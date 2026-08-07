Női kézi: a Győr gálázott a Brest ellen, a Loki a Népligetben verte meg a Fradit

KÉT HÓNAPJA még a Bajnokok Ligája elődöntőjében találkozott a győri és a bresti női kézilabdacsapat, akkor végletekig kiélezett összecsapáson végül egy góllal nyert az ETO, és bejutott a fináléba. Azóta a francia és a magyar bajnok keretében is történt némi változás, a brestiek kispadjára Hlavaty Tamás ült le, aki korábban dolgozott Győrben is. A két együttes közösen edzőtáborozott, péntek délután pedig össze is csapott.

Ezúttal az izgalmak elmaradtak, a szorosabb kezdés után az első félidő második részében már maga javára fordította az eredményt az ETO, amely 19–11-es előnnyel mehetett szünetre. A szülés után visszatérők közül Sandra Toft kiválóan védett a kapuban, a jobbszélső Győri-Lukács Viktória ötször talált be és az előkészítésből is kivette a részét, míg a beálló Kari Brattset Dale három gólig jutott. Poszttársa, a Metztől szerződtetett Sarah Bouktit hatszor volt eredményes – a bemutatkozás tehát jól sikerült.

A második játékrészben tovább nyílt az olló a felek között, a kilenc góllal záró Tjasa Stanko vezetésével már kétjegyűre nőtt a különbség. Per Johansson forgatta a játékosait, a fiatalok közül Rédecsi Polett, Lendvai Emily és Marian Hanna is lehetőséget kapott. „Túlteljesítettük az előzetes elvárásokat, lenyűgözően játszott a csapat. Mindenki a legjobbját nyújtotta, a fiatalokat is elkezdtük beépíteni” – értékelt a svéd tréner a 40–26-os győri sikert követően, míg Stanko a csapatmunkát és a fegyelmezettséget emelte ki.

Az előző idény ezüst- és bronzérmese, az egyaránt névszponzort váltó FTC-Toyota Kovács és DVSC-Skyline a Népligetben találkozott. A Ferencvárosnál Hársfalvi Júlia, Márton Gréta és Mette Tranborg elővigyázatosságból a lelátóról figyelte az eseményeket és láthatta, hogy a Fradi jól kezdett, a 8. percben 5–4-re vezetett. A debreceniek azonban megrázták magukat, öttel is vezettek Szilágyi Zoltán tanítványai. A Fradi a szünetig kozmetikázott, háromra csökkent a különbség.

Sűrűn cserélt Jesper Jensen, mindhárom új mezőnyjátékos, Michala Möller, Elizabeth Omoregie és Lysa Tchaptchet is betalált, de a Loki megőrizte az előnyét, és végül 31–28-ra nyert. A Lokinál bemutatkozott a lengyel Monika Kobylinska, míg honfitársa, Adrianna Placzek jól védett a kapuban, megfelelően helyettesítve a háztartási balesetben megsérülő Jessica Rydét.

A folytatásban az ETO a horvát RK Podravkát fogadja, az FTC az Esztergomot látja vendégül, a Loki pedig a román SCM Ramnicu Valcea ellenfele lesz.

NŐI KÉZILABDA

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Győri Audi ETO KC–Brest Bretagne HB (francia) 40–26 (19–11)

Legjobb dobók: Stanko 9, ill. Lott, Ondono 5-5

FTC-Toyota Kovács–DVSC Skyline 28–31 (12–15)

Ld.: Simon P. 6, ill. Toublanc-Nicolas 10

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Mol Esztergom–Gloria Bistrita (román) 32–34

Az Esztergom legjobb dobói: Horváth, Faragó Lea 7-7, Ballai B., Szmolek 4-4

MTK Budapest−Eszterházy SC 34–27

Ld: Szabó 5, Dakos, Miklós 4-4, ill. Pankotai 5, Hadnagy, Ludvig, Zsikó 4-4

Alba Fehérvár–Szombathelyi KK 31–33

Budaörs–Mosonmagyaróvár 27–31

Lokomotiva Zagreb (horvát)–Vác 29–29

A Vác legjobb dobói: Kacsó 6, Pálffy 5, Kajdon, Pálmai 4-4

Minaur Baie Mare (romániai)–Kisvárda 39–34