Tyler Adams – Sergino Dest (Pepi, 72.), Weston McKennie, Christian Pulisic (Berhalter, a szünetben) – Folarin Balogun (Weah, 72.). Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino

A kispadon: Chris Brady, Matt Turner (kapusok), Max Arfsten, Mark McKenzie, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty, Brenden Aaronson, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan, Alejandro Zendejas, Ricardo Pepi, Gio Reyna, Tim Weah, Haji Wright

PARAGUAY: Orlando Gill – Juan José Cáceres (Sosa, 79.), Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso – Diego Gómez (Kaku, 80.), Andrés Cubas, Damián Bobadilla (Maurício, a szünetben), Miguel Almirón (Velázquez, 79.) – Antonio Sanabria (Arce, 62.), Julio Enciso. Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro

A kispadon: Gatito Fernández, Gastón Oliveira (kapusok), Fabián Balbuena, José Canale, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana, Gustavo Velázquez, Damián Bobadilla, Gustavo Caballero, Matías Galarza, Diego Gómez, Maurício, Braian Ojeda, Ramón Sosa, Álex Arce, Gabriel Ávalos, Kaku, Isidro Pitta

Gólszerző: Bobadilla – öngól (7.), Balogun (31., 45+5.), Reyna 90+8., ill. Maurício 73.

ÖSSZEFOGLALÓ

Letudtuk az idei világbajnokság harmadik, egyben utolsó megnyitóját is Los Angelesben: a hetvenezer fő befogadására alkalmas, ultramodern Los Angeles Stadion (avagy SoFi Stadium – a szerk.) gyepén többek között Katy Perry, Future és LISA is fellépett – az amerikai szervezők megadták a módját az ünnepélynek.

A kezdő sípszóra megteltek a 2020-ban átadott aréna lelátói, Mauricio Pochettino amerikai válogatottja pedig habozás nélkül nekiesett Paraguaynak. Az agresszívan letámadó harcmodor már a hetedik percben eredményt hozott, Christian Pulisic szólója után Damián Bobadilla vette be a saját kapuját.

Fotó: Getty Images

A rúgott gól felszabadította a hazaiakat, akik így nagy lendülettel folytatták támadásaikat, míg Gustavo Alfaro együttese nem tudott értékelhető momentummal előrukkolni az ellenfél térfelén. A 28. percben Folarin Balogun még lesgólt szerzett (Pulisic leshelyzete után), de három perccel később a páros már szabályos találatot hozott össze: a Milan támadója a bal oldalról centerezett, a megpattanó labdát pedig 11 méterről küldte a bal alsóba.

Ezzel nem volt vége az amerikai erődemonstrációnak: Paraguaynak momentuma sem volt, ellenben a félidő ráadásában Tillman indította Balogunt, aki két védőn is túljutott, majd a jobb felső sarokba bikázta saját maga második, csapata harmadik gólját – vélhetően minden hazai drukker ilyen első félidőről álmodott.

Paraguaynak is jutott egy gól (Fotó: Getty Images)

A fordulás után valamelyest visszavett a tempóból a Pochettino-csapat, s egy jó darabig nem láthatott nagy helyzetet a hazai publikum. A 73. percben aztán szinte a semmiből szépített Paraguay: egy hosszú kirúgást követően Enciso ugratta ki Mauríciót, aki állítgatás nélkül a bal alsóba helyezett.

A folytatásban még egy ordító helyzetet kidolgoztak az amerikaiak, de Ricardo Pepi a kapubal szemben a léc fölé durrantott. A hétperces ráadás jobbára eseménytelenül telt, dea meccs legvégén jött Giovanni Reyna, aki 16 méterről jobb külsővel a kapu jobb oldalába tekert, feltéve az i-re a pontot. Az amerikai válogatott így könnyed győzelemmel abszolválta a Paraguay elleni rajtot, de a folytatásban vélhetően nehezebb dolga lesz Ausztrália, illetve Törökország ellen. 4–1