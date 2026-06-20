Brobbey és Gakpo dupláival Hollandia „lenullázta” a svédeket

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

F-CSOPORT

HOLLANDIA–SVÉDORSZÁG 5–1 (2–0)

Houston, NRG Stadion, 68 777 néző. Vezette: Michael Oliver (angol)

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, F. de Jong (Koopmeiners, 59.), Reijnders (Til, 59.) – Malen (Summerville, a szünetben), Brobbey (Depay, 72.), Gakpo (N. Lang, 90.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

SVÉDORSZÁG: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Karlström (Zeneli, 55.) – Bernhardsson (Elanga, 55.), Nygren (Bergvall, 55.), Ayari (T. Ali, 79.), G. Gudmundsson (Stroud, 90+3.) – Isak, Gyökeres. Szövetségi kapitány: Graham Potter

Gólszerző: Brobbey (5., 17.), Gakpo (47., 54.), Summerville (89.), ill. Elanga (59.)

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A két szövetségi kapitány közül a mérkőzés előtt Ronald Koeman volt, aki változtatott csapata összeállításán: a Japán ellen gólt szerző, harmadszor válogatott, egyben vb-újonc Crysencio Summerville helyett Brian Brobbey kapott lehetőséget. És a játékosként a holland válogatottal 1988-ban Európa-bajnoki címet szerző egykori kiváló védő váltása bejött, sőt, tökéletesen bevált. Merthogy az ötödik percben épp a Sunderland támadójának góljával szerzett vezetést Hollandia! Ugyan a svédeknél Viktor Gyökeres révén szinte azonnal érkezett a gyors egyenlítési lehetőség, az Arsenal csatárának közeli lövését hárította Bart Verbruggen kapus.

A svédeket megfogta a kapott gól, statikusnak látszott a játékuk, így aztán nem is volt meglepetés, hogy az első negyedóra letelte után jött az újabb holland találat. Egy újabb gyors akció végén megint Brobbey pofozta közelről a kapuba a labdát – ez volt a holland válogatott 100. találata a világbajnokságok történelme során.

A félidő felénél a hidratációs szünetet viszont a svédek használták ki jobban, a folytatásban valamelyest többet birtokolták a labdát, mint addig, s hol Gyökeres, hol az első fordulóban, Tunézia ellen két bombagólt szerző Yasin Ayari veszélyeztetett, de a nagyszünetig a szépítés nem jött össze a skandinávoknak. Ráadásul a hollandok sem adták át teljesen a terepet, így az utolsó percek lüktető játékot és mindkét kapu előtt nagy – és kimaradó – helyzeteket hoztak. Tegyük hozzá, Gustaf Lagerbielke fejese bekerült a holland kapuba, ám a Braga bekkje lesről indult, ezért kétgólos holland előnnyel zárult az első félidő.

A hollandok ugyanúgy kezdték a második felvonást, ahogy az elsőt: góllal. Cody Gakpo a gólpassza után a gólszerzők közé is feliratkozott, majd perceken belül ő is megszerezte a második találatát a meccsen – ezzel a 2022-es három gólja után összesen öt világbajnoki találatnál jár a Liverpool szélsője. A kozmetikázás az északiak részéről néhány perccel Gakpo második gólja után érkezett a nem sokkal korábban csereként pályára lépő Anthony Elanga révén, aki egy villámgyors kontra végén szépített.

A folytatásban a hollandok arra ügyeltek, hogy a svédek ne kapjanak vérszemet és ne zárkózzanak még közelebb, amit a hátralévő bő fél órában sikeresen meg is oldottak – még úgy is, hogy azért Isakéknak akadt egy-egy veszélyesebb helyzetük. A végére pedig az Oranje megtartotta magának a slusszpoént a Houstonban szinte hazai pályát varázsoló narancs mezes közönség legnagyobb örömére, ugyanis a második félidőre csereként beszálló Summerville pontos lövésével a rendes játékidő leteltekor beállította az 5–1-es végeredményt.

Ezzel megfordultak az erőviszonyok a csoportban: a Tunéziát 5–1-re lepofozó svédek „lenullázták” magukat, Hollandia pedig a csoport élére ugrott.

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