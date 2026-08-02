Nemzeti Sportrádió

Hivatalos: az Újpest elfogadott egy vételi ajánlatot Markgráf Ákosért

H. Á.H. Á.
2026.08.02. 22:16
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Nagyon úgy fest, hogy Markgráf egyetlen mérkőzés után távozik Újpestről (Fotó: Czinege Melinda)
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Újpest Markgráf Ákos közlemény
Vasárnap, az Újpest–DVSC találkozó előtt beszámoltunk róla, hogy sajtóhírek szerint a dán FC Köbenhavn csapatánál folytathatja a pályafutását a fővárosiak védője, Markgráf Ákos, aki ezért nem volt tagja az újpesti meccskeretnek. A lila-fehérek aztán este közleményt adtak ki, amelyben elismerték, befutott egy hivatalos vételi ajánlat a 21 éves labdarúgóért.

A vasárnap este a lila-fehérek hivatalos honlapján megjelent közlemény szerint a klub „annak ellenére, hogy nem árulta, hivatalos vételi ajánlatot kapott Markgráf Ákos játékjogáért, azaz egy külföldi csapat megadja azt a kivásárlási árat, mely a játékos szerződésében szerepelt”.

Mint a közleményből kiderül, a védő remekül érzi magát Újpesten, azonban fejlődése szempontjából nagy lehetőségként tekint az ajánlatra, s a klub nem állít akadályt a távozása elé. Markgráf „a következő napokban orvosi vizsgálatokon vesz részt, rövidesen el is utazik, ezért nem vett részt a DVSC elleni győztes mérkőzésen” – áll a lila-fehérek közleményében.

Az nb1.hu szombat este egyébként a dán élvonalban szereplő FC Köbenhavnt említette mint az egyszeres magyar felnőttválogatott védő lehetséges kérője – ezt a lila-fehérek közleménye nem erősítette meg, sőt, egyáltalán nem is említi, hogy a megkeresés mely klubtól jött a játékosért.

Mindenesetre minimum meglepetésszerűnek tekinthető, hogy Markgráfért ajánlatot kapott az Újpest, hiszen a 21 éves védő a nyáron érkezett a Puskás Akadémiától. Ez viszont azt jelenti, hogy Markgráf mindössze egyetlen – a Nyíregyháza ellen az első fordulóban lejátszott – bajnoki után távozhat is a IV. kerületből. További pikantériát jelenthet a várható klubváltásban, hogy az FCK a Konferencialiga selejtezőjének következő fordulójában a DVSC ellen lép majd pályára, előbb Debrecenben augusztus 6-án, majd Koppenhágában 12-én.

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Újpest Markgráf Ákos közlemény
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