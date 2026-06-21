A kapusok voltak a főszereplők Los Angelesben, Belgium és Irán osztozkodott a pontokon

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

G-CSOPORT

BELGIUM–IRÁN 0–0

Los Angeles, Los Angeles Stadion, 70 317 néző. Vezette: Herrera (argentin)

BELGIUM: Courtois – Meunier (Castagne, 58.), Ngoy, Mechele, De Cuyper – Raskin (Vanaken, 58.), Tielemans – Saelemaekers (Lukébakio, 58.), De Bruyne (Fernández-Pardo, 87.), Trossard – R. Lukaku (Theate, 73.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia

IRÁN: Beiranvand – Hardani (Dzsahanbahs, a szünetben), Kanani, Halilzadeh, Nemati, Hadzsszafi (Mohammadi, 66.) – Rezaijan, Goddosz (Moganlu, 79.), Ezatolahi (Hosszeinzadeh, 85.), Mohebi (Torabi, 66.) – Taremi. Szövetségi kapitány: Amir Galenui

Kiállítva: Ngoy (67.)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

Már a harmadik percben hosszabb ápolás szakította meg a mérkőzést, az iráni kaput őrző Beiranvandot Lukaku letalpalta, s ugyan percekig kezelték az orvosok, végül folytathatta a találkozót. A közjáték után sem pörgött fel a mérkőzés, a játékot a belgák irányították, de támadásaik rendre fennakadtak a betömörülő iráni védelmen. Az első komoly helyzet ehhez képest pont Irán előtt adódott, de Kanani 11 méterről leadott lövését kiváló reflexszel védte Courtois a 14. percben.

Nyolc perccel később Tielemans tornáztatta meg Beiranvandot, majd egy okos szabadrúgás-variáció nyomán Taremi volt eredményes – apró szépséghiba, hogy az Olympiakosz csatára lesen állt. (Néhány centivel volt előrébb, mint az utolsó belga hátvéd, nem volt szerencséje...)

A folytatásban a gólhelyzetek (leszámítva egy Beiranvand által hárított De Cuyper-lövést) elmaradtak, míg a játékosok buzgón aprították egymást minden egyes párharcban – a gól nélküli döntetlen hűen tükrözte az első félidő zömében látottakat.

A fordulás után rögtön iráni lehetőséget láthattunk – a szünetben becserélt Dzsahanbahs lőtt tíz méterről a kapu mellé –, majd Saelemaekers lőtt kapásból az oldalhálóba egy szöglet után. Az 53. percben ismét Taremi villant, de Courtois ismét kihúzta az övéit a csávából.

A játékrész derekán a belgák jártak fájdalmasan közel a gólhoz, de hiába lőhetett négy méterről De Cuyper, Beiranvand a földön fekve védett hatalmasat.

A 67. percben saját magát hozta nehéz helyzetbe Belgium: Nathan Ngoy utolsó védőként adta el a labdát, majd lerántotta a meginduló Taremit – jogosan mutatta fel a piros lapot a játékvezető.

A mérkőzés utolsó harmadában mindkét félnek volt egy-egy lehetősége a három pont megszerzésére: Ezatolahi 25, míg De Cuyper tíz méterről lőhetett, de akárcsak Courtois, Beiranvand is védeni tudott.

A ráadásban Lukébakio tekerése centikkel kerülte el a jobb felsőt, és ez volt a meccs záróakkordja: a vérszegény, bukdácsoló támadójátékkal előrukkoló Belgium, valamint a nagyot küzdő Irán sem tudott betalálni, így továbbra is nyílt a továbbjutás kérdése – Új-Zéland és Egyiptom csatájától függetlenül. 0–0

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

G CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Irán 2 – 2 – 2–2 0 2 2. Belgium 2 – 2 – 1–1 0 2 3. Új-Zéland 1 – 1 – 2–2 0 1 4. Egyiptom 1 – 1 – 1–1 0 1

A BELGA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Thibaut Courtois (Real Madrid – Spanyolország), 12 Senne Lammens (Manchester United – Anglia), 13 Mike Penders (Strasbourg – Franciaország)

Védők: 2 Zeno Debast (Sporting CP – Portugália), 3 Arthur Theate (Eintracht Frankfurt – Németország), 4 Brandon Mechele (FC Bruges), 5 Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion – Anglia), 15 Thomas Meunier (Lille – Franciaország), 16 Koni De Winter (AC Milan – Olaszország), 18 Joaquin Seys (FC Bruges), 21 Timothy Castagne (Fulham – Anglia), 25 Nathan Ngoy (Lille – Franciaország)

Középpályások: 6 Axel Witsel (Girona – Spanyolország), 7 Kevin De Bruyne (Napoli – Olaszország), 8 Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), 20 Hans Vanaken (FC Bruges), 23 Nicolas Raskin (Rangers FC – Skócia), 24 Amadou Onana (Aston Villa – Anglia)

Támadók: 9 Romelu Lukaku (Napoli – Olaszország), 10 Leandro Trossard (Arsenal – Anglia), 11 Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), 14 Dodi Lukébakio (Benfica – Portugália), 17 Charles De Ketelaere (Atalanta – Olaszország), 19 Diego Moreira (Strasbourg – Franciaország), 22 Alexis Saelemaekers (AC Milan – Olaszország), 26 Matías Fernández-Pardo (Lille – Franciaország)

Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)

AZ IRÁNI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Alireza Beiranvand (Traktor SC), 12 Pajam Niazmand (Perszepolisz), 22 Szejed Hosszein Hosszeini (Szepahan),

Védők: 2 Szaleh Hardani (Eszteglal), 3 Ehszan Hadzsszafi (Szepahan), 4 Sodzsa Halilzadeh (Traktor SC), 5 Milad Mohammadi (Perszepolisz), 13 Hosszein Kanani (Perszepolisz), 19 Ali Nemati (Fulad), 23 Ramin Rezaijan (Fulad), 25 Danial Eiri (Malavan),

Középpályások: 6 Szaid Ezatolahi (Al-Ahli – Egyesült Arab Emírségek), 7 Alireza Dzsahanbahs (Dender EH – Belgium), 8 Mohammad Mohebi (FK Rosztov – Oroszország), 10 Mehdi Gajedi (Al-Naszr – Egyesült Arab Emírségek), 14 Szaman Goddosz (Kalba – Egyesült Arab Emírségek), 15 Ruzbeh Csesmi (Eszteglal), 16 Mahdi Torabi (Traktor SC), 17 Aria Juszefi (Szepahan), 21 Mohammad Gorbani (Al-Vahda – Egyesült Arab Emírségek), 26 Amir Mohammad Razzaginia (Eszteglal),

Támadók: 9 Mehdi Taremi (Olympiakosz – Görögország), 11 Ali Alipur (Perszepolisz), 18 Amir Hosszein Hosszeinzadeh (Traktor SC), 20 Sahrijar Moganlu (Kalba – Egyesült Arab Emírségek), 24 Dennisz Dargahi (Standard Liege – Belgium)

Szövetségi kapitány: Amir Galenui