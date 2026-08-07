Kézilabda: a 7. helyért játszhatnak a magyarok az U18-as leány-vb-n

A csütörtökön megrendezett, dán csapat elleni negyeddöntőben négy góllal kikapott a magyar ifjúsági leány kézilabda-válogatott, így eldőlt, hogy a Kun Attila szövetségi edző által irányított nemzeti együttes az 5-8. helyért folytathatja a Romániában zajló U18-as világbajnokságon.

Az első helyosztón az a szlovák csapat jött szembe ellenfélként, amely tavaly nyáron U17-es Európa-bajnoki címet szerzett: az ellenfél mindhárom csoportmeccsét megnyerte (sorrendben a brazilok, az angolaiak és a japánok ellen), majd a középdöntőszakaszt egygólos vereséggel kezdte a szlovénok ellen, hogy aztán a Svájc elleni győzelemmel javítson. A negyeddöntőben ismét egy találattal maradt alul, ekkor Montenegró csapata örülhetett – a szlovákok ilyen eredménysorral érkeztek meg a péntek délutáni összecsapásra.

A meccs eleje mindkét oldalon sok hibát hozott, a mezőnyjáték és a helyzetek kihasználása tekintetében is; nem csoda, hogy hat perc után mindössze két-két gól született. Az első tíz percben fej fej mellett haladtak a csapatok, ami után a szlovákok tudtak elhúzni, a félidő hajrájában pedig már hattal is mentek. Szigeti Blanka okos ejtése volt a játékrész utolsó mozzanata, amivel mínusz négyre alakította az állást, jöhetett a szünet (13–17). A folytatásban mínusz kettőre is visszajöttek a magyarok, ennél közelebb azonban nem tudtak férkőzni a riválishoz, amely fokozatosan növelte az előnyét, az utolsó percekre pedig már nem maradt kérdés: együttesünk hajtott, igyekezett zárkózni, de a szlovákok pont annyira tartották távol a mieinket, hogy a végére már csak a különbség legyen a kérdés.

A magyar ifjúsági leány kézilabda-válogatott 34–29-re kapott ki, így vasárnap a 7. helyért Kína csapatával találkozik,

a meccs magyar idő szerint 10.30-kor kezdődik majd.

U18-as leány-világbajnokság (Pitesti, Románia)

Az 5-8. helyért:

Magyarország–Szlovákia 29–34 (13–17)

Magyarország: Takács M. 8, Szigeti B. 6, Somogyi L. 4, Kozma L. 3, Litschauer N. 3, Bajnok Sz. 1, Kányai V. 1, Lénárt E. 1, Nagy-Hajdu F. 1, Szinay S. 1, Kollár K., Nagy B., Körmendi L.(kapus), Radics N. (kapus), Tábit V. (kapus).



A magyar válogatott vb-kerete:

Kapusok: Körmendi Lara (Győri ETO), Tábit Vivien (DVSC), Radics Noémi (Kecskeméti NKSE)

Jobbszélső: Keller Petra (DVSC)

Jobbátlövők: Takács Maja (Győri ETO), Somogyi Lilla (Győri ETO)

Irányítók: Szigeti Blanka (FTC), Kozma Liza (FTC)

Beállók: Kollár Kata (NEKA), Szinay Sarolta (DVSC), Bajnok Szófia (FTC)

Balátlövők: Nagy Bianka (Győri ETO), Kányai Villő (Győri ETO), Kis Réka (DVSC), Léránt Eszter (Győri ETO), Litschauer Nikol (DVSC)

Balszélsők: Zákányi Janka (Győri ETO), Nagy-Hajdú Fanni (NEKA)



Szövetségi edző: Kun Attila

Edző: Márián Blanka

Kapusedző: Bakos István

(Kiemelt képünk forrása: IHF)