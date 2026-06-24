Felemás favoritok, futballtörténeti rekordok és minden idők legtöbb gólja – ilyen volt a vb második csoportfordulója

Hogy mi történt a második csoportfordulóban? Nos, amellett, hogy egyesével kivesézzük a 24 meccset, pár dolgot érdemes egyből az elején kiemelni.

GÓLPARÁDÉ: összesen 48 meccs ment le a 104-ből az idei világbajnokságon, így holnap a féltávot is átlépjük mérkőzésszámban, de ami még fontosabb, hogy rengeteg gólt látunk. A 48 meccs pontosan annyi, mint a teljes csoportkör akkor, amikor 32 nemzet vesz részt a tornán, így az ugyan evidens volt, hogy gólrekordot hoz a csoportkör, de az már jobban hangzik, hogy ez mindösszesen 45 meccs alatt összejött. Most, a két teljes kört követően 139 találatot láthattunk, ami közel 2.90-es gól/meccs átlag.

IVÓ- ÉS VIHARSZÜNET: Előbbi pontosabban „hidratiációs szünet”, de sokkal inkább reklámblokk, ami az elején csak furcsa volt, aztán idegesítő, meg teljesen felesleges, de még mindig nehéz megszokni. Az amerikaiak elérték, hogy negyedek legyenek, ne félidők. A viharszünetből egyelőre csak egyet kaptunk, az mondjuk kétórás volt – reméljük, a legnagyobb téttel bíró egyenes kieséses meccseken ezeket elkerüljük.

NEM ÉGNEK MEG A VB-ÚJONCOK: Curacao két meccsen szerzett már gólt és pontot is, a Zöld-foki-szigetek a továbbjutás küszöbén, Jordánia mindkét meccsén betalált, állt ikszre és vezetett is, míg egy gólja már Üzbegisztánnak is van, mégha bele is szaladt legutóbb egy nagy pofonba. A sokak által beharangozott 8-10 gólos különbségektől azért messze vagyunk...

MINDEN IDŐK VB-ARANYCIPŐCSATÁJA? A 2014-es és a 2018-as vb-n is elég volt 6 találat a gólkirályi címhez, most azonban már egy ötgólos játékos is van két meccs után, négytalálatosból pedig kettő. Hogy kik ők? Erről majd lejjebb, de persze ki ne tudná, a legnagyobb szupersztárok.

A-CSOPORT

Gyakori vélemény hazánkban a vb egyes meccseit látva, hogy „ezt nézve fáj igazán, hogy Magyarország nincs ott a világbajnokságon.” Na most, ez a mondat bennem egyáltalán nem Haiti, Curacao vagy a Zöld-foki-szigetek mérkőzésein fogalmazódott meg, sokkal inkább akkor, amikor a 16 fős európai mezőny „alja” lépett pályára. Csehország az első kör után ezúttal is megelégedett azzal, hogy egy rögzített szituáció (ezúttal bedobás) után eredményes tudott lenni, majd visszaállt és bízott védelmében Dél-Afrika ellen. A „futballistenek” büntettek is, az afrikaiak a hajrában tizenegyesből egyenlítettek (1–1), a döntetlen pedig egyik csapatnak sem volt igazán jó eredmény.

Színvonalában semmivel nem nyújtott többet a Mexikó–Dél-Korea sem, de legalább a hangulat extra volt Gualadajarában. Az első félidő szinte semmilyen veszélyes helyzetet nem hozott, a második elején egy koreai kapushiba után talált be a társházigazda, amely megtartotta előnyét annak köszönhetően is, hogy saját „portása”, Raúl Rangel védett egy hatalmasat a hajrában. Mexikó meg is nyerte a kvartettet, Dél-Korea meg Dél-Afrika ellen szerezheti meg a második helyet.

