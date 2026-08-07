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Vizes Eb: bemutatkozott az első magyar óriás-toronyugró, Dobra Viktor

K. Zs.K. Zs.
2026.08.07. 17:45
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Dobra Viktor a férfi óriás-toronyugrók versenyében a párizsi vizes Eb-n (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
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Dobra Viktor vizes Eb óriás-toronyugrás
Dobra Viktor révén bemutatkozott óriás-toronyugrásban világversenyen az első magyar: a 31 éves sportoló az első és a második ugrását mutatta be 20 méterről a párizsi Európa-bajnokságon.

A békéscsabai születésű versenyző, aki mindössze négy évvel ezelőtt kezdett foglalkozni az óriási-toronyugrással, első próbálkozásra biztosra ment, kézállásból indulva vetette magát a mélybe. Mivel dán ellenfele rontott, így az első körben Dobra 13. volt a 14 induló közül.

Másodjára már egy fordulatot is láthatott a minőségellenőrként dolgozó, szabadságon lévő Dobrától a közönség, amely tapssal jutalmazta az első magyar óriás-toronyugrót.

Dobra végül 74.40 ponttal a 14. helyről várja a folytatást, az első nap után az olasz Andrea Barnaba vezet 185.10 ponttal.

„Rendkívüli érzés. És tudatosult bennem, hogy én vagyok az első magyar óriás-toronyugró, remélem, sokan követik majd az utam. A közösségi médiában rengeteg pozitív üzenetet kaptam, ez sokat jelent nekem. Büszkeséggel tölt el, hogy az emberek láthatták, hogy a sok befektetett energiával, idővel és pénzzel, amit beleöltem, azzal értéket teremtek a jövő nemzedéke számára” – mondta az MTI-nek Dobra Viktor.

Hozzátette, a szombati folytatásban a két, számára legnehezebb ugrását szeretné kivitelezni, a dupla hátra szaltót, illetve ugyanezt csavarral.

(MTI)

 

Dobra Viktor vizes Eb óriás-toronyugrás
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