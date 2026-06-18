Foci vb 2026: Kanada–Katar 3–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

B-CSOPORT

KANADA–KATAR 3–0 (3–0) – élőben az NSO-n!

Vancouver, BC Place, 0 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Cristián Garay (chilei)

KANADA: Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Eustáquio, I. Koné, A. Ahmed – J. David, Larin. Szövetségi kapitány: Jesse Marsch

A kispadon: Goodman, St. Clair (kapusok), Bombito, Choiniere, P. David, A. Davies, Millar, Nelson, Oluwaseyi, Osorio, N. Saliba, Shaffelburg, Sigur, J. Waterman

KATAR: Abunada – Al-Ui, Pedro Miguel, Laje, Huhi, H. Ahmed – Edmilson Junior, Madibo, Gaber, Afif – Abduriszak (Al-Brake, 40.). Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui

A kispadon: Barsam, Sz. Zakaria (kapusok), Alaeldin, A. Ali, Al-Brake, Budiaf, Dzsamsid, A. Fati, Al-Ganehi, Al-Hajdosz, Hatem, Al-Husszain, Manai, L. Mendes, Muntari

Gólszerző: Larin (16.), J. David (29., 45+3.)

Kiállítva: H. Ahmed (33.)

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A KANADAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Maxime Crépeau (Orlando City – Egyesült Államok), 18 Owen Goodman (Barnsley – Anglia), 1 Dayne St. Clair (Inter Miami – Egyesült Államok)

Védők: 15 Moise Bombito (Nice – Franciaország), 13 Derek Cornelius (Rangers FC – Skócia), 19 Alphonso Davies (Bayern München – Németország), 4 Luc de Fougerolles (Dender EH – Belgium), 2 Alistair Johnston (Celtic FC – Skócia), 3 Alfie Jones (Middlesbrough – Anglia), 22 Richie Laryea (Toronto FC), 23 Niko Sigur (Hajduk Split – Horvátország), 5 Joel Waterman (Chicago Fire – Egyesült Államok)

Középpályások: 20 Ali Ahmed (Norwich City – Anglia), 17 Tajon Buchanan (Villarreal – Spanyolország), 6 Mathieu Choiniere (Los Angeles FC – Egyesült Államok), 7 Stephen Eustáquio (Los Angeles FC – Egyesült Államok), 8 Ismaël Koné (Sassuolo – Olaszország), 11 Liam Millar (Hull City – Anglia), 21 Jonathan Osorio (Toronto FC), 25 Nathan-Dylan Saliba (RSC Anderlecht – Belgium), 14 Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC – Egyesült Államok)

Támadók: 10 Jonathan David (Juventus – Olaszország), 24 Promise David (Royale Union Saint-Gilloise – Belgium), 9 Cyle Larin (Southampton – Anglia), 26 Jayden Nelson (Austin FC – Egyesült Államok), 12 Tani Oluwaseyi (Villarreal – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Jesse Marsch (amerikai)

A KATARI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Mahmud Abunada (Al-Rajjan), 22 Mesal Barsam (Al-Szadd), 21 Szalah Zakaria (Al-Duhail)

Védők: 14 Homam Ahmed (Cultural Leonesa – Spanyolország), 13 Ajub al-Ui (Al-Garafa), 18 Szultan al-Brake (Al-Duhail), 16 Bualem Huhi (Al-Szadd), 25 Al-Hasmi al-Husszain (Al-Arabi), 4 Issza Laje (Al-Arabi), 3 Lucas Mendes (Al-Vakrah), 2 Pedro Miguel (Al-Szadd)

Középpályások: 12 Karim Budiaf (Al-Duhail), 5 Dzsasszem Gaber (Al-Arabi), 20 Ahmed Fati (Al-Arabi), 6 Abdulaziz Hatem (Al-Rajjan), 23 Asszim Madibo (Al-Vakrah), 26 Mohamed Manai (Al-Samal)

Támadók: 15 Juszuf Abduriszak (Al-Vakrah), 11 Akram Afif (Al-Szadd), 7 Ahmed Alaeldin (Al-Rajjan), 19 Almoez Ali (Al-Duhail), 24 Tahszin Dzsamsid (Al-Duhail), 17 Ahmed al-Ganehi (Al-Garafa), 10 Hasszan al-Hajdosz (Al-Szadd), 8 Edmilson Junior (Al-Duhail), 9 Mohammed Muntari (Al-Garafa)

Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui (spanyol)