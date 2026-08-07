A Manchester City visszautasította a Barcelona első ajánlatát Rodriért – sajtóhír

A katalán egyesület a hírek szerint 45 millió eurót kínált a 30 esztendős játékosért, ám a Manchester City ennél jóval többet szeretne kapni érte. Az angolok legalább 70 millió eurót kérnének Rodriért, aki szerződésének utolsó évébe lépett.

A Barcelona továbbra is érdeklődik a spanyol válogatott középpályás iránt, szinte biztos, hogy egy magasabb ajánlattal visszatér.

Mint arról beszámoltunk, Rodri sokáig a Real Madridhoz állt közelebb, ám végül Hansi Flick rendszerét vonzóbbnak találta, de a Barcelonában játszó válogatottbeli csapattársak is meggyőzhették őt.