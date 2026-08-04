Huszty Dániel irányítja a magyar válogatottat a socca-világbajnokságon

Rozman Sándor egészségügyi okok miatt benyújtott lemondását követően a világbajnokságig rendelkezésre álló rövid idő miatt a szövetség olyan szakember mellett döntött, aki jól ismeri a nemzeti csapatot és a magyar socca közegét. Huszty Dániel korábban hosszú éveken át a válogatott csapatkapitánya volt, június óta pedig a Magyar Socca Sportszövetség sportigazgatójaként dolgozik. Edzőként több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik, az utánpótlástól a felnőtt futballig valamennyi korosztályban dolgozott, legutóbb pedig vezetőedzőként irányított csapatot.

A szakmai stábban továbbra is Cservenyák Ádám segíti a válogatott munkáját másodedzőként, aki emellett marad az U20-as válogatott szövetségi kapitánya is és a felkészülésben és a világbajnokság során is fontos szerepet vállal.

A magyar válogatott augusztus 29. és szeptember 6. között szerepel a németországi Essenben megrendezendő, minden idők legnagyobb socca-világbajnokságán, ahol rekordszámú, 48 válogatott lép pályára. A sorsolás alapján Magyarország az F-csoportba került, ellenfelei Nigéria, Uruguay és Albánia lesznek.

„Váratlanul ért a felkérés, ahogy szerintem mindenkit a kialakult helyzet, ugyanakkor örömmel vállaltam a feladatot. A legfontosabb most az, hogy a válogatott eredményesen szerepeljen a világbajnokságon. Nagyon jó érzés újra ebben a közegben dolgozni, hiszen számomra a socca a futball egyik legélvezetesebb és legdinamikusabb formája. Bízom benne, hogy a közös munka sikeres lesz, a játékosok pedig pozitívan fogadták a változást” – mondta Huszty Dániel.

Huszty szerint rendkívül kiegyensúlyozott csoport vár a magyar válogatottra.

„Nigériáról nem sokat tudunk, nehéz felmérni, milyen erőt képvisel jelenleg. Uruguay mindig technikás, támadó szellemű futballt játszik, ugyanakkor a temperamentumos játékuk miatt gyakran a fegyelmezettség dönt a mérkőzéseiken. Albániát jól ismerem, erős játékosállománnyal rendelkezik, ezért kifejezetten nehéz összecsapásra számítok. Kemény csoportba kerültünk, de elsősorban a saját játékunkra szeretnénk koncentrálni” – fogalmazott.

A válogatott keretének véglegesítése jelenleg is zajlik, a névsor várhatóan a jövő hét elején válik hivatalossá. A szakmai stáb célja, hogy Magyarország sikerrel vegye a csoportkört, és bejusson a legjobb 32 közé, ezt követően pedig az egyenes kieséses szakaszban újabb bravúrokra is lehetőség nyílhat.

A magyar válogatott csoportmérkőzései