Győzött a DAC; döntetlent játszott a Sepsi az újoncrangadón

Belépve a MOL Arénába a sárga-kék szurkolók megpillantották Tuboly Mátét. A magyar középpályás azonban csak civilben álldogált a pálya mellett, és az ünnepi kezdőrúgásra készülő dunaszerdahelyi drukkerrel beszélgetett. A nézők így sajnálattal vették tudomásul, hogy ezúttal sem került be a DAC meccskeretébe. Tuboly Máté hiánya azt is jelentette, hogy Dunaszerdahelyen megszakadt egy közel egy évtizedes hagyomány: a DAC bajnoki találkozóinak keretében ezúttal először nem szerepelt magyar játékos az említett időszakban. Végül azonban a 3452 néző mégis láthatott magyar futballistát a pályán, méghozzá a Besztercebánya színeiben szereplő Szánthó Regőt. Robert Klauss vezetőedző alaposan felforgatta a hazaiak összeállítását: a csütörtöki, Velez Mostar elleni Konferencialiga-mérkőzés kezdőcsapatából mindössze négyen maradtak a mostani kezdő tizenegyben.

A DAC villámrajtot vett. Mindössze 29 másodperc telt el, amikor Ammar Ramadan remek csellel megverte a védőjét, lövése azonban a bal kapufáról kifelé pattant. A rekkenő hőség ellenére a hazaiak rendkívül aktívan futballoztak, és az első negyedórában több ígéretes lehetőséget is kidolgoztak. A lendület később kissé alábbhagyott, de a 21. percben így is büntetőhöz jutott a DAC. A tizenegyest Matej Trusa magabiztosan értékesítette, ezzel pedig 470 nap után ismét gólt szerzett. A szlovák támadó két súlyos sérülést követően tért vissza, így különösen emlékezetes találatot jegyezhetett.

A másik oldalon a korábbi DAC-játékos, Szánthó Regő is közel járt ahhoz, hogy betaláljon volt csapata ellen. Előbb ígéretes helyzetben nem találta el jól a labdát, majd néhány perccel később ziccerben a bal kapufa mellé gurított. A szünet után Ammar Ramadan újra megmutatta klasszisát: a bal oldalon kapott egy labdát, kiforgatta Lubomír Willvébert és biztosan talált a kapuba. Az egykori Fradi-játékosnak ez már a negyedik gólja volt ebben az idényben. Majd ezután a DAC neveltjének, Martin Jencusnak a lábában volt a harmadik gól, ám Jakub Trefil kapus a helyén volt. Maradt a 2–0, így a DAC győzelemmel hangolt a csütörtöki, Twente elleni Konferencialiga-csatára.

Közben nem bírt egymással a román élvonal két erdélyi újonca, a vajdahunyadi Corvinul és a Sepsi OSK, a székelyföldi csapat az első idegenbeli pontját szerezte a feljutás után.

Az előző szezonban a Liga 2-ben háromszor is megküzdő erdélyi gárdák ezúttal 37 fokos melegben léptek pályára az aradi Neuman Ferenc Stadionban, azonban a hőség ellenére is jó iramú, élvezetes meccset játszottak. A módszeresen építkező és a labdát valamivel többet birtokló Sepsivel szemben a Corvinul dinamikus átmenetei hoztak több helyzetet az első félidőben, de amikor Mario Bratu 17 méteres, lapos lövésével vezetést szereztek a hunyadiak, azonnal jött a válasz: Gustavo Cascardo bedobása után Cosmin Matei a labda átvételével megverte a védőjét, és 7 méterről a hosszú sarokba küldte a labdát.

Hogy ez maradt a végeredmény, az elsősorban a VAR-on múlott, amely több mint ötperces vizsgálat után, les miatt érvénytelenítette a Corvinul második gólját az első félidő végén, másodsorban pedig Andrej Fábryn, aki egy percen belül fejelt a kapufára, majd lőtt egyedül kitörve a szentgyörgyi kapu mellé. A végjátékban ugyan a Sepsi volt veszélyesebb, de Matei lövését arccal blokkolta egy hazai védő.

Szlovákia, Niké Liga, 2. forduló

DAC–Besztercebánya 2–0 (Trusa 25. – 11-esből, Ramadan 55.)

DAC: Tuboly Máté nem volt a keretben

Besztercebánya: Szánthó Regő végigjátszotta a mérkőzést, a 86. percben sárga lapot kapott

Románia, Superliga, 3. forduló:

Corvinul Hunedoara–Sepsi OSK 1–1 (Bratu 32., illetve Matei 34.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt nem volt a keret tagja