Raúl Rangel

B-CSOPORT

Öt gól a „semmiből”. Svájcnak kötelezően javítania kellett a katariak elleni blama után, de sokáig csak szenvedtek támadásban, a bosnyákok meg a csehekhez hasonlóan „csalták a futballt” és látszólag csak a pontrúgásokban bíztak. Aztán a 71. percben beállt a 20 éves Johan Manzambi és beindult a buli. A svájci cseretámadó 16 perc alatt duplázott, miközben egy gólhoz vezető kulcspasszt is kiosztott, majd Bosznia-Hercegovina a 0–3 és emberhátránya tudatában még szépített, de a 97. percben Granit Xhaka tizenegyesgólja zárta a vb eddigi talán legőrültebb 20 percét. Nulla helyett pikk-pakk öt gól, 4–1 Svájcnak.

Horrorsérülés, mesterhármas, kiállítások. Így lehet röviden összefoglalni a Kanada–Katar meccset, amelyen osztálykülönbség volt a csapatok között, főleg azok után, hogy utóbbi tíz emberre fogyatkozott – ezzel már ekkor több kiállításnál jártunk, mint a teljes 2022-es vb-n. A kanadaiak jó játékkal és gálázással szerezték meg történetük első győzelmét egy világbajnokságon, hiszen a vége 6–0 lett, közte egy Jonathan David-triplával. Katar mondjuk 9 emberrel fejezte be a meccset, de ez így is a társházigazdának fájt jobban, hiszen elvesztette középpályája motorját, a lábát törő Ismael Konét, akit hosszú percekig kellett ápolni.

Johan Manzambi

C-CSOPORT

Ez még kevés lesz. Brazília támadófutballja mondjuk két fokkal jobban nézett ki, mint a nyitókörben, de könnyen lehet, hogy ez csak azért volt így, mert Marokkó helyett Haitival játszott. A szünetig kialakult a 3–0-s végeredmény – a kezdőbe bekerülő Matheus Cunha duplázott, Vinícius Júnior pedig megint MVP lett, miután egy gólt és egy gólpasszt jegyzett, kanadai pontok tekintetében máris beérte Ronaldinhót a vb-ken. A Real Madrid ásza egyértelműen a brazilok legjobbja a tornán, ami fájó, hogy eredményességén kívül ő sem igazán extra, Neymar meg még most sem volt bevethető. Haiti a végén többször majdnem szépített, szimpatikus csapat, de jó eséllyel nulla ponttal zár.

Mi már két éve, az Eb óta tudjuk, de Haiti ellen is megtanultuk, hogy a skótokkal nem lehet jó meccset játszani. Marokkó sem tette, de az elején vezetést szerzett, majd meg is tartotta előnyét (1–0), így amennyiben meg tudja szórni a csoport leggyengébb tagját a zárófordulóban, még első is lehet, amivel elkerülné Hollandiát. Brahim Díaz 2 gólpassznál, Iszmail Szaibari 2 gólnál jár.

Vinícius Júnior

D-CSOPORT

Egyenesen a vb-döntőig? Továbbra is tombol a Team USA-láz az Egyesült Államokban, ami két – sima – győzelem után nem meglepő a mindent mindig egy kicsit túlreagáló amerikai közönséget tekintve. Mauricio Pochettino csapata ezúttal két szerencsésebbnek mondható találatot szerzett, de gólt sem kapott Ausztráliától (2–0), így már két fordulót követően biztosan csoportelső, ráadásul jó ágon van, végső esélyes megverése nélkül elmenetelhet akár a negyeddöntőig. Az USA-fanok szerint tovább, de ezt azért várjuk ki...

A világbajnokság lebőgése. A török válogatott két meccsen 62 lövésig jutott, ebből nulla gólt szerzett, nulla ponttal áll, természetesen már ki is esett. Az ausztrálok elleni frusztráló vereség után ez a Paraguay-jal szembeni úgy indult, hogy a dél-amerikaiak egy átlövésből már két perc után vezettek, majd védekezésben jól megúsztak mindent, még azután is, hogy Miguel Almiront a vb-történet során először (az új szabály alapján) azért állították ki, mert eltakarta a száját, úgy szólt oda török kollégájának. Törökország persze tíz ember ellen fordíthatott volna, de helyzetkihasználása végig pocsék maradt, sokkoló Arda Gülerék tuti búcsúja mindössze két kör után.

