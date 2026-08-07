Nemzeti Sportrádió

A Manchester City visszautasította a Barcelona első ajánlatát Rodriért – sajtóhír

R. D. P.R. D. P.
2026.08.07. 16:08
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Rodri minden lehetséges trófeát megnyert a Manchester Cityvel legalább egyszer (Fotó: Getty Images)
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Rodri Barcelona átigazolás Manchester City
A Manchester City nem fogadta el a Barcelona első ajánlatát Rodriért, mivel az angol futballklub vezetősége túl alacsonynak ítélte a spanyol középpályásért felajánlott összeget – számolt be róla a Sky Sports.

A katalán egyesület a hírek szerint 45 millió eurót kínált a 30 esztendős játékosért, ám a Manchester City ennél jóval többet szeretne kapni érte. Az angolok legalább 70 millió eurót kérnének Rodriért, aki szerződésének utolsó évébe lépett.

A Barcelona továbbra is érdeklődik a spanyol válogatott középpályás iránt, szinte biztos, hogy egy magasabb ajánlattal visszatér.

Mint arról beszámoltunk, Rodri sokáig a Real Madridhoz állt közelebb, ám végül Hansi Flick rendszerét vonzóbbnak találta, de a Barcelonában játszó válogatottbeli csapattársak is meggyőzhették őt.

 

Rodri Barcelona átigazolás Manchester City
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