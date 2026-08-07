Imre Bence: Különleges lesz a Ferencváros ellen játszani

Két légiósként töltött év után tért vissza Magyarországra Imre Bence. Kézilabda-válogatottunk szélsője nagyon várja, hogy lejátszhassa első mérkőzését a Veszprém színeiben a Bajnokok Ligájában, de különleges érzés lesz majd volt csapata, a Ferencváros ellen is pályára lépni.

A One Veszprém célja ebben az idényben a magyar bajnoki cím és a kupa elhódítása mellett, hogy bejusson a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. A klub 2027-ben ünnepli alapításának ötvenedik évfordulóját.