Ronaldo megtörte gólcsendjét, duplázott, Portugália pedig kiütötte Üzbegisztánt

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

K-CSOPORT

PORTUGÁLIA–ÜZBEGISZTÁN 5–0 (3–0)

Houston, Houston Stadion, 68 777 néző. Vezette: Dzsajed (marokkói)

PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo (N. Semedo, a szünetben), R. Dias, Veiga, N. Mendes – Vitinha (Leao, 82.), J. Neves (B. Silva, 76.) – Neto (Conceicao, a szünetben), B. Fernandes, Félix (Trincao, 63.) – C. Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

ÜZBEGISZTÁN: Nematov – Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov – Karimov (Jiyanov, 90+2.), Hamrobekov (Mozgovoy, a szünetben), Shukurov (Esanov, 90+2.), Nasrullayev (Alijonov, a szünetben) – Fayzullayev (Sergeyev, 73.), Ganiyev – Shomurodov. Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro

Gólszerző: C. Ronaldo (6., 39.), N. Mendes (17.), Nematov (60. – öngól), Leao (87.)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

A mérkőzést megelőzően a legnagyobb kérdés az volt, hogy a Kongó ellen felejthető produkciót nyújtó, nagy tornán tíz meccs óta gólképtelen Cristiano Ronaldo bizalmat kap-e Roberto Martíneztől. Aki korszakváltást vizionált az üzbégek elleni meccsen, annak csalódnia kellett: a 41 éves sztár az első perctől a pályán volt, akárcsak klubtársa, Joao Félix.

Az ibériaiak nagy elánnal kezdték az összecsapást Bruno Fernandes már a második percben betalálhatott volna, de nyolcméteres lövése egy védőn megpattanva kerülte el a kaput. Négy perccel később viszont már rezgett a háló: Cancelo jobb oldali beadásából Ronaldo kapásból lőtt a rövid sarokba. A Martínez-csapat a korai gól után nem vett vissza a tempóból, s ennek meg is lett az eredménye. A 17. percben 17 méterről jöhetett szabadrúgással Portugália, s mindenki elkönyvelte, hogy Ronaldo végzi majd el. Nem így lett, a labdát Nuno Mendes rúgta el, amivel olyannyira megtévesztett mindenkit, hogy a labda a jobb alsóban kötött ki.

Cristiano Ronaldo duplával jelezte, hogy korai még leírni (Fotó: Getty Images)

Az ivószünetet kihasználva rendezte sorait Üzbegisztán, s második valamirevaló lehetőségét gólra is váltotta – más kérdés, hogy Fayzullayev szabálytalanul választotta el a labdától Cancelót, így hiába lőtt Ganiyev 25 méterről bődületesen nagy gólt, maradt a 2–0.

A portugálok a pillanatnyi fellángolás dacára kézben tartották a meccset, s a 39. percben minden lényegi kérdést lezártak: Bruno Fernandes indította Ronaldót, aki jobbról, éles szögből helyezett a hosszú alsóba. A hatodik világbajnokságán betaláló extraklasszis még a szünet előtt kipipálhatta volna a mesterhármast, de a ráadásban hiába nyeste át a labdát a kapus fölött, Khusanov menteni tudott a gólvonalról.

A fordulás után a felek jó darabig nem rángatták az istrángot, majd a második félidő derekán ismét az üzbégek kapuja előtt zajlottak az esmények. Előbb Ronaldo 11 méteres lövését kellett védenie Nematovnak egy szabadrúgásvariáció után, majd az ezt követő szöglet után Joao Félix sarkazása Abduqodir Khusanov és Abduvohid Nematov közreműködésével került a hálóba – a találatot a kapus öngóljaként írták jóvá.

Rafael Leao (jobbra) állította be a végeredményt (Fotó: Getty Images)

A folytatásban a portugál csapat láthatóan szerette volna megrúgatni Ronaldóval a harmadik gólját is, de ő előbb a kapu mellé lőtt, majd 74. percben Nematov védett hatalmasat – nem akart összejönni a mesterhármas. S ha a gólszerzés nem jött össze a hajrában az ötszörös aranylabdásnak, akkor összejött a hajrában becserélt Rafael Leaónak – a Milan támadója a Ronaldo elől röviden kivágott labdára érkezett remek ütemben, és 12 méterről a hálóba lőtt, beállítva a végeredményt.

Portugália erődemonstrációt tartva javított a Kongói DK elleni döntetlen után, és a csoport másik mérkőzésétől függően lehet majd az esetleges csoportelsőségről beszélni – a másik oldalon Üzbegisztán felvállalta a játékát egy sokkal magasabb minőséget képviselő ellenféllel szemben, de nem volt esélye, így a kiesés szélén találta magát. 5–0

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

K-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Portugália 2 1 1 – 6–1 +5 4 2. Kolumbia 1 1 – – 3–1 +2 3 3. Kongói DK 1 – 1 – 1–1 0 1 4. Üzbegisztán 2 – – 2 1–8 –7 0

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Diogo Costa (FC Porto), 12 José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 22 Rui Silva (Sporting CP)

Védők: 5 Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 6 Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 2 Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), 20 Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/FC Barcelona – Spanyolország), 25 Nuno Mendes (PSG – Franciaország), 14 Goncalo Inácio (Sporting CP), 13 Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), 3 Rúben Dias (Manchester City – Anglia), 4 Tomás Araújo (Benfica)

Középpályások: 21 Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 24 Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), 15 Joao Neves (PSG – Franciaország), 23 Vitinha (PSG – Franciaország), 8 Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 10 Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Támadók: 11 Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 16 Francisco Trincao (Sporting CP), 26 Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), 18 Pedro Neto (Chelsea FC – Anglia), 17 Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), 19 Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), 9 Goncalo Ramos (PSG – Franciaország), 7 Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)

AZ ÜZBÉG VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Otkir Yusupov (Navbahor), 12 Abduvohid Nematov (Nasaf), 16 Botirali Ergashev (Neftci)

Védők: 5 Rustam Ashurmatov (Eszteglal – Irán), 4 Farrux Sayfiyev (Neftci), 3 Hojiakbar Alijonov (Pakhtakor), 13 Sherzod Nasrullayev (Nasaf), 15 Umar Eshmurodov (Nasaf), 2 Abduqodir Khusanov (Manchester City – Anglia), 18 Abdulla Abdullayev (Dibba – Arab Emírségek), 24 Behruz Karimov (Surkhon), 26 Jahongir Orozov (Dinamo Samarqand), 25 Avazbek Olmasaliyev (AGMK)

Középpályások: 7 Otabek Shukurov (Banijasz – Arab Emírségek), 10 Ruslanbek Jiyanov (Navbahor), 9 Odiljon Hamrobekov (Traktor SC – Irán), 11 Oston Orunov (Perszepolisz – Irán), 8 Jamshid Iskanderov (Neftci), 17 Dostonbek Hamdamov (Pakhtakor), 22 Abbosbek Fayzullayev (Istanbul Basaksehir – Törökország), 6 Akmal Mozgovoy (Pahtakor), 19 Azizjon Ganiyev (Al-Bataeh – Arab Emírségek), 23 Sherzod Esanov (Bukhara)

Támadók: 14 Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir – Törökország), 21 Igor Sergeyev (Perszepolisz – Irán), 20 Azizbek Amonov (Bukhara)

Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro (olasz)