Folarin Balogun

E-CSOPORT

Hát, ez lehetett volna fordítva is. Jómagam már a torna előtt az egyik legizgalmasabb válogatottnak, sőt, potencionális „sötét lónak” neveztem Elefántcsontpartot, ez a németek elleni meccs pedig csak megerősített benne – annak ellenére, hogy nulla pont lett a vége. Az afrikaiak egyáltalán nem ijedtek meg az első körben hetet vágó Németországtól, az első félidőben a vezetést is megszerezték, aztán jó sokáig tartották magukat. Jöttek a német csodacserék, köztük Deniz Undav, aki bő félóra alatt duplázott, megfordítva ezzel a meccset. A Stuttgart egyébként fantasztikis idényt záró csatára kétszer állt be csereként két meccsen, de már 3 gólja és 2 gólpassza van. Ideje kezdetni? Mindenesetre a németek nyertek 2–1-re, pedig az utolsó percekben még iksznél Elefántcsonpartnak is volt meccslabdája...

Újabb névtelen hőstett! Amit a törökökről mondtam, azt részben Ecuador mellé is át lehet másolni. A dél-amerikaiak második helyen végeztek a vb-selejtezőben Brazília, Kolumbia vagy éppen Uruguay előtt, hogy aztán a tornára csak a védelmük eredményességét mentsék át, helyzeteket befejezni már nem tudnak (igaz, ott is volt hét darab gól nélküli döntetlenjük). A 37 éves curacaói Eloy Room kapus mindent kivédett, összesen 15-ször állított meg ecuadori lövést, aminél 90 perc alatt vb-n még senki nem tudott jobb mutatót összehozni. Curacao történelmi pontot szerzett (0–0), Ecuadornak meg Németország ellen kéne MINIMUM ikszelnie...

Deniz Undav

F-CSOPORT

Háromszor ugyanaz. Hollandia az első, Japán elleni meccshez képest alaposan felpörgött a támadójátékot illetően, s néhol rendkívül látványos futballal többször is átgázolt a tornát nagy sikerrel nyitó svédeken. Gyakrolatilag három ugyanolyan gólt lőttek a hollandok (laposan belőtt labda, közeli befejezés), a végén pedig Cody Gakpo és Crysencio Summerville rövid oldalra érkező átlövései jelentették a tejszínhabot és a cseresznyét a tortán. Viktor Gyökeresék egyszer ugyan betaláltak, 5–1-re kikaptak, a hollandok pedig pole pozícióban a csoportgyőzelmet illetően.

A japánok már Hollandia ellen is meggyőzően futballoztak, ezúttal pedig mintha szinte csak ők lettek volna pályán. Persze az a nemzet, jelen esetben Tunézia, jó kérdés mit akar, amely egy meccs után egyből szövetségi kapitányt vált (Hervé Renard ugrott be), emiatt nem lehetett sok jóra számítani, a könnyű jóslat pedig valóra vált. A tunéziaiak a teljes meccsen enerváltak, szétesve futballoztak, Japán pedig kihasználta ezt, s nyert 4–0-ra. A legnagyobb hős a duplázó Ueda Ajasze volt, a meccs pedig arról mindenképp emlékezetes marad, hogy pontosan az 1000. volt a vb-történelemben.

Cody Gakpo és Crysencio Summerville

G-CSOPORT

Ólomgeneráció ez már arany helyett? Belgium az egyiptomiak elleni ikszet követően nagyon javítani szeretett volna Irán ellen, de nem jött össze. Jéremy Doku gyermeke születése miatt nem játszott, Kevin de Bruyne és Romelu Lukaku nemhogy régi, mostani önmagához képest is enervált volt, a belgák így hiába játszottak végig mezőnyfölényben, nem találtak be. Amellett, hogy néhány hatalmas ziccer is kimaradt, a 66. perctől emberhátrányba került Rudi García csapata, Irán pedig onnantól simán kibekkelte gól nélküli döntetlennel. A belgák nagy mákja, hogyha másodikként lépnek csak tovább, akkor is az Ausztrália/Paraguay kettős egyikét kapják a legjobb 32 között.

