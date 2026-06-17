Messi mesterhármassal írt vb-történelmet, a címvédő Argentína magabiztos győzelemmel kezdte a csoportkört

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

J-CSOPORT

ARGENTÍNA–ALGÉRIA 3–0 (1–0)

Kansas City, Kansas City Stadion, 69 045. Vezette: Szymon Marciniak (lengyel)

ARGENTÍNA: E. Martínez – Montiel (Molina, a szünetben), Romero (Otamendi, 80.), Lisandro Martínez, Medina – A. Mac Allister, E. Fernández, De Paul – Messi (Paz, 80.), Almada (N. González, 55.), Lautaro Martínez (J. Álvarez, 55.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

ALGÉRIA: L. Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri – Budaui (Auar, 64.), Maza (Zerruki, 82.), Bentaleb (Bulbina, 81.) – Hadzs Mussza (Mahrez, 64.), Guiri (Amura, 64.), Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic

Gólszerző: Messi (17., 60., 76.)

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ÖSSZEFOGLALÓ

Argentína a világbajnoki címmel végződő 2022-es tornán Szaúd-Arábia elleni vereséggel kezdett, ezúttal Algéria ellen a jó rajt volt Lionel Scaloni csapatának célja. A combizomsérüléséből felépülő Lionel Messi 200. válogatottmérkőzésén lépett pályára, a támadósorban mellette nem Julián Álvarez, hanem egy másik Atlético Madrid-játékos, Thiago Almada kapott helyet a kezdőben. A 2014 után ismét vb-résztvevő Algériában a győri Nadir Benbuali a kispadon kezdett, a kapuban a világbajnok Zinédine Zidane fia, Luca állt.

Mozgalmasan indult a találkozó, az ötödik percben Lautaro Martínez ugratta ki Lionel Messit, aki a rövid felsőbe talált, de les miatt érvénytelen volt a gól. Három percre rá egyenlített Algéria lesgólok terén, Ibrahim Maza adott jó passzt Faresz Saibinek, de hiába a jó befejezés, maradt a 0–0.