Magyar Kupa: egy félbeszakadt meccs, két tizenegyespárbaj, három két számjegyű győzelem

A Vas megyei másodosztályú Gérce-Vásárosmiske és a Veszprém megyei első osztályban szereplő Ugod mérkőzése félbeszakadt. A vendégeknél Szivós Krisztián már a 7. percben piros lapot kapott, majd a csapat edzőjét, Tóth Ferencet is kiállították. A találkozón aztán kétszer vezetést szerzett az ugodi együttes, de a hazaiak kétszer egyenlítettek. Másodszor a 85. percben tizenegyesből, majd három percre rá a vendéglátó is megfogyatkozott Németh Bence kiállítása után. A veol.hu információi szerint ezt követően többen beszaladtak a nézőtérről a pályára, és verekedés, lökdösődés tört ki a játéktéren, ami miatt Horváth Martin játékvezető 2–2-es állásnál beszüntette a mérkőzést.

MOL MAGYAR KUPA

1. FORDULÓ

ÉSZAKKELET

Gyulaháza KSE (Szabolcs-Szatmár-Bereg II.)–Újdombrád SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.) 2–7

Edelény-Borsodszer (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–BTE Felsőzsolca (Borsod-Abaúj-Zemplén I.) 4–0

Ibrány SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Putnok FC (Borsod-Abaúj-Zemplén I.) 3–2

Albidok FC-Kartal (Pest II.)–Bélkő-SE Bélapátfalva (Heves I.) 1–1 – 11-esekkel 4–2

Gesztely FC (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Cigánd SE (NB III) 1–8

ÉSZAKNYUGAT

Telekes Medosz SE (Vas III.)–Móri SE (Fejér I.) 1–11

Hárskút SE (Veszprém III.)–Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron II.) 0–10

Bágyogszovát SE (Győr-Moson-Sopron III.)–Dorogi Bányász FC (NB III) 0–13

Gérce-Vásárosmiske KSE (Vas II.)–Ugod SE (Veszprém I.) – 2–2-nél a 88. percben félbeszakadt

Tát SE (Komárom-Esztergom I.)–VSC 2015 Veszprém (NB III) 0–6

Bőnyi SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Schott Lukácsháza SE (Vas I.) 4–1

Zalaszentgróti FC (Zala I.)–FC Sopron (NB III) 0–1

DÉLKELET

Ikarus VSE (BLSZ I.)–Kondorosi TE (Békés I.) 5–0

Jászalsószentgyörgy KSE (Jász-Nagykun-Szolnok II.)–Pénzügyőr SE (BLSZ I.) 0–2

Mezőmegyer SE (Békés II.)–Békéscsaba 1912 Előre (NB III) 0–8

Kiskundorozsma KSK (Csongrád-Csanád I.)–Jánoshalmi SE (Bács-Kiskun I.) 0–2

DÉLNYUGAT

Csór Truck-Trailer FC (Fejér I.)–Budaörs (NB III) 1–1 – 11-esekkel 4–2

Villányi TC (Baranya I.)–Bölcskei SE (Tolna I.) 4–1