Előre a csoportgyőzelemre? Egyiptom az első negyedóra derekán hátrányba került Új-Zélanddal szemben, s egy jó ideig nem is tudott ezzel sokat kezdeni, de aztán Mohamed Szalah vezérletével (egyet a 34 éves legenda is vállalt) fordítani tudott 3–1-re. Az afrikaiak innentől saját kezükben tartják a csoportgyőzelem sorsát, hiszen 4 pontjukkal vezetnek, s Iránnal találkoznak az utolsó körben.

Kevin de Bruyne

H-CSOPORT

Ennyi is elég volt. Lamine Yamal ezúttal már ott volt a spanyolok kezdőjében, rögtön vállalt 45 perc alatt öt lövést, két cselt, kiosztott egy kulcspasszt, meg persze már tíz percen belül volt egy gólja, aztán szépen ment pihenni a második játékrészre. Spanyolország nagyon könnyedén elintézte Szaúd-Arábiát a nyitókörös blama után, 4–0 lett a vége, s a meccs embere talán az a Mikel Oyarzabal volt (2 gól, gólpassz), aki az első mérkőzésen 30 percig labdába sem ért.

Köszöbön a Zöld-foki-szigetek továbbjutása! Kevin Pina fantasztikus szabadrúgásgóljával vezetést szereztek Uruguay ellen az afrikaiak az első félidőben, de amikor Marcelo Bielsa csapata még a szünetig fordított, azt hihettük, vége a csodának. Vozinháék aztán a második játékrészben bátran támadtak, s a 39 éves kapus, Fernando Muslera (meg persze a teljes uruguayi védelem) hibáját kihasználva szépen egyenlítettek (2–2). Csak két pontja van a zöld-fokiaknak, mégis, hárommal jó eséllyel a csoport második, továbbjutó helyén zárnak – ehhez nekik a szaúdiak ellen iksz, Uruguaynak Spanyolország elleni vereség kell.

Lamine Yamal

I-CSOPORT

Igazi thriller volt! Norvégia még mindig úgy viselkedik (szurkolók, játékosnyilatkozatok, stb.), mintha az esélytelenek nyugalmával jutott volna ki erre a vb-re, miközben sokan titkos favoritként látják. Nos, a norvég csapat ezúttal Szenegált verte meg úgy 3–2-re, hogy végig jobban, veszélyesebben játszott, de azért nehéz, tempós, színvonalas meccs volt. Erling Haaland saját duplájára duplával felelt, már 4 gólos, elképesztő, hogy kezdett. A győzelem ugyan édes az északiaknak, a hosszabbításban kapott gól miatt a csoportelsőséghez meg kell verniük a franciákat...

16! Franciaország és Irak között érthető módon gyorsan osztálykülönbség alakult ki, de aztán a vezető gólt követően visszavettek a franciák, s a szünetig maradt is az egygólos előny. Ezt úgy két óra kényszerpihenő követte, megkaptuk ugyanis az idei világbajnokság első viharszünetet Philadelphiában... nehéz volt kivárni a végét. A folytatás során még kettőt hintett Franciaország, így 3–0-ra nyert – Michel Olise 2 gólpasszt, Ousmane Dembélé 1 gólt és 1 gólpasszt, Kylian Mbappé pedig 2 gólt hintett. Utóbbi 27 évesen már 16 vb-gólnál jár, beérte a torna előtt első Miroslav Klosét, s nyilván lesz még világbajnoksága, hogy megelőzze Lionel Messit, de miért ne tehetné ezt meg még ezen a tornán...

