Imre Bence: Különleges lesz a Ferencváros ellen játszani
Két légiósként töltött év után tért vissza Magyarországra Imre Bence. Kézilabda-válogatottunk szélsője nagyon várja, hogy lejátszhassa első mérkőzését a Veszprém színeiben a Bajnokok Ligájában, de különleges érzés lesz majd volt csapata, a Ferencváros ellen is pályára lépni.
A One Veszprém célja ebben az idényben a magyar bajnoki cím és a kupa elhódítása mellett, hogy bejusson a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. A klub 2027-ben ünnepli alapításának ötvenedik évfordulóját.
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