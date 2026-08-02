Kun és Villám, illetve Sárik-Veress és Udvarhelyi nyerte a strandröplabda ob tatai fordulóját

Kisebb meglepetéssel indult a strandröplabda ob tatai fordulójának elődöntője, ugyanis a női verseny toronymagas favoritja, Kun és Villám a torna során első alkalommal játszmát veszített az életében először ob-fordulón négy közé jutó Szabó Liliánával és Zolnai Flórával szemben. Persze a döntő szettben aztán helyre állt a világ rendje és a két hét múlva az Európa-bajnokságon is érdekelt kettős jutott a fináléba. A meglepetések sora aztán a második elődöntőben folytatódott, hiszen a tavalyi ob-n harmadik, de előtte három fordulóban is döntőt játszó Honti-Majoros Chiara és Posztós-Szabó Adrienn kétjátszmás vereséget szenvedett Gubik Hannától és Kiss-Bertók Emesétől. Gubik ugyan korábban már fordulót is nyert, a 18 éves Kiss-Bertók azonban négy közé sem jutott még ilyen rangos tornán. A fináléban aztán érezhető is volt a rutintalanság, mert rá szerválva Villámék villámgyorsan elhúztak 7:0-ra, s az egész szettben is mindössze öt pontot engedtek ellenfelüknek, s bár a második játszma szorosabb volt, sőt egy-két ponttal ekkor vezettek is Kiss-Bertókék, végül azonban ezt is behúzták 21:16-ra a favoritok, míg Honti-Majorosék a bronzzal vigasztalódtak.