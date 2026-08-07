Vajon az AEK egy problémás játékost vásárolt meg? – A 10-es mez Vitális Milánról

Vajon az AEK egy problémás játékost vásárolt meg? Vajon egy kiváló futballistára vetette ki hálóját? Vagy egyszerűen egy remek üzleti lehetőséget látott a válogatott középpályásban? A Facebookon jelentkező 10-es mez blog ezekre a kérdésekre is keresi a választ Vitális Milán AEK Athénba szerződéséről szóló minapi bejegyzésében.