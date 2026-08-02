Nemzeti Sportrádió

Magyar Kupa: egy félbeszakadt meccs, két tizenegyespárbaj, három két számjegyű győzelem

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.02. 21:28
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Fotó: Árvai Károly
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Magyar Kupa 1. forduló Magyar Kupa Mol Magyar Kupa
A labdarúgó Mol Magyar Kupa 1. fordulójának vasárnapi játéknapján a Dorog, a Mór és a Kapuvár is legalább 10 gólt szerezve jutott tovább, míg Gércén verekedés miatt félbeszakadt a mérkőzés.

A Vas megyei másodosztályú Gérce-Vásárosmiske és a Veszprém megyei első osztályban szereplő Ugod mérkőzése félbeszakadt. A vendégeknél Szivós Krisztián már a 7. percben piros lapot kapott, majd a csapat edzőjét, Tóth Ferencet is kiállították. A találkozón aztán kétszer vezetést szerzett az ugodi együttes, de a hazaiak kétszer egyenlítettek. Másodszor a 85. percben tizenegyesből, majd három percre rá a vendéglátó is megfogyatkozott Németh Bence kiállítása után. A veol.hu információi szerint ezt követően többen beszaladtak a nézőtérről a pályára, és verekedés, lökdösődés tört ki a játéktéren, ami miatt Horváth Martin játékvezető 2–2-es állásnál beszüntette a mérkőzést.

MOL MAGYAR KUPA
1. FORDULÓ
ÉSZAKKELET
Gyulaháza KSE (Szabolcs-Szatmár-Bereg II.)–Újdombrád SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.) 2–7
Edelény-Borsodszer (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–BTE Felsőzsolca (Borsod-Abaúj-Zemplén I.) 4–0
Ibrány SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Putnok FC (Borsod-Abaúj-Zemplén I.) 3–2
Albidok FC-Kartal (Pest II.)–Bélkő-SE Bélapátfalva (Heves I.) 1–1 – 11-esekkel 4–2
Gesztely FC (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Cigánd SE (NB III) 1–8
ÉSZAKNYUGAT
Telekes Medosz SE (Vas III.)–Móri SE (Fejér I.) 1–11
Hárskút SE (Veszprém III.)–Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron II.) 0–10
Bágyogszovát SE (Győr-Moson-Sopron III.)–Dorogi Bányász FC (NB III) 0–13
Gérce-Vásárosmiske KSE (Vas II.)–Ugod SE (Veszprém I.) – 2–2-nél a 88. percben félbeszakadt
Tát SE (Komárom-Esztergom I.)–VSC 2015 Veszprém (NB III) 0–6
Bőnyi SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Schott Lukácsháza SE (Vas I.) 4–1
Zalaszentgróti FC (Zala I.)–FC Sopron (NB III) 0–1
DÉLKELET
Ikarus VSE (BLSZ I.)–Kondorosi TE (Békés I.) 5–0
Jászalsószentgyörgy KSE (Jász-Nagykun-Szolnok II.)–Pénzügyőr SE (BLSZ I.) 0–2
Mezőmegyer SE (Békés II.)–Békéscsaba 1912 Előre (NB III) 0–8
Kiskundorozsma KSK (Csongrád-Csanád I.)–Jánoshalmi SE (Bács-Kiskun I.) 0–2
DÉLNYUGAT
Csór Truck-Trailer FC (Fejér I.)–Budaörs (NB III) 1–1 – 11-esekkel 4–2
Villányi TC (Baranya I.)–Bölcskei SE (Tolna I.) 4–1

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Az első forduló szombati játéknapján csak egyetlen továbbjutás dőlt el tizenegyesekkel.

A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA
ÉSZAKKELET
Albidok FC-Kartal (Pest II.)–Debreceni EAC (NB III)
Sényő FC (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)Tiszafüredi VSE (NB III)
Silver Tüzép Karancslapujtő (Nógrád I.)–Edelény-Borsodszer (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)
Tiszabábolna-Termálfürdő Mezőcsát (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–FC Hatvan (Heves I.)
Újdombrád SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Cigánd SE (NB III)
Ibrány SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Ózd-Sajóvölgye (NB III)
Nagybátonyi Bányász SC (Nógrád I.)–Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)
Emődi ÁIDSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Tarpa SC (NB III)
Salgótarjáni BTC (NB III)–Mátészalkai MTK (NB III)
ÉSZAKNYUGAT
Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)Körmendi FC (Vas I.)
Bőnyi SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Lébény SE (Győr-Moson-Sopron I.)
Gérce-Vásárosmiske KSE (Vas II.)/Ugod SE (Veszprém I.)–Komáromi VSE (NB III)
VSC 2015 Veszprém (NB III)–Haladás FC (NB III)
Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III)
Balatonfüredi FC (Veszprém I.)Hévíz SK (Zala I.)
Magnetic Andráshida TE (Zala I.)–FC Sopron (NB III)
Bicskei TE (NB III)–Sárisáp BSE (NB III)
Móri SE (Fejér I.)–Dorogi Bányász FC (NB III)
DÉLKELET
Pénzügyőr SE (BLSZ I.)–Harta SE (Bács-Kiskun I.)
Sándorfalvi KSE (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III)
Jánoshalmi SE (Bács-Kiskun I.)–Szegedi VSE (NB III)
Gyulai Termál FC (NB III)BKV Előre (NB III)
Szabadkikötő SE (BLSZ I.)Gödöllői SK (NB III)
Monor SE (NB III)–Békéscsaba 1912 Előre (NB III)
M-Perfect Home-Algyői SK (Csongrád-Csanád I.)–ESMTK (NB III)
Felsőpakony KSE (Pest I.)Meton-FC Dabas SE (NB III)
Ikarus VSE (BLSZ I.)–Dunaharaszti MTK (NB III)
DÉLNYUGAT
TFSE-Budapest (BLSZ I.)BFC Siófok (NB III)
Bajai LC (Bács-Kiskun I.)–Csór Truck-Trailer FC (Fejér I.)
Iváncsa KSE (NB III)Érdi VSE (NB III)
Balatoni Vasas SE (Somogy I.)–Nagykozár KSE (Baranya I.)
Pécsi MFC (NB III)Sárbogárd SE (NB III)
Villányi TC (Baranya I.)–43. sz. Építők SK (BLSZ I.)
ReBase Majosi SE (NB III)III. Ker. TVE (NB III)
Kaposvári Rákóczi FC (NB III)PTE-PEAC (NB III)
Csepel FC USE (BLSZ I.)Csepel SC (NB III)
Hivatalos játéknapok: augusztus 22. és 23.

 

Magyar Kupa 1. forduló Magyar Kupa Mol Magyar Kupa
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