Nemzeti Sportrádió

Rocksztárként fogadták a Colo-Colo stadionjában a labdarúgó-vb hősét, Vozinhát – videó

2026.08.06. 17:48
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Vozinhát tüzijáték és élő zene fogadta a santiagói Monumental Stadionban (Fotó: Getty Images)
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Chile foci vb 2026 Vozinha
Látványos ünnepségen köszöntötték a zöld-foki-szigeteki válogatott világbajnoki hősét, Vozinhát, aki csatlakozott a chilei Colo-Colo labdarúgócsapatához.

Az élő közvetítés szerint több ezer szurkoló fogadta a kapust élő zenével és tűzijátékkal a santiagói Monumental Stadionban. Az ünnepség fénypontjaként egy ejtőernyős hozta be az arénába a mezét, amelyben aztán Vozinha tiszteletkört tett a közönség hangos éljenzése közepette.

„Mindig is nagy klubban szerettem volna játszani, és amikor megérkezett a Colo-Colo ajánlata, nem volt kétségem afelől, mit tegyek” – mondta a fogadáson a vb FIFA-álomcsapatába is beválasztott 40 éves Vozinha, aki legutóbb a portugál másodosztályú GD Chavesben védett.

A chilei bajnokság jelenlegi éllovasával a szezon végéig, decemberig szóló szerződést írt alá, amely további egy évre szóló hosszabbítási opciót is tartalmaz.

Sajtóértesülések szerint Vozinha havi mintegy 44 500 eurót (16.2 millió forint) keres majd.

A chilei szövetség elismerése jeléül engedélyezte, hogy Vozinha – akinek teljes neve Josimar José Évora Dias – a mezén jól ismert becenevét viselje.

A Vozinha vezette zöld-foki csapat a vb-n gól nélküli döntetlent játszott a későbbi aranyérmes spanyolokkal, és ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kapus világhírű lett: a torna előtt kevesebb mint 50 000 követője volt az Instagramon, most ez a szám már 29.5 millió.

 

Chile foci vb 2026 Vozinha
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