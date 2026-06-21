A hősiesen védekező Curacao megszerezte első vb-pontját, Ecuador továbbra is gólképtelen

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

E-CSOPORT

ECUADOR–CURACAO 0–0

Kansas City, Kansas Stadion, 68 598 néző. Vezette: Ma Ning (kínai)

ECUADOR: Galíndez – Franco (Preciado, 83.), Pacho, Hincapié – Yeboah (J. Caicedo, 89.), Alcívar (K. Rodríguez, a szünetben), M. Caicedo, Vite, Estupinán (Angulo, 71.) – Plata, E. Valencia. Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece

CURACAO: Room – Brenet, Gaari, Floranus, Obispo, Fonville (Van Eijma, 75.) – Comenencia (Roemeratoe, 84.), Chong (Margaritha, 76.), L. Bacuna, J. Bacuna (Gorré, 75.) – Locadia (Kastaneer, 84.). Szövetségi kapitány: Dick Advocaat

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

Mozgalmas napja volt Vilmos Sándor holland királynak, feleségének, Máxima királynénak és harmadik lányuknak, Ariane hercegnőnek: helyi idő szerint délben Houstonban tekintették meg, ahogy Hollandia 5–1-re elpüföli Svédországot, majd este hétkor mintegy ezer kilométerrel arrébb, Kansas Cityben volt jelenésük a királysághoz tartozó Curacao Ecuador elleni mérkőzésén.

Mindkét csapat vereséggel kezdte a vb-t: Curacao csúnya, 7–1-es vereségbe szaladt bele Németország ellen, míg Ecuador egy 90. percben kapott góllal bukott el 1–0-ra Elefántcsontparttal szemben.

Időnként a földön csúszva-mászva védekezett csapattársaival Tahith Chong (Fotó: Getty Images)

A mérkőzés képe az előzetesen vártaknak megfelelően alakult: a továbbjutás reményében mindkét csapat bátran futballozott, a lényegesen magasabb játékerőt képviselő Ecuador pedig gyakran beszorította kapuja elé Curacaót.

Csakhogy hiába alakult izgalmasasan az összecsapás, a várva várt gól egyik oldalon sem született meg. Az ecuadoriak támadásaik nagy részét nem tudták elég pontosan, vagy kellően erős lövéssel befejezni, amikor pedig veszélyes próbálkozással vették célba a curacaói kaput, akkor hol az ihletett formában védő, 15 hárítást bemutató Eloy Room bravúrjai, hol pedig a hősiesen védekező mezőnyjátékosai akadályozták meg az egyenlítő mentén fekvő ország válogatottjának vezetését – a 88. percben pedig a felső léc segítette ki a karibiakat. Jóval kevesebb alkalommal adódott gólszerzési lehetőség Curacao előtt: három kapura tartó lövésüknél pedig nem tudtak túljárni Hernán Galíndez eszén.

Felhőtlen volt a curacaói drukkerek öröme a lefújás után (Fotó: Getty Images)

A selejtezők során szenzációsan teljesítő, Argentína mögött a második helyen végző Ecuador két meccs után továbbra is gólképtelen, míg Curacao történelme első világbajnokságán megszerezte első pontját.

A továbbjutásra még mindkét csapatnak van lehetősége, ám nehéz mérkőzésekkel zárják a csoportkört: Ecuador Németországgal, Curacao Elefántcsontparttal csap majd össze. 0–0

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

E-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Németország 2 2 – – 9–2 +7 6 2. Elefántcsontpart 2 1 – 1 2–2 0 3 3. Ecuador 2 – 1 1 0–1 –1 1 4. Curacao 2 – 1 1 1–7 –6 1

AZ ECUADORI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Hernán Galíndez (Huracán – Argentína), 12 Moisés Ramírez (Kifiszia – Görögország), 22 Gonzalo Valle (LDU Quito)

Védők: 7 Pervis Estupinán (AC Milan – Olaszország), 3 Piero Hincapié (Arsenal – Anglia), 26 Yaimar Medina (Genk – Belgium), 4 Joel Ordónez (FC Bruges – Belgium), 6 Willian Pacho (Paris Saint-Germain – Franciaország), 25 Jackson Porozo (Tijuana – Mexikó), 17 Ángelo Preciado (Atlético Mineiro – Brazília), 2 Félix Torres (Internacional – Brazília)

Középpályások: 5 Jordy Alcívar (Independiente del Valle), 23 Moisés Caicedo (Chelsea FC – Anglia), 18 Denil Castillo (Midtjylland – Dánia), 21 Alan Franco (Atlético Mineiro – Brazília), 14 Alan Minda (Atlético Mineiro – Brazília), 10 Kendry Páez (River Plate – Argentína), 19 Gonzalo Plata (Flamengo – Brazília), 8 Anthony Valencia (Antwerp – Belgium), 15 Pedro Vite (UNAM – Mexikó)

Támadók: 20 Nilson Angulo (Sunderland – Anglia), 24 Jeremy Arévalo (VfB Stuttgart – Németország), 16 Jordy Caicedo (Huracán – Argentína), 11 Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise – Belgium), 13 Enner Valencia (Pachuca – Mexikó), 9 John Yeboah (Venezia – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece (argentin)

A CURACAÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 25 Tyrick Bodak (SC Telstar – Hollandia), 26 Trevor Doornbusch (VVV Venlo – Hollandia), 1 Eloy Room (Miami FC – Egyesült Államok)

Védők: 23 Riechedly Bazoer (Konyaspor – Törökország), 20 Joshua Brenet (Kayserispor – Törökország), 4 Roshon van Eijma (RKC Waalwijk – Hollandia), 5 Sherel Floranus (PEC Zwolle – Hollandia), 24 Deveron Fonville (NEC Nijmegen – Hollandia), 3 Jurien Gaari (Abha FC – Szaúd-Arábia), 18 Armando Obispo (PSV – Hollandia), 2 Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam – Hollandia)

Középpályások: 7 Juninho Bacuna (Volendam – Hollandia), 10 Leandro Bacuna (Igdir – Törökország), 8 Livano Comenencia (FC Zürich – Svájc), 22 Kevin Felida (Den Bosch – Hollandia), 15 Ar’Jany Martha (Rotherham United – Anglia), 13 Tyrese Noslin (SC Telstar – Hollandia), 6 Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk – Hollandia)

Támadók: 11 Jeremy Antonisse (AE Kifiszia – Görögország), 21 Tahith Chong (Sheffield United – Anglia), 14 Kenji Gorre (Maccabi Haifa – Izrael), 12 Sontje Hansen (Middlesbrough – Anglia), 19 Gervane Kastaneer (Terengganu FC – Malajzia), 17 Brandley Kuwas (Volendam – Hollandia), 9 Jürgen Locadia (Miami FC – Egyesült Államok), 16 Jearl Margaritha (Beveren – Belgium)

Szövetségi kapitány: Dick Advocaat (holland)