Kylian Mbappé

J-CSOPORT

Megvan a vb-csúcs! Lionel Messi az elsőkörös mesterhármasa után ezúttal egy mellélőtt büntetővel kezdett Ausztria ellen, de még az első félidőben megmutatta, ott folytatja, ahol Algéria ellen abbahagyta. Klasszikus Messi-gól volt, középen érezve, a kapus mozgásának ellentétes oldalra visszalőve, láttuk már párszor. Az osztrákok a vége fele rájöttek, ebből még iksz is lehet, akkor veszélyeztettek párszor, de ki is támadtak, ami a hosszabbításban egy újabb Messi-gólt eredményezett. Leírtuk már párszor pár cikkben, de azért még egyszer: 18 találatával az argentin klasszis immár a vb-történelem legeredményesebb játékosa, kettővel előzi Miroslav Klosét és Kylian Mbappét.

Az első NB I-es gól Détári Lajos óta! Jordánia azok után, hogy kb. 70 percig remekül játszott Ausztria ellen az első körben, most Algériával szemben is vezetést szerzett, de nem tudott végig koncentrált maradni. Az ETO FC-vel idén NB I-es bajnok, a szünetben beálló Nadir Benbuali fejes góllal egyenlített (legutóbb a magyar élvonalból 1986-ban, tehát negyven éve szerzett gólt Détári), majd jött a fordítás is, így Rijad Mahrezék nagyot léptek a továbbjutás felé.

Lionel Messi

K-CSOPORT

Cristiano Ronaldo megérkezett. Vagy ahogy ő fogalmazott: visszatért! Egy pillanatba helyezkedjünk bele az ő helyzetébe, milyen nyomást helyezhetett a vállára, hogy a Kongó elleni iksz óta mindenkit ő szapulja és már tíz „nagytornás” meccse gólképtelen, miközben karrierje legnagyobb riválisa, Lionel Messi két meccs alatt öt gólt vágott, meg úgy „2000” rekordot megdöntött. Persze, Üzbegisztán személyében hálás ellenfelet kapott CR7 és Portugália a bizonyításra, de az ötszörös aranylabdás, 41 éves klasszis duplázott, ráadásul úgy, hogy hétszer lőtt kapura, s még egy veszélyes szabadrúgást is átengedett, amiből persze gól lett. Portugália nyert 5–0-ra, így visszatért a győztes útra, de meg kell vernie Kolumbiát a csoportelsőséghez.

Merthogy Luis Díazék 6/6 ponttal állnak! Kolumbia rendesen megszenvedett a tényleg rendkívül szervezett kongói védelemmel, aztán a hajrára csak áttörte valahogy a reteszt, s 1–0-ra megnyerte a mérkőzést. Az előbb már lefestett matek egyszerű: a dél-amerikaiaknak minimum iksz kell a csoportelsőséghez.

Cristiano Ronaldo

L-CSOPORT

Ez csúnya volt. Az angol válogatott támadófutballja mindenkit lenyűgözött az első körben Horvátország (4–2) ellen, olyannyira, hogy már több erősorrendben is élre ugrott Thomas Tuchel csapata, majd jött Ghána és a betonvédelem. Az első félidő kaput eltaláló lövést sem hozott, xG-ben még rosszabb volt a helyzet (0.22), de a második játékrész sem hozott gyökeres fordulatot: az afrikaiak vezettek néhány veszélyes kontrák, az angolok meg mindent kihagytak. A meccs helyzete Harry Kane előtt adódott, de ezúttal még neki sem ment, Ghána meg tökéletesen elégedett volt a gól nélküli iksszel és az összesen négy-négy ponttal.

Ez meg még annál is csúnyább. Az impozáns gólátlag itt, a második kör utolsó játéknapján indult rohamos romlásnak, persze a csapatok ezzel nem foglalkoztak. A vb két legkisebb xG-jű első félidejei egyaránt Panama hozta össze az ellenfelek, Ghána és Horvátország segítségével – egyaránt 0.11. Összesen. A második félidőt aztán egy fokkal jobban megnyomták a horvátok a 200. válogatott meccsén játszó Luka Modric „tiszteletére”, s a 34 éves Osasuna-hős, Ante Budimir góljával 1–0-ra nyertek, de Ghána ellen is hozniuk kell a kötelezőt, hogy másodikként lépjenek tovább.