Lassan kezdett, majd minden esélyét elpuskázta Anglia, így ikszelt Ghánával a vb-n

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

L-CSOPORT

ANGLIA–GHÁNA 0–0

Boston, Boston Stadion, 63 983 néző. Vezette: Martínez (hondurasi)

ANGLIA: Pickford – James, Konsa, Guéhi, Spence (O'Reilly, 66.) – Anderson (Eze, 74.), Rice – Madueke (Rashford, 83.), Bellingham (Rogers, 73.), Gordon (Saka, 66.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel

GHÁNA: Asare – Senaya (Peprah, 87.), Adjetey, Opoku, Mensah – Yirenkyi, Partey, Sibo – Semenyo, J. Ayew (Adu, 67.; Baba, 90+5.), I. Williams (Fatawu, 66.). Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz

ÖSSZEFOGLALÓ

A teljes első kör egyik legmeggyőzőbb teljesítményét kaptuk Angliától a horvát válogatottal szemben. Thomas Tuchel csapata akkor attraktív támadójátékkal 4–2-re verte meg Luka Modricékat, s egyből több erősorrendben is megelőzte Spanyolországot, a torna előzetes favoritját – magyarán szólva egyre többen látták tényleges vb-esélyesnek Angliát. Ezzel szemben Ghána végig kontrákra játszva, nem éppen látványos futballal verte meg az 1. fordulóban Ghánát, így ezen a meccsen bizony egyértelműek voltak az esélyek.

Anglia kezdőcsapata az első meccshez képest mindössze egy helyen változott: Nico O'Reilly helyére Djed Spence került be – aki a meccs előtt nem fogott kezet az ellenfélnél a második meccsre már játékra alkalmas, vízumát megkapó, Angliában nemi erőszakkal vádolt középpályással, Thomas Partey-val, amiből „sztori” is lett a meccs közben.

Persze, idő is volt a meccsen kívül mással foglalkoznia a nemzetközi sportsajtónak, ugyanis az első félidő leginkább unalmat hozott magával. Ghána – csakúgy, mint Panama ellen – 0 lövéssel zárt a szünetig, míg az angolok közel 80 százalékban birtokolták a labdát, ám csak hatszor próbálkoztak, és a kaput sem találták el.

A második félidő már pörgősebb volt, egyszer-egyszer Ghána is elszaladt egy kontrával: a meccs egyik legvéleményesebb szituációjában a csereként beálló (és aztán le is cserélt) Prince Adu ütközött Anglia kapusával, Jordan Pickforddal.

Az angolok a második játékrészben 13-szor lőttek kapura, háromszor találták el a kaput, de elérték az 1.00-s xG-t, s ami ennél is fontosabb: a 87. percben háromszor is megnyerhették volna a meccset. Előbb Bukayo Saka lövésénél védett nagyot Benjamin Asare, majd a szintén csereként bejött O'Reilly fejelt a kapufára, de ezzel még mindig nem volt vége, csak akkor, amikor Harry Kane a félig üres kapuval szemben, közelről fölé bombázta a labdát.

A hosszabbításban Ghána még egyszer mentett a gólvonalról, de azért az angolok sem törték össze magukat, hogy mindenképp megnyerjék ezt a meccset, így maradt a 0–0-s döntetlen. Anglia és Ghána is négypontos, előbbinek azonban jobb a gólkülönbsége, ráadásul Panamával találkozik az utolsó körben.

ÉLŐ SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)

Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea FC), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Trevoh Chalobah (Chelsea FC), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)

Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)

Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (FC Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)

Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)

A GHÁNAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Joseph Anang (St. Patrick's Athletic – Írország), 16 Benjamin Asare (Hearts of Oak), 1 Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen – Svájc)

Védők: 4 Jonas Adjetey (Wolfsburg – Németország), 23 Derrick Luckassen (Pafosz – Ciprus), 14 Gideon Mensah (Auxerre – Franciaország), 6 Abdul Mumin (Rayo Vallecano – Spanyolország), 18 Jerome Opoku (Basaksehir – Törökország), 21 Kojo Oppong Preprah (Nice – Franciaország), 17 Baba Abdul Rahman (PAOK – Görögország), 2 Alidu Seidu (Rennes – Franciaország), 26 Marvin Senaya (Auxerre – Franciaország)

Középpályások: 20 Augustine Boakye (Saint-Étienne – Franciaország), 7 Abdul Fatawu (Leicester City – Anglia), 15 Elisha Owusu (Auxerre – Franciaország), 5 Thomas Partey (Villarreal – Spanyolország), 8 Kwasi Sibo (Real Oviedo – Spanyolország), 22 Kamaldeen Sulemana (Atalanta – Olaszország), 3 Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland – Dánia)

Támadók: 25 Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen – Csehország), 9 Jordan Ayew (Leicester City – Anglia), 13 Christopher Bonsu Baah (Al-Kadszia – Szaúd-Arábia), 24 Ernest Nuamah (Olympique Lyon – Franciaország), 11 Antoine Semenyo (Manchester City – Anglia), 10 Brandon Thomas-Asante (Coventry City – Anglia), 19 Inaki Williams (Athletic Bilbao – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz (portugál)