Mindhárom pontot hazavitte az újonc Csákvárról

LABDARÚGÓ NB II

2. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–FC NAGYKANIZSA 1–2 (1–1)

Csákvár, Tersztyányszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Móri Tamás (Bertalan Dávid, Halmai Kristóf)

CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lorentz, Pál B., Helembai – Mészáros D. (Sipos Z., 82.), Ásványi (Somfalvi, 59.), Krupa – Tömösvári (Radics, 78.), Pesti, Benkő P. (Zahorán, 78.). Vezetőedző: Berndt András

NAGYKANIZSA: Gaál D. – Magyar M., Stefan, Horváth M., Pintér M. (Ekker, 65.) – Kovács B., Lőrincz A. – Varga D. (Jován, 65.), Kapornai (Lőrincz B., 78.), Heles (Szanyi, 89.) – Zsolnai. Vezetőedző: Jeney Gyula

Gólszerző: Krupa (38.), ill. Heles (27.), Kapornai (67. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Berndt András: – Igazságtalan eredmény született, a játék képe alapján nem a jobb csapat nyert. Több vitatható ítélet, elmaradt tizenegyes, piros lap sújtott minket… Ennek ellenére nem foghatjuk másra a vereséget, dolgoznunk kell tovább, ki kell javítanunk a hibákat.

Jeney Gyula: – Tudtuk, hogy más meccs lesz, mint a Diósgyőr elleni. Fontos mérkőzés volt a jövőnk szempontjából, hiszen hasonló célokért küzdünk, mint a Csákvár. Bár hiányzott a játékunkból a felszabadultság, küzdeni tudásból jelesre vizsgáztunk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Küzdelmes, de alacsony színvonalú első félidőt láthattak a mérkőzésre kilátogató nézők. Az újonc szemmel láthatóan nem ijedt meg az előző idényt hatodik helyen záró Csákvártól és a lelkes szurkolótábora támogatásától felbuzdulva végig egyenrangú partnere volt a hazaiaknak. Sőt, Heles Jaroszlav parádés góllal előnyhöz is juttatta a Nagykanizsát, ám egy kapitális kapushibát követően tíz perc múlva egyenlítettek a vendéglátók Krupa Zsolt jóvoltából.

A szünet után átvette a játék irányítását a Csákvár, ekkor már akadt védeni valója a kanizsai kapusnak, Gaál Dominiknak is. Ment, küzdött a hazai gárda, de hiányzott az igazi átütőerő a játékából. Hiszen hiába kerültek Tömösváriék többször is kecsegtető helyzetbe a tizenhatoson belül, lövés helyett rendre a még jobb lehetőséget keresték, és ezzel alkalmat adtak a védőknek a felszabadításra. A második félidő közepén aztán váratlanul – véleményes – tizenegyeshez jutott a vendégalakulat, Kapornai Bertalan pedig könyörtelenül bevarrta a büntetőt. Móri Tamás játékvezető a hajrában megkegyelmezett az újoncnak, Zahorán egyértelmű lerántása után nem látott okot a közbeavatkozásra, ez pedig azt jelentette, hogy a Nagykanizsa nagyot küzdve mindhárom pontot hazavitte Csákvárról. 1–2