Öttusa Eb: Tamás Botond döntős, Bőhm Csaba őrült hajrában éppen csak lemaradt

Péntek délután a férfi elődöntő B-csoportját rendezték meg az öttusa Európa-bajnokságon Isztambulban. Délelőtt Koleszár Mihály és Szép Balázs fináléba jutott, itt Bőhm Csabán és Tamás Botondon volt a sor, hogy a 18-as mezőnyből bekerüljenek a legjobb kilencbe, és szombaton is futhassanak.

A táblavívásuk hamar véget ért, mindketten a 16 között búcsúztak. Tamást (16–19 a csütörtöki körvívásban, 9. kiemelt) a német Moriz Klinkert (17–18, 8.) 5:2-vel, Bőhmöt (15–20, 12.) az orosz Pjotr Borscsov (20–15, 5.) 5:3-mal ejtette ki – világbajnokunk 3:2-nél még vezetett, a rivális azonban jó támadásokat vezetve fordított. Az akadálypályán nem hibáztak, Bőhm 29.23-as ideje a 10., Tamás 31.11-es ideje a 15. helyre volt jó a csoporton belül. A 100 méteres gyorsúszásban elöl végeztek, itt Tamás (54.54, 5.) bő fél tizeddel előzte meg Bőhmöt (55.08, 6.).

A kombinált szám előtt nem voltak rossz helyzetben, Tamás a 10. helyen három, Bőhm a 11. helyen hat másodpercre volt a továbbjutástól – a bejutó helyekért végig óriási csata folyt, igen sűrű volt a középmezőny. Az egyéniben kétszeres junior Európa-bajnok Tamás Botond nagyszerűen rakta össze a kombinált számát, a hajrára eltávolodott a küzdőktől, és negyedikként érte el a finálét, övé lett a második legjobb idő a záró számban. Bőhm Csaba Tamással másodpercre megegyező, 10:16 perces laser runt futott, ám a körülötte lévők sem voltak lassabbak. Az utolsó körben a német Marvin Dogue-ot (aki hatodikként indult; egyébként júniusban mindkét budapesti viadalt, a világkupa-fordulót és a világkupadöntőt is megnyerte) Bőhm egy időre megelőzte, ám közvetlen riválisában több energia maradt, az utolsó kanyarban óriási sprintet vágott le, és elcsípte az utolsó továbbjutó helyet Bőhm elől. A célba négyen szinte egy vonalban érkeztek be a vb-aranyérmes magyar versenyző előtt – Dogue-gal együtt öt versenyző szerzett 1578 pontot a végelszámolás szerint.

A döntőben tehát három-három magyar szerepel, a délelőtti női döntőben Bauer Blanka, Erdős Rita és Guzi Blanka, a délutáni férfifináléban Koleszár Mihály, Szép Balázs és Tamás Botond.

„Koleszár Mihály továbbjutása nem volt kérdéses, Szép Balázs pedig profitál abból, hogy jól ismeri a teste visszajelzését, a felkészültségi állapotát, rendre jól osztja be az erejét, nincsenek túlzott ingadozásai – értékelt Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője. – Tamás Botond már második alkalommal futott nagyon erős kombiidőt a héten, a tíz perc tizenhat a nemzetközi mezőnyben is kiemelkedő. Fejlődési pontok még vannak, de motivált, eredményéhes. Külön örülök, hogy a korábban előforduló hibákat az OCR-ben egyre kezdi kijavítani, és biztonsági, de stabil pályákat megy, némi kockáztatással ebből még ki lehet nyerni néhány másodpercet, és nagyon jó eredményre lehet esélye. Bőhm Csaba kiesését nem is rá vezetném vissza, hanem leginkább arra, hogy a legjobb vívók közül egyre többen vannak, akik jó kombisok is. Két-három éve még előfordultak harminc-negyven másodperces különbségek az élmezőnyben, ezek megszűntek. Egyre inkább összetorlódik a mezőny, az öt lövészet is izgalmasabbá teszi a versenyt, egy-egy sorozatnál néhány hibával pillanatok alatt több pozíciót vissza lehet esni, vagy mások rontásából fakadóan nyerni, amivel számolni kell.”

ÖTTUSA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL

FÉRFIAK, ELŐDÖNTŐ

B-csoport

1. Moriz Klinkert (német) 1581 pont – továbbjutott

2. Kivanc Tasyaran (török) 1581 – tj.

3. Giorgio Malan (olasz) 1581 – tj.

4. Tamás Botond 1580 – tj.

…10. Bőhm Csaba 1577 – kiesett

Korábban

A-csoport

1. Jurij Kovalcsuk (ukrán) 1569 – tj.

2. Jegor Gromadszkij (orosz) 1561 – tj.

3. Koleszár Mihály 1559 – tj.

4. Szép Balázs 1559 – tj.