Vb 2026: Skócia–Marokkó 0–1

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
C-CSOPORT
Szombat, 0.00: Skócia–Marokkó 0–1 (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Boston, Boston Stadion. Vezeti: Ilgiz Tantashev (üzbég)
SKÓCIA: Gunn – Hickey, Hendry, Hanley, Robertson – Gannon-Doak, L. Ferguson, McTominay, McGinn – Ch. Adams, Shankland. Szövetségi kapitány: Steve Clarke
A kispadon: Gordon, Kelly (kapusok), Hyam, McKenna, Patterson, Ralston, J. Souttar, Tierney, Christie, Curtis, Fletcher, McLean, Dykes, Hirst, Stewart.
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad, Mazraui – el-Ajnaui, Buaddi – B. Diaz, Unahi, el-Hanusz – Szaibari. Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
A kispadon: Mohamedi, Tagnauti (kapusok), Belammari, Halhal, Szadan, Szalah-Eddin, el-Uahbi, Amrabat, el-Murabet, Unahi, Amaimuni, Jasszin, el-Kabi, Rahimi, Szbai, Talbi
Gól: Szaibari (2.)
KÉSŐBB
Szombat, 2.30: Brazília–Haiti (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|1. Skócia
|1
|1
|–
|–
|1–0
|+1
|3
|2. Brazília
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|2. Marokkó
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|4. Haiti
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
A SKÓT VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 21 Craig Gordon (Hearts), 1 Angus Gunn (Nottingham Forest – Anglia), 12 Liam Kelly (Rangers FC)
Védők: 5 Grant Hanley (Hibernian), 13 Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), 2 Aaron Hickey (Brentford – Anglia), 16 Dom Hyam (Wrexham – Wales), 26 Scott McKenna (Dinamo Zagreb – Horvátország), 22 Nathan Patterson (Everton – Anglia), 24 Anthony Ralston (Celtic FC), 3 Andy Robertson (Liverpool FC – Anglia), 15 John Souttar (Rangers FC), 6 Kieran Tierney (Celtic FC)
Középpályások: 11 Ryan Christie (AFC Bournemouth – Anglia), 25 Findlay Curtis (Kilmarnock), 19 Lewis Ferguson (Bologna – Olaszország), 8 Tyler Fletcher (Manchester United – Anglia), 7 John McGinn (Aston Villa – Anglia), 23 Kenny McLean (Norwich City – Anglia), 4 Scott McTominay (Napoli – Olaszország)
Támadók: 10 Ché Adams (Torino – Olaszország), 9 Lyndon Dykes (Charlton – Anglia), 17 Ben Gannon-Doak (AFC Bournemouth – Anglia), 18 George Hirst (Ipswich Town – Anglia), 20 Lawrence Shankland (Hearts), 14 Ross Stewart (Southampton – Anglia)
Szövetségi kapitány: Steve Clarke
A MAROKKÓI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Jasszin Bunu (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 12 Munir Mohamedi (RS Berkane), 22 Ahmed Reda Tagnauti (AS FAR)
Védők: 19 Juszef Belammari (Al-Ahli SC – Egyiptom), 14 Issza Diop (Fulham – Anglia), 2 Asraf Hakimi (PSG – Franciaország), 25 Reduan Halhal (Mechelen – Belgium), 3 Nusszair Mazraui (Manchester United – Anglia), 18 Sadi Riad (Crystal Palace – Anglia), 5 Marvan Szadan (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), 26 Anassz Szalah-Eddin (PSV – Hollandia), 13 Zakaria el-Uahbi (Genk – Belgium)
Középpályások: 24 Neil el-Ajnaui (AS Roma – Olaszország), 4 Szofjan Amrabat (Real Betis – Spanyolország), 6 Ajjub Buaddi (Lille – Franciaország), 23 Bilal el-Hanusz (VfB Stuttgart – Németország), 15 Szamir el-Murabet (Strasbourg – Franciaország), 11 Iszmael Szaibari (PSV – Hollandia), 8 Azzedin Unahi (Girona – Spanyolország)
Támadók: 21 Ajub Amaimuni (Eintracht Frankfurt – Németország), 10 Brahim Díaz (Real Madrid – Spanyolország), 16 Zsesszim Jasszin (Strasbourg – Franciaország), 20 Ajub el-Kabi (Olympiakosz – Görögország), 9 Szufian Rahimi (Al-Ain – Arab Emírségek), 17 Amin Szbai (Angers – Franciaország), 7 Semszdin Talbi (Sunderland – Anglia)
Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi