Yamal és Oyarzabal 24 perc alatt lerendezte Szaúd-Arábiát, könnyedén nyertek a spanyolok

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

H-CSOPORT

SPANYOLORSZÁG–SZAÚD-ARÁBIA 4–0 (3–0)

Atlanta, Atlanta Stadion, 68 239 néző. Vezette: Raphael Claus (brazil)

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Pedri (Ruiz, 71.), Rodri – Yamal (Pino, a szünetben), Olmo (Merino, 62.), Baena (N. Williams, 62.) – Oyarzabal (F. Torres, a szünetben). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

SZAÚD-ARÁBIA: Al-Ovaisz – Abdulhamid, Al-Tambakti, Ladzsami, Al-Amri (Al-Hedzsi, 61.), Al-Harbi – N. al-Davszari (Al-Gannam, 90.), Al-Haibari (Kanno, a szünetben), Al-Dzsuvajr (Al-Hamdan, a szünetben) – Al-Burajkan (Al-Samat, 61.), Sz. al-Davszari. Szövetség kapitány: Jorgosz Donisz

Gólszerző: Yamal (11.), Oyarzabal (21., 24.), Al-Tambakti (49. – öngól)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

Csak egy tétmeccsen játszott egymással Spanyolország és Szaúd-Arábia – szinte napra pontosan húsz évvel ezelőtt a Luis Aragonés-féle gárda tartalékosan, Juanito góljával fektette két vállra az arab válogatottat Kaiserslauternben a csoportkör utolsó fordulójában. Ehhez képest most már a második körben szembe került a két csapat, s mindkét oldalon volt változás az előző meccshez visszonyítva: spanyol oldalon bekerült a csapatba Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena és Pedro Porro is (Marcos Llorente, Gavi, Ferran Torres és Fabián Ruiz rovására), míg a szaúdiak mestere, Jorgosz Donisz az Uruguay ellen látott négyvédős rendszerről ötvédős hadrendre váltott, minimális személyi változtatással.

Ha két évtizeddel ezelőtt 36 percet kellett várni az első (és egyetlen) gólra, most Atlantában háromszor annyi gól született a mérkőzés első 25 percében – de az ezt követő ivószünet miatt úgy is mondhatnánk, hogy az első negyedben.

A 11. percben Oyarzabal centerezett a bal oldalról, a labda elgurult a kapu előtt, s mivel mindenki lemaradt róla, a hosszú oldalon érkező Lamine Yamalnak csak annyi dolga volt, hogy az üres kapuba passzoljon. Tíz perccel később egy szöglet után mondott csődöt a szaúdi védelem, így Mikel Oyarzabal az ötös sarkáról vette be Al-Ovaisz kapuját. Magukhoz sem térhettek a második gól után a szaúdiak, már is jött a harmadik találat: a 24. percben Porro, Cucurella, Olmo volt a labda útja, utóbbi fejjel továbbított a kapu torkában érkező Oyarzabal elé, aki közvetlen közelről, ballal belsőzött a hálóba. Az ivószünet jókor jött a szaúdiaknak, akik így rendezték soraikat, s ugyan több gól a szünetig nem született, Oyarzabal így is megdöngette a keresztlécet.

Noha a szünetben Luis de la Fuente annak tudatában, hogy a lényegi kérdések eldőltek, Yamalt és Oyarzabalt is lecserélte, a fordulás után a spanyolok percek alatt megszerezték a negyedik góljukat is, Cucurella jobb oldali lövése nyomán a labda a blokkolni igyekvő Hasszan al-Tambaktiról pattant a szaúdi kapuba – öngóllal lett négy közte. A folyatásban fokozatosan visszavett a tempóból az ibériai csapat, így a 82. percben Unai Simónnak is védenie kellett (a meccsen először), de nem akadt gondja Al-Hamdan lövésénél. Nem sokkal később kis híján megszerezte a második öngólját is Al-Tambakti, de ezúttal kisegítette a kapusa.

A ráadásban Ferran Torres révén egy lesgólt is összehoztak az immár fél gőzzel játszó spanyolok (az esetet percekig nézte a VAR), de a lényegen ez már nem változtatott: az Európa-bajnok nagyot lépett a továbbjutás felé, ám a szaúdiak helyzete sem reménytelen. 4–0

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

H CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Spanyolország 2 1 1 – 4–0 +4 4 2. Uruguay 1 – 1 – 1–1 0 1 3. Zöld-foki-szigetek 1 – 1 – 0–0 0 1 4. Szaúd-Arábia 2 – 1 1 1–5 –4 1

A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 David Raya (Arsenal – Anglia), 13 Joan García (FC Barcelona), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: 3 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), 4 Eric García (FC Barcelona), 24 Marc Cucurella (Chelsea FC – Anglia), 2 Marc Pubill (Atlético Madrid), 5 Marcos Llorente (Atlético Madrid), 22 Pau Cubarsí (FC Barcelona), 12 Pedro Porro (Tottenham Hotspur – Anglia)

Középpályások: 15 Álex Baena (Atlético Madrid), 8 Fabián Ruiz (PSG – Franciaország), 9 Gavi (FC Barcelona), 18 Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), 6 Mikel Merino (Arsenal – Anglia), 20 Pedri (FC Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia)

Támadók: 26 Borja Iglesias (Celta Vigo), 10 Dani Olmo (FC Barcelona), 7 Ferran Torres (FC Barcelona), 19 Lamine Yamal (FC Barcelona), 21 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 17 Nico Williams (Athletic Bilbao), 11 Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), 25 Víctor Munoz (Osasuna)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

A SZAÚDI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 21 Mohammed al-Ovaisz (Al-Ula), 1 Navaf al-Akidi (Al-Naszr), 22 Ahmed al-Kasszar (Al-Kadszia)

Védők: 4 Abdulelah al-Amri (Al-Naszr), 5 Hasszan al-Tambakti (Al-Hilal), 25 Dzsehad Takri (Al-Kadszia), 3 Ali Ladzsami (Al-Hilal), 14 Hasszan Kades (Al-Ittihad), 12 Szaud Abdulhamid (Lens – Franciaország), 26 Mohammed Abu al-Samat (Al-Kadszia), 2 Ali Madzsrasi (Al-Ahli), 24 Moteb al-Harbi (Al-Hilal), 13 Navaf Busal (Al-Naszr)

Középpályások: 23 Mohamed Kanno (Al-Hilal), 15 Abdullah al-Haibari (Al-Naszr), 16 Zijad al-Dzsohani (Al-Ahli), 6 Nasszer al-Davszari (Al-Hilal), 7 Muszab al-Dzsuvajr (Al-Kadszia), 18 Ala al-Hedzsi (Neom SC), 10 Szalem al-Davszari (Al-Hilal), 8 Ajman Jahja (Al-Naszr), 20 Szultan Mandas (Al-Hilal)

Támadók: 9 Firasz al-Burajkan (Al-Ahli), 11 Szaleh al-Sehri (Al-Ittihad), 19 Abdullah al-Hamdan (Al-Naszr), 17 Halid al-Gannam (Al-Ettifak)

Szövetségi kapitány: Jorgosz Donisz (görög)