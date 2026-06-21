Japán pazar játékkal, a duplázó Ueda vezérletével ütötte ki Tunéziát a vb-történelem 1000. mérkőzésén

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

F-CSOPORT

Tunézia–Japán 0–4 (0–2)

Monterrey, Monterrey Stadion. 51 243 néző. Vezette: Kovács István (romániai)

TUNÉZIA: Dahmen – Bronn (Ben Hamida, a szünetben), Talbi, Rekik – Valery, Medzsbri, Szkiri (Hedira, 90+1.), Abdi (Asuri, 90+1.) – Szad (Garbi, a szünetben), Tunekti (Sauat, 65.) – Ben Szliman. Szövetségi kapitány: Hervé Renard (francia)

JAPÁN: Szuzuki Z. – Tomijaszu (Szeko, 79.), Itakura, Ito H. – Doan (Szugavara, 74.), Kamada (Suzuki J., 79.), Szano K., Nakamura – Tanaka, Ito Dzs. – Ueda (Goto, 84.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime (japán) ​

Gólszerzők: Kamada (4.), Ueda (31., 83.), Ito (69.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A vb-történelem 1000. mérkőzése! Bár minden bizonnyal nem a magyar idő szerint vasárnap reggel 6 órától rendezett Japán–Tunézia volt a világbajnoki csoportkör legjobban várt mérkőzése, a jubileum mindenképp izgalmassá tette. A játékosok külön erre az alkalomra készített, 1000-es emblémával ellátott mezt viseltek, ráadásul volt magyar vonatkozás is, hiszen a meccset Kovács István vezette.

A vb-k történetének 1000. mérkőzése! (Fotók: Getty Images)

Pluszadalék volt a meccs előtt a tunéziai edzőváltás: mint ismert, a svédek elleni első mérkőzésen elszenvedett 5–1-es vereség után menesztették szövetségi kapitányi pozíciójából Sabri Lamouchit, s helyére a jól ismert, szintén francia Hervé Renard ugrott be. Nos, gyorsan kiderült, hogy a rossz mentális állapotú kerettel ilyen gyorsan nem tudott mit kezdeni.

A japánoknál Kubo Takefusza hiányzott sérülés miatt, ám ez a játékukon cseppet sem látszott meg, a friss Kl-győztes Kamada Daicsi góljával már a 4. percben vezetést szereztek. Ezt követően már-már a gólvonalon túlról szedett ki egy próbálkozást Ajmen Dahmen tunéziai kapus – az eset kísértetiesen hasonlított a 2022-es katarira, amikor Japánnak épp az jelentette a németek elleni, továbbjutást érő győzelmet, hogy a labda alighogy, de csípte az alapvonalat az egyik góljuk előtt –, de a szünetre így is kétgólos előnnyel mehettek az ázsiaiak: a Feyenoord 27 éves csatára, Ueda Ajasze köszönt be (2–0). Gólörömével édesapjára emlékezett.

Tunézia a második félidő előtt kettőt is cserélt, de ez nem változtatta meg a meccs menetét. A japánok gyorsabbak voltak, működtek a letámadásaik, a kombinációik, és bizony a helyzetkihasználásuk is jobb volt – a 69. percben Ito Dzsunja is megszerezte első vb-gólját (3–0).

Az i-re a pontot az immár második gólját szerző Ueda tette fel a 83. percben, amikor egy közeli, de annál akrobatikusabb, hátrafelé hajolós fejest mutatott be – Lionel Messi 2009-es, BL-döntős gólja sokaknak beugorhatott (4–0).

Japán tehát simán nyert, s 4 pontos a svédek elleni utolsó csoportmeccs előtt, míg Tunézia kiesett, pont nélküli, és az utolsó körben Hollandiával találkozik.

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Hollandia 2 1 1 – 7–3 +4 4 2. Japán 2 1 1 – 6–2 +4 4 3. Svédország 2 1 – 1 6–6 0 3 4. Tunézia 2 – – 2 1–9 –8 0

A TUNÉZIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Ajmen Dahmen (Szfakszien), 22 Szabri Ben Hasszin (ES Szahel), 1 Abdelmuhib Samah (Club Africain)

Védők: 2 Ali Abdi (Nice – Franciaország), 5 Adem Arusz (Kasimpasa – Törökország), 6 Dylan Bronn (Servette – Svájc), 21 Amin Ben Hamida (Espérance), 23 Mutaz Neffati (Norrköping – Svédország), 4 Omar Rekik (Maribor – Szlovénia), 24 Raed Sihaui (Monasztir), 3 Montasszar Talbi (Lorient – Franciaország), 12 Mortada Ben Uanesz (Kasimpasa – Törökország), 20 Jan Valeri (Young Boys – Svájc)

Középpályások: 14 Kalil Ajari (Paris Saint-Germain – Franciaország), 11 Iszmael Garbi (Augsburg – Németország), 13 Rani Hedira (Union Berlin – Németország), 15 Hadzs Mahmud (Lugano – Svájc), 10 Hannibal Medzsbri (Burnley – Anglia), 17 Eljesz Szkiri (Eintracht Frankfurt – Németország), 25 Anisz Ben Szliman (Norwich City – Anglia), 26 Szebasztian Tunekti (Celtic – Skócia)

Támadók: 7 Eljesz Asuri (FC Köbenhavn – Dánia), 18 Rajan Ellumi (Vancouver Whitecaps – Egyesült Államok), 9 Hazem Maszturi (Dinamo Mahacskala – Oroszország), 19 Firasz Sauat (Club Africain), 8 Eliasz Szad (Hannover – Németország)

Szövetségi kapitány: Hervé Renard (francia)

A JAPÁN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Hajakava Tomoki (Kasima Antlers), 12 Oszako Keiszuke (Sanfrecce Hirosima), 1 Szuzuki ​Zion (Parma – Olaszország)

Védők: 4 Itakura Ko (Ajax – Hollandia), 21 Ito Hiroki (Bayern München – Németország), 5 Nagatomo Juto (FC Tokio), 20 Szeko Ajumu (Le Havre – Franciaország), 2 Szugavara Jukinari (Werder Bremen – Németország), 25 Szuzuki Dzsunnoszuke (FC Köbenhavn – Dánia), 3 Tanigucsi Sogo (Sint-Truiden – Belgium), 22 Tomijaszu Takehiro (Ajax – Hollandia), 16 Vatanabe Cujosi (Feyenoord – Hollandia)

Középpályások: ⁠10 Doan Ricu (Eintracht Frankfurt – Németország), ​14 Ito Dzsunja (KRC Genk – Belgium), 15 Kamada Daicsi (Crystal Palace – Anglia), 8 Kubo Takefusza (Real Sociedad – Spanyolország), 11 Maeda Daizen (Celtic – Skócia), 13 Nakamura Keito (Reims – Franciaország), 24 Szano Kaisu (Mainz – Németország), 17 Szuzuki Juito (Freiburg – Németország), 7 Tanaka Ao (Leeds United – Anglia)

Támadók: 9 Goto Keiszuke (Sint-Truiden – Belgium), 6 Macsino Suto (Borussia Mönchengladbach – Németország), 19 ​Ogava Koki (NEC Nijmegen – Hollandia), 26 Siogai Kento (Wolfsburg – Németország), 18 Ueda Ajasze (Feyenoord – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime