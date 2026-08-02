Lehmann Csongor: Nagyon jó ütemben kezdtük el ezt a csapatot építeni

MÚLT: GONDOLATOK AZ ESÉLYESSÉG TERHÉRŐL

Három hét telt el a hamburgi mixváltó-világbajnokság óta, ahol a magyar négyes ugyanilyen összetételben ezüstérmes lett. Az elblagi Európa-bajnokság előtt a rajtlistát böngészve maguk a triatlonosok is érezték, hogy páratlan lehetőség előtt állnak egy újabb világraszóló eredmény eléréséhez.

„Hamburghoz képest a legnagyobb különbség az volt, hogy mindenki tudta rólunk, hogy erősek vagyunk és jó formában vagyunk – mondta Kropkó Márta, a mixváltó első embere. – Nagyon szeretem a csapatversenyeket, mert sokkal többet ki tudok magamból hozni a többiekért. Dupla akkora terhet raktam magamra, mint egyéniben, pont ezért örülök neki, hogy sikerült az élmezőnyben váltanom Márkkal. Ez a kis ország megint megmutatta, hogy mennyire jók vagyunk, egyre többször lehet velünk számolni.”

Dévay Márk úgy gondolja, hogy mindenki hozott egy kisebb áldozatot, mert kicsit át kellett tervezniük az augusztust. A vb-sorozat londoni fordulójáról egyből Elblagba utazott, amit egyáltalán nem bánt, a nyugodt kisvárosi környezetben sikerült egy kicsit mentálisan kikapcsolnia. Szerinte papíron mi voltunk a legerősebbek, ezért ott volt a nyomás egy esetleges kudarc képében.

A 18 éves Szalai Fanni szintén úgy gondolta, hogy reális esélyük van a győzelemre. A hamburgi vb-ezüst után bizakodtak, mindenkin látszott, hogy nagyon szeretne még több ahhoz hasonló sikert elérni. Ő is érzett némi terhet magukon, de ezt jól tudták kezelni.

„Amit már Hamburgban is láttunk, hogy a világelittel szemben is mennyire erősek vagyunk – utalt vissza a vb-re Lehmann Csongor is. – Ki merem jelenteni, hogy olimpiai éremszerzési lehetőségről beszélünk, ha erről a csapatról van szó. Nagyon jó ütemben kezdtük el a csapatot építeni, azért is jöttünk ide, mert láttuk, hogy benne van az Eb-cím. Nem volt ez titkolt cél, de ezt ilyenkor a legnehezebb összehozni, amikor ennyire megvan előttünk a kép, hogy mit akarunk kihozni egy versenyből. Ugyanolyan jól teljesítettünk mindannyian, mint Hamburgban, látszódott, hogy a mi váltónk volt a legerősebb, még az a hiba sem tántorított el minket az első helytől, hogy én kerékpáron kicsúsztam. Magasabb szinten versenyeztünk, mint a többi csapat.”

JELEN: A VERSENY DINAMIKÁJÁNAK ALAKÍTÁSA

Nem túlzás, a magyar váltó az elejétől a végéig uralta a futamot. Egyedül a britek első embere próbált meg bringán szökni, de Kropkó Márta a saját része végére azt is ledolgozta. Csakis a pénteken egyéni Eb-címet nyerő Roksana Slupek tudta őt megelőzni, de Dévay Márk hamar ledolgozta azt a kevés hátrányt is. Szalai Fanni messze a legjobb harmadik ember volt, és ugyanez a negyedik tagokat figyelve Lehmann Csongorra is igaz.

„Egy kicsit azt éreztem, hogy egy idő után már nem volt partnerünk” – osztotta meg velünk Kropkó Márta.

„A lengyel beugrott pár másodperccel hamarabb, mint én, aki még a többiekkel ugrott be a vízbe. Sőt, a brit versenyző a fejesével még rajtam is landolt… Fél kör kellett bringán, mire utolértem a lengyelt, ha egy kicsit okosabban csinálja, akkor már hamarabb hagyhatta volna ezt, és akkor még többet tudtunk volna közösen dolgozni” – mondta Dévay Márk.

Szalai Fanni arra számított, hogy kisebb csapattal halad majd, de arra nem, hogy egyedül lesz az élen. „Már az úszáson is igyekeztem egy kis előnyt kiépíteni, úgyhogy megnyomtam. Meg lett mondva, hogy biciklin ne nézelődjek, hanem próbáljak meg menni. Jó érzés volt látni a második körben, hogy nőtt az előny, ennek hatására még jobban tekertem. Futásban sem néztem hátra, csak előre, és csak mentem, hogy ne érjenek utol, megnyugtató volt, hogy előnnyel adhattam át. Kellett is hajtani, hogy megússzam az esőt…”

Az esőt, ami a verseny negyedik részére megérkezett. Lehmann fél perc előnyt kapott a társaitól, ami másmilyen kihívást jelentett, mint Hamburg, ahol neki kellett üldöznie a riválisokat. Úgy véli, talán pont ennek az izgalomnak tudható be, hogy elcsúszott az egyik kanyarban. A fél percből maradt tíz másodperc, onnantól viszonylag nyugodt futással tudta teljesíteni az 1.6 kilométert.

JÖVŐ: MÉG MINDIG LEHET HOVA FEJLŐDNI

A vb és az Eb után a mieink már egyértelműen felkerültek a sportág nagyhatalmainak radarjára. Jövőre és 2028-ban Franciaország, Nagy-Britannia, Ausztrália, Spanyolország, Németország, Olaszország, az Egyesült Államok és Portugália sem mehet biztosra, ha ez a négyes egymás oldalán versenyez.

„Most mindannyian elmegyünk egy kicsit edzeni, mert sok volt a verseny, és aztán jöhet a szezon második fele. Ha nem is mindannyian, de néhányan azért oda fogunk állni a mixváltóban is, mert két világkupa még hátravan ebből a műfajból is” – tekintett előre Dévay Márk.

„Mindannyiunknak bizalmat jelent, hogy erősek vagyunk és ott a helyünk a legjobbak között. Pontok szempontjából is jó, lépkedtünk előre a ranglistán. Adtunk egy képet arról, hogy mi is erősek vagyunk és ránk is számítani kell” – véli Szalai Fanni.

„Látjuk, hogy milyen lehetőségek vannak ebben a csapatban, még mindig tud javulni a teljesítményünk” – bizakodik az immár egyéniben (2024) és a váltóval is Európa-bajnok Lehmann Csongor.