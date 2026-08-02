„Ami az öltözőben történik, ott is marad" – az ETO FC edzője Vitálisról

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a két fél az ETO Atert Bissen elleni Konferencialiga-selejtező-visszavágója után veszett össze. Juárez elvileg ki is jelentette, hogy Vitális többet nem léphet pályára a győriek színeiben. A magyar válogatott futballista a Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athénban köthet ki.

Vasárnap előbb a játékos tett közzé sokatmondó posztot, majd a Nyíregyháza elleni négygólos bajnoki győzelem után a vezetőedző is beszélt a sajtótájékoztatón a kialakult helyzetről.

Efraín Juárez, az ETO FC vezetőedzője

– Mit szól ehhez a remek győzelemhez?

– Nagyszerű teljesítményt nyújtott a csapat, nagy akarattal, hittel, erővel, egymásért küzdve futballozott mindenki. A győzelem mindig a játékosok érdeme, mi csak eszközök vagyunk a stábbal. Értékelnünk kell, amit a labdarúgók tettek a rendkívüli hőségben, ahogy küzdöttek. Lehetett volna több gól is a meccsen, és jó, hogy a mi kapunkat nem tudta bevenni az ellenfél. Éreztük a nyomást a szurkolók részéről a balul sikerült hétközi összecsapás után, de hihetetlen teljesítménnyel és kitűnő eredménnyel sikerült bizonyítani.

– És akkor Vitális Milán…

– A legfontosabb alapelv a tisztelet, az elköteleződés után, hogy milyen vezető vagy. Íratlan, örök szabály, hogy ami az öltözőben történik, az ott is marad. Nem tudom cáfolni kategorikusan, amit leírtak, de öltözőkben mindennaposak az ilyen események. Engem azért fizetnek, hogy döntéseket hozzak, én pedig nem játszatom Vitális Milánt technikai okokból. Az edzőtáborban mindenkivel leültem beszélgetni, és többen is mondták, hogy nem akarnak Győrben futballozni. Amikor jönnek a pletykák, az ajánlatok, elkezdenek álmodozni, majd nem teljesítenek száz százalékkal. A száz százalék olyan, mint amit a Nyíregyháza ellen láthattunk. Szűkebb keretünk van, nem versenyezhetünk olyanokkal, akiknek nem itt járnak a gondolataik, ők nem tudják képviselni ezt a klubot. Ennél lejjebb nem adok. Inkább visszamennék Mexikóba, mint hogy az elveimet felrúgjam.

– Vissza a meccshez: miért döntött a három belső védős rendszer mellett?

– Az előző idényben mindhárom meccset egy nullára nyerte meg az ETO a Nyíregyháza ellen, öt alapember, Tóth Rajmund, Zseljko Gavrics, Vitális Milán, Nadir Benbuali és Csinger Márk is hiányzik. Alkalmazkodni kell, és a fiatal játékosainkkal ezt tettük, remekül teljesítettek, és közülük is kiemelem Selyem Bálintot. Ha hisznek bennem, ezeket az eredményeket érhetjük el.