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NB I: Vasas–Zalaegerszeg 3–0

Imre Bence: Különleges lesz a Ferencváros ellen játszani

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.08.07. 17:59
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Imre Bence alig várja, hogy BL-meccsen léphessen pályára a Veszprém mezében (Fotó: Szabó Miklós)
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kézilabda One Veszprém HC Imre Bence
Két légiósként töltött év után tért vissza Magyarországra Imre Bence. Kézilabda-válogatottunk szélsője nagyon várja, hogy lejátszhassa első mérkőzését a Veszprém színeiben a Bajnokok Ligájában, de különleges érzés lesz majd volt csapata, a Ferencváros ellen is pályára lépni.

A One Veszprém célja ebben az idényben a magyar bajnoki cím és a kupa elhódítása mellett, hogy bejusson a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. A klub 2027-ben ünnepli alapításának ötvenedik évfordulóját.

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kézilabda One Veszprém HC Imre Bence
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