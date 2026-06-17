Messi mesterhármassal írt vb-történelmet, a címvédő Argentína magabiztos győzelemmel kezdte a csoportkört

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
J-CSOPORT
ARGENTÍNA–ALGÉRIA 3–0 (1–0)
Kansas City, Kansas City Stadion, 69 045. Vezette: Szymon Marciniak (lengyel)
ARGENTÍNA: E. Martínez – Montiel (Molina, a szünetben), Romero (Otamendi, 80.), Lisandro Martínez, Medina – A. Mac Allister, E. Fernández, De Paul – Messi (Paz, 80.), Almada (N. González, 55.), Lautaro Martínez (J. Álvarez, 55.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
ALGÉRIA: L. Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri – Budaui (Auar, 64.), Maza (Zerruki, 82.), Bentaleb (Bulbina, 81.) – Hadzs Mussza (Mahrez, 64.), Guiri (Amura, 64.), Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic
Gólszerző: Messi (17., 60., 76.)
ÖSSZEFOGLALÓ
Argentína a világbajnoki címmel végződő 2022-es tornán Szaúd-Arábia elleni vereséggel kezdett, ezúttal Algéria ellen a jó rajt volt Lionel Scaloni csapatának célja. A combizomsérüléséből felépülő Lionel Messi 200. válogatottmérkőzésén lépett pályára, a támadósorban mellette nem Julián Álvarez, hanem egy másik Atlético Madrid-játékos, Thiago Almada kapott helyet a kezdőben. A 2014 után ismét vb-résztvevő Algériában a győri Nadir Benbuali a kispadon kezdett, a kapuban a világbajnok Zinédine Zidane fia, Luca állt.
Mozgalmasan indult a találkozó, az ötödik percben Lautaro Martínez ugratta ki Lionel Messit, aki a rövid felsőbe talált, de les miatt érvénytelen volt a gól. Három percre rá egyenlített Algéria lesgólok terén, Ibrahim Maza adott jó passzt Faresz Saibinek, de hiába a jó befejezés, maradt a 0–0.
A 17. percben már szó sem lehetett lesről. Rodrigo De Paul adott egy hosszú passzt Messinek, aki kapu felé fordult, majd 20 méterről a bal felsőbe lőtt, Zidane beleért, de a labda így is a hálóban kötött ki. A nyolcszoros aranylabdás tehát góllal ünnepelte 200. mérkőzését. 1–0
A folytatásban kicsit leült a játék, Lautaro Martínez Rami Benszebaini szorításában esett el, de egyértelműen nem történt szabálytalanság a tizenhatos előtt. A 37. percben Messi lőtt egy távoli szabadrúgást fölé, majd Saibi lőtt éles szögből kapura, de Emiliano Martínez szögletre ütötte a labdát. A sarokrúgás után ismét Saibi veszélyeztetett, de fejese kapu mellé szállt.
A szünet után megint Messié volt az első helyzet, húsz méterről tekert kapu fölé, majd Lautaro Martínez próbálkozását védte Zidane. A 60. percben viszont nem volt a helyzet magaslatán az algériai kapus, Alexis Mac Allister 22 méterről lőtt, a kapu közepe felé tartó lövés Zidane-ról kipattant, Messi lecsapott a labdára, majd a bal alsóba passzolt. 2–0
Messi és az argentinok nem álltak le, a 66. percben Mac Allister kiugratása után Messi lőtt 17 méterről, ezúttal azonban Zidane hárítani tudott. Tíz perccel később már összejött a triplázás a nyolcsszoros aranylabdás támadónak. Nico González passzolta középre a labdát, Messi pedig egy átvétel után 17 méterről a jobb alsóba talált. 3–0
A 39. életévét a jövő héten betöltő argentin klasszisnak ez volt a 16. gólja a világbajnokságokon, ezzel beérte Miroslav Klosét az örökrangsor élén. Triplája után pár perccel után le is cserélte Scolari, helyére Nico Paz érkezett. A hajrá már nem okozott izgalmakat, a címvédő Argentína könnyed győzelemmel nyitotta a csoportkört, de a mérkőzés Messi számtalan rekordja miatt marad emlékezetes.
AZ ALGÉRIAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 16 Usszama Benbot (USM Alger), 1 Melvin Masztil (Stade Nyonnaise – Svájc), 23 Luca Zidane (Granada – Spanyolország); Abdellatif Ramdan (MC Alger) – tartalék
Védők: 3 Asref Abada (USM Alger), 15 Rajan Ait-Nuri (Manchester City – Anglia), 5 Zineddin Belaid (JS Kabylie), 17 Rafik Belgali (Hellas Verona – Olaszország), 21 Rami Benszebaini (Borussia Dortmund – Németország), 26 Szamir Sergi (Paris FC – Franciaország), 13 Zsauen Hadzsam (Young Boys – Svájc), 2 Aissza Mandi (Lille – Franciaország), 4 Mohamed Amin Tugai (Espérance – Tunézia)
Középpályások: 8 Husszem Auar (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 19 Nabil Bentaleb (Lille – Franciaország), 14 Hisam Budaui (Nice – Franciaország), 10 Faresz Saibi (Eintracht Frankfurt – Németország), 22 Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen – Németország), 24 Jaszin Titraui (Charleroi – Belgium), 6 Ramiz Zerruki (Twente – Hollandia)
Támadók: 18 Mohamed Amin Amura (Wolfsburg – Németország), 12 Nadir Benbuali (ETO FC), 20 Adil Bulbina (Al-Duhail – Katar), 25 Faresz Gedzsemisz (Frosinone – Olaszország), 9 Amin Guiri (Olympique Marseille – Franciaország), 7 Rijad Mahrez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 11 Anisz Hadzs Mussza (Feyenoord – Hollandia)
Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)
AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), 1 Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország), 12 Géronimo Rulli (Olympique Marseille – Franciaország)
Védők: 6 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 25 Facundo Medina (Olympique Marseille – Franciaország), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), 4 Gonzalo Montiel (River Plate), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 13 Cristian Romero (Tottenham Hotspur – Anglia), 2 Marcos Senesi (Tottenham Hotspur – Anglia), 3 Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon – Franciaország)
Középpályások: 8 Valentín Barco (Strasbourg – Franciaország), 7 Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), 24 Enzo Fernández (Chelsea FC – Anglia), 11 Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), 20 Alexis Mac Allister (Liverpool FC – Anglia), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 5 Leandro Paredes (River Plate)
Támadók: 16 Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország), 9 Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), 15 Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 José Manuel López (Palmeiras – Brazília), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), 10 Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), 18 Nico Paz (Como – Olaszország), 17